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Взрыв газа на Линейной

«Прошло больше недели, мы только завершаем»: губернатор остался недоволен скоростью помощи пострадавшим от взрыва на Линейной

На этой неделе должна завершиться оценка квартир

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В больницах остается два человека, пострадавших от взрыва

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ускорить решение вопроса о компенсации жилья пострадавшим после взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске. Как сообщили на оперативном совещании сегодня, 27 февраля, на этой неделе завершится оценка квартир.

— Я попрошу оперативнее процедуры все проводить. Я считал, что, когда мы подписали постановление правительства (уже больше недели назад) о включении этого дома в региональную программу, автоматически все документы должны быть запущены. Оказывается, прошло больше недели, мы только сегодня завершаем, — отметил губернатор Новосибирской области.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на сегодня из областного и городского бюджетов пострадавшим семьям выплатили 19 миллионов 370 тысяч рублей.

— Сейчас муниципалитет готовится к оценке квартир, что будет являться основанием для дальнейших действий: либо их выкуп, либо приобретение квартир для предоставления гражданам. Предварительная работа с людьми уже ведется, как только будет подписано соглашение и оформлена оценка, можно будет юридически предпринимать конкретные действия в отношении граждан, — сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Трагедия в доме на Линейной произошла 9 февраля. Погибли 15 человек — последней оказалась Айжаныл Калмурзаева, скончавшаяся на прошлой неделе. 10 февраля в Новосибирске арестовали двух омичей по делу о взрыве газа. За несколько дней до трагедии 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун появились в доме под видом сотрудников газовой службы. Пара представлялась сотрудниками омской компании «Межрегионгаз Сервис», имеющей дурную славу: ее клиенты жалуются на мошенничество в разных городах России.

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