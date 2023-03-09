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Взрыв газа на Линейной

Что происходит на Линейной, 39 через месяц после взрыва? 10 фото с места

Сквозь выбитые окна можно увидеть то, что осталось от прошлой жизни хозяев квартир

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Правительство региона решило снести дом, на его место может появиться памятная аллея

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Со дня взрыва газа в доме на Линейной, 39 прошел ровно месяц. 9 февраля в доме № 39 на Линейной прогремел взрыв бытового газа. В результате погибли 15 человек, еще 39 пострадали, один человек до сих пор остается в больнице. Власти решили снести поврежденный дом. Губернатор Новосибирской области заявил, что всем пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсацию. Пока часть жильцов успели переселить, а некоторые все еще остаются в городских санаториях.

Фотограф НГС побывал на месте взрыва и посмотрел, что там происходит.

Среди погибших от взрыва <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2023/02/10/72048383/" class="_" target="_blank">были дети</a>. Сразу после трагедии около дома появился стихийный мемориал — туда люди приносили игрушки и цветы. Сейчас их занесло снегом

Среди погибших от взрыва были дети. Сразу после трагедии около дома появился стихийный мемориал — туда люди приносили игрушки и цветы. Сейчас их занесло снегом

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Дом оградили забором из гофролиста

Дом оградили забором из гофролиста

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Сквозь выбитые окна можно увидеть остатки былой жизни в квартирах

Сквозь выбитые окна можно увидеть остатки былой жизни в квартирах

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Некоторые из них облюбовали птицы

Некоторые из них облюбовали птицы

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После взрыва жильцам дома разрешили <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2023/02/10/72049394/" class="_" target="_blank">возвращаться за необходимыми</a> вещами. Все подобные визиты проходят под контролем специальных служб

После взрыва жильцам дома разрешили возвращаться за необходимыми вещами. Все подобные визиты проходят под контролем специальных служб

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Часть газовой плиты недалеко от предположительного эпицентра взрыва

Часть газовой плиты недалеко от предположительного эпицентра взрыва

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После взрыва власти заявили об усилении контроля за домами с газом. Специалисты <a href="https://ngs.ru/text/house/2023/02/13/72054839/" class="_" target="_blank">проверили газовое оборудование</a> в соседних домах

После взрыва власти заявили об усилении контроля за домами с газом. Специалисты проверили газовое оборудование в соседних домах

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Министерство ЖКХ также обещало «проработать вопрос» по переводу домов на сжиженном газе на более безопасную систему электроснабжения

Министерство ЖКХ также обещало «проработать вопрос» по переводу домов на сжиженном газе на более безопасную систему электроснабжения

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Место взрыва охраняет ЧОП, для размещения сотрудников поставили киоск «Новосибирск — новогодняя столица России»

Место взрыва охраняет ЧОП, для размещения сотрудников поставили киоск «Новосибирск — новогодняя столица России»

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Расследование дела о взрыве газа на Линейной пока продолжается. По подозрению в причастности к взрыву арестовали двух жителей Омской области. Они работали в газовой организации и за несколько дней до взрыва были в квартирах на Линейной.

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