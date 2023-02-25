В НИИТО прокомментировали смерть выписанной после операции мамы Нурика

Как рассказали в НИИТО, Айжаныл находилась в реабилитации до 13 февраля, затем ее перевели в профильное травматологическое отделение. До 21 февраля с ней занимались лечебной физкультурой, а после того, как зажила послеоперационная рана, направили на реабилитацию.

