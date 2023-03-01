Жители взорвавшегося дома на Линейной попросили об аллее памяти на месте трагедии

В настоящее время муниципальные власти готовятся к оценке квартир бывших жильцов дома для их последующего расселения. На днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ускорить решение вопроса о компенсации жилья пострадавшим после взрыва. Общая сумма компенсаций оценивается в 333,5 миллиона рублей. Полуразрушенный дом планируется снести полностью.