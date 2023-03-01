Жители взорвавшегося дома на Линейной попросили об аллее памяти на месте трагедии

На сайте Change.org зарегистрирована петиция с просьбой организовать аллею памяти погибших в результате взрыва в доме
Автор петиции напомнил, что 9 февраля в результате взрыва бытового газа погибли 14 человек, 39 человек пострадали. Здание восстановлению не подлежит.
— Жители окрестных домов, родственники и близкие погибших, а также сами жители этого дома, которым повезло остаться в живых, просят на месте дома организовать аллею памяти, сквер или парк, — говорится в прошении.
Число погибших в результате взрыва на сегодняшний день достигло 15 человек. Последней в больнице скончалась Айжаныл Калмурзаева.
В настоящее время муниципальные власти готовятся к оценке квартир бывших жильцов дома для их последующего расселения. На днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ускорить решение вопроса о компенсации жилья пострадавшим после взрыва. Общая сумма компенсаций оценивается в 333,5 миллиона рублей. Полуразрушенный дом планируется снести полностью.