«Прошло больше недели, мы только завершаем»: губернатор остался недоволен скоростью помощи пострадавшим от взрыва на Линейной

— Сейчас муниципалитет готовится к оценке квартир, что будет являться основанием для дальнейших действий: либо их выкуп, либо приобретение квартир для предоставления гражданам. Предварительная работа с людьми уже ведется, как только будет подписано соглашение и оформлена оценка, можно будет юридически предпринимать конкретные действия в отношении граждан, — сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.