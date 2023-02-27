«Прошло больше недели, мы только завершаем»: губернатор остался недоволен скоростью помощи пострадавшим от взрыва на Линейной

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ускорить решение вопроса о компенсации жилья пострадавшим после взрыва на
— Я попрошу оперативнее процедуры все проводить. Я считал, что, когда мы подписали постановление правительства (уже больше недели назад) о включении этого дома в региональную программу, автоматически все документы должны быть запущены. Оказывается, прошло больше недели, мы только сегодня завершаем, — отметил губернатор Новосибирской области.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на сегодня из областного и городского бюджетов пострадавшим семьям выплатили 19 миллионов 370 тысяч рублей.
— Сейчас муниципалитет готовится к оценке квартир, что будет являться основанием для дальнейших действий: либо их выкуп, либо приобретение квартир для предоставления гражданам. Предварительная работа с людьми уже ведется, как только будет подписано соглашение и оформлена оценка, можно будет юридически предпринимать конкретные действия в отношении граждан, — сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.
Трагедия в доме на Линейной произошла