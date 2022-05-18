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В Новосибирске будут судить мастера строительной компании за падение рабочего с высоты

Зимой пострадавший работал без страховки

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Пострадавший рабочий упал с высоты в 3 метра

Пострадавший рабочий упал с высоты в 3 метра

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В Новосибирске закончили расследование дела о травмировании рабочего компании «Технострой» на улице 2-й Обской в Октябрьском районе. Перед судом предстанет его начальник.

— По данным следствия, 12 декабря 2021 года в дневное время потерпевший, находясь на своем рабочем месте на объекте неоконченного строительства, производил сварочные работы на высоте 3 метров при отсутствии защитных ограждений и страховочных средств индивидуальной защиты по указанию мастера строительных и монтажных работ, который уполномочен за соблюдением правил техники безопасности, охраны труда, производственной и промышленной безопасности на строительной площадке, — сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Потерпевший потерял сознание и упал с высоты в 3 метра на фундаментную плиту. Его госпитализировали.

25-летнего мастера компании обвинили в нарушении правил техники безопасности при ведении строительных работ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Дело с утвержденным обвинительным заключением передадут в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

При этом в компании не согласны с тем, какая степень вреда фигурирует в уголовном деле.

— У рабочего были ушибы. Врачи поставили легкую степень. Человек здоров, мы ему материальную помощь оказали. Следственный комитет нами занимается. Дело давно минувших дней, а бюрократические проволочки всё идут, — сказал НГС директор «Техностроя» Игорь Сенников.

В августе прошлого года несчастный случай произошел на стройке «Европейского берега». Местные жители заметили, как мужчину переодели в обычную одежду и куда-то увезли. Выяснилось, что он упал с высоты. Пострадавшего госпитализировали.

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