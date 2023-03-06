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Взрыв газа на Линейной

Один человек остается в больнице после взрыва на Линейной в Новосибирске

Более 50 человек проживают во временном жилье

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По словам заместителя мэра, 17 человек проживают в маневренном фонде

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В Новосибирске один человек остается в больнице после взрыва на Линейной. Об этом сегодня, 6 марта, сообщил глава МЧС по НСО Виктор Орлов на оперативном совещании у губернатора.

Также на совещании заместитель мэра Борис Буреев отметил, что 52 человека живут во временном жилье, 17 — в маневренном фонде, 35 — в гостинице «Северная» и в социально-оздоровительном центре Новосибирска.

Трагедия в доме на Линейной произошла 9 февраля. Погибли 15 человек. 10 февраля в Новосибирске арестовали двух омичей по делу о взрыве газа. За несколько дней до трагедии 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун появились в доме под видом сотрудников газовой службы. Пара представлялась сотрудниками омской компании «Межрегионгаз Сервис», имеющей дурную славу: ее клиенты жалуются на мошенничество в разных городах России.

В конце февраля в Бердской городской больнице умерла Айжаныл Калмурзаева, пострадавшая в трагедии. Об этом НГС сообщила ее сестра Айсулуу Калмурзаева.

После случившегося на месте взорвавшегося дома жители города предложили создать аллею ангелов.

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