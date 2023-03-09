Что происходит на Линейной, 39 через месяц после взрыва? 10 фото с места

Со дня взрыва газа в доме на Линейной, 39 прошел ровно месяц. 9 февраля в доме № 39 на Линейной прогремел взрыв бытового газа. В результате погибли 15 человек, еще 39 пострадали, один человек до сих пор остается в больнице. Власти решили снести поврежденный дом. Губернатор Новосибирской области заявил, что всем пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсацию. Пока часть жильцов успели переселить, а некоторые все еще остаются в городских санаториях.
Фотограф НГС побывал на месте взрыва и посмотрел, что там происходит.
Расследование дела о взрыве газа на Линейной пока продолжается. По подозрению в причастности к взрыву арестовали двух жителей Омской области. Они работали в газовой организации и за несколько дней до взрыва были в квартирах на Линейной.