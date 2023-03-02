Новосибирцы предложили создать аллею ангелов на месте взорвавшегося дома на Линейной: что говорят власти

В Новосибирске предложили создать аллею ангелов на месте взорвавшегося дома на Линейной, 39. Как рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова, в администрацию поступает много предложений от жителей города.
— Конечно, мы сейчас собираем все предложения. Потом будем обсуждать с жителями. Но мы с вами никуда не торопимся, потому что дом еще не снесен, — сообщила Анна Терешкова.
В конце февраля на сайте Change.org зарегистрирована петиция с просьбой организовать аллею памяти погибших в результате взрыва в доме № 39 на улице Линейной.
9 февраля в доме № 39 на Линейной прогремел взрыв бытового газа. В результате погибли 15 человек, еще 39 пострадали. Власти решили снести поврежденный дом. Губернатор Новосибирской области заявил, что всем пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсацию. На эти цели из бюджета будет выделено 333,5 млн рублей.