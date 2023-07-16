«Был профессиональным сноубордистом»: одноклассник рассказал о сорвавшемся с высотки 15-летнем альпинисте

Одноклассник рассказал НГС о погибшем на стройке 15-летнем подростке — он был профессиональным спортсменом.
— Хороший был парень, учился со мной в школе №40 на Крашенникова, он был очень общительным и увлекался спортом. Скажу больше — он был профессиональным сноубордистом. Очень жаль, что так получилось, — сказал НГС одноклассник погибшего.
Собеседник НГС уточнил, что не знал о подработке одноклассника на стройке — это стало известно ему из новостей.
Напомним, 15 июля на территории строящейся тридцатиэтажки на Красном проспекте, 167, корпус 10 в Новосибирске произошёл несчастный случай. На объекте работали три альпиниста: отец и два несовершеннолетних сына, они затирали швы. По неизвестным причинам подростки сорвались: 15-летний парень погиб, его 17-летнего брата госпитализировали.
По данным СК, несчастный случай произошел на строящейся высотке на ул. Красный проспект, 167, корпус 10. Согласно информации 2ГИС, по этому адресу расположен строящийся жилой комплекс «Расцветай на Красном». НГС обратился к застройщику за комментарием еще 15 июля. На момент публикации этого материала редакция так и не получила обратной связи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).