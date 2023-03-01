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Жители взорвавшегося дома на Линейной попросили об аллее памяти на месте трагедии

В Сети появилась петиция с просьбой

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В результате взрыва дом был разрушен почти полностью

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На сайте Change.org зарегистрирована петиция с просьбой организовать аллею памяти погибших в результате взрыва в доме № 39 на улице Линейной. Прошение на момент публикации подписали 110 человек.

Автор петиции напомнил, что 9 февраля в результате взрыва бытового газа погибли 14 человек, 39 человек пострадали. Здание восстановлению не подлежит.

— Жители окрестных домов, родственники и близкие погибших, а также сами жители этого дома, которым повезло остаться в живых, просят на месте дома организовать аллею памяти, сквер или парк, — говорится в прошении.

Число погибших в результате взрыва на сегодняшний день достигло 15 человек. Последней в больнице скончалась Айжаныл Калмурзаева.

В настоящее время муниципальные власти готовятся к оценке квартир бывших жильцов дома для их последующего расселения. На днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ускорить решение вопроса о компенсации жилья пострадавшим после взрыва. Общая сумма компенсаций оценивается в 333,5 миллиона рублей. Полуразрушенный дом планируется снести полностью.

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