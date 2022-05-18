В Новосибирске будут судить мастера строительной компании за падение рабочего с высоты

В Новосибирске закончили расследование дела о травмировании рабочего компании «Технострой» на улице 2-й Обской в Октябрьском районе. Перед судом предстанет его начальник.



— По данным следствия, 12 декабря 2021 года в дневное время потерпевший, находясь на своем рабочем месте на объекте неоконченного строительства, производил сварочные работы на высоте 3 метров при отсутствии защитных ограждений и страховочных средств индивидуальной защиты по указанию мастера строительных и монтажных работ, который уполномочен за соблюдением правил техники безопасности, охраны труда, производственной и промышленной безопасности на строительной площадке, — сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.