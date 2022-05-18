В Новосибирске будут судить мастера строительной компании за падение рабочего с высоты
Зимой пострадавший работал без страховки
В Новосибирске закончили расследование дела о травмировании рабочего компании «Технострой» на улице
— По данным следствия, 12 декабря 2021 года в дневное время потерпевший, находясь на своем рабочем месте на объекте неоконченного строительства, производил сварочные работы на высоте 3 метров при отсутствии защитных ограждений и страховочных средств индивидуальной защиты по указанию мастера строительных и монтажных работ, который уполномочен за соблюдением правил техники безопасности, охраны труда, производственной и промышленной безопасности на строительной площадке, — сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
Потерпевший потерял сознание и упал с высоты в 3 метра на фундаментную плиту. Его госпитализировали.
25-летнего мастера компании обвинили в нарушении правил техники безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (
При этом в компании не согласны с тем, какая степень вреда фигурирует в уголовном деле.
— У рабочего были ушибы. Врачи поставили легкую степень. Человек здоров, мы ему материальную помощь оказали. Следственный комитет нами занимается. Дело давно минувших дней, а бюрократические проволочки всё идут, — сказал НГС директор «Техностроя» Игорь Сенников.
В августе прошлого года несчастный случай произошел на стройке «Европейского берега». Местные жители заметили, как мужчину переодели в обычную одежду и куда-то увезли. Выяснилось, что он упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали.