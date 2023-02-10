«Собирал всю жизнь»: новосибирец захотел вернуться во взорвавшийся дом ради набора виниловых пластинок

В Новосибирске жильцам дома на Линейной, 39, где взорвался газ, 10 февраля разрешили забрать свои ценные вещи из квартир. Один из них решил вернуться туда из-за коллекции виниловых пластинок.
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— Жильцы первого и второго подъездов в первую очередь задают один вопрос, можно ли зайти в квартиру и забрать какие-то вещи. Вот сейчас к нам обратился гражданин, который попросил забрать набор виниловых пластинок, он их собирал всю жизнь. Понимаю, сам фанат. Просто так зайти нельзя. Здесь речь идет о безопасности непосредственно проживающих там, — отметил Анатолий Локоть.
Напомним, утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме на улице Линейной. В результате ЧП погибли 13 человек, 9 жильцов пострадали. Сотрудники экстренных служб сутки разбирали завалы. НГС в режиме онлайн-трансляции продолжает следить за всем, что известно о происшествии.