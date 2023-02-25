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Взрыв газа на ЛинейнойЭксклюзив

В НИИТО прокомментировали смерть выписанной после операции мамы Нурика

Пациенты с подобными травмами находятся в группе высочайшего риска по тромбоэмболии

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В НИИТО заверили, что Айжаныл прошла лечение по плану и была так же планово направлена на реабилитацию. Тромбоэмболия — осложнение, которое нередко встречается у пациентов с подобными травмами

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В НИИТО им. Я. Л. Цивьяна прокомментировали лечение Айжаныл Калмурзаевой — ранее сегодня ее сестра Айсулуу сообщила о смерти женщины и сказала, что ее «спешили выписать».

Как рассказали в НИИТО, Айжаныл находилась в реабилитации до 13 февраля, затем ее перевели в профильное травматологическое отделение. До 21 февраля с ней занимались лечебной физкультурой, а после того, как зажила послеоперационная рана, направили на реабилитацию.

— Дальнейших показаний для пребывания в хирургическом стационаре не было, и пациентке в соответствии с порядками оказания медицинской помощи был показан второй этап реабилитации по профилю «нейрореабилитация» в специализированном реабилитационном центре, — объяснили в НИИТО.

В числе мероприятий реабилитации, уточнили в учреждении, были физиотерапия, лечебный массаж и ЛФК, а также медикаментозное лечение.

Айсулуу Калмурзаева сообщила, что причиной смерти ее сестры стал тромб.

— Пациенты с осложненной травмой позвоночника — группа высочайшего риска по такому грозному осложнению как тромбоз и тромбоэмболия, — признали в НИИТО. — Это одновременно комплекс причин: тяжелая травма, неврологические нарушения, травматичная операция, вынужденный постельный режим в послеоперационном периоде. Именно поэтому таким пациентам обязательно проводится профилактика тромбозов в соответствии с утвержденными стандартами лечения — пациентке Калмурзаевой тромбопрофилактика также была проведена в полном объеме.

44-летнюю Айжаныл спасли из-под завалов после взрыва в доме на Линейной, 39. После трагедии Айжаныл отвезли на обследование в горбольницу № 1, а затем экстренно перевели в Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, где ей провели срочную операцию на позвоночнике.

У Айжаныл Калмурзаевой остались муж и двое детей: ее младший сын Нурик успел убежать и позвать на помощь, а муж и старший сын ушли из дома до трагедии.

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НИИТОВзрыв газаТромбоэмболия
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