После взрыва на Линейной в соседних домах проверяют газовое оборудование

Сотрудники «Новосибирскоблгаза» проводят поквартирный обход в домах на Линейной. Специалисты проверяют газовое оборудование, заявил на оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.
— Проводится осмотр оборудования, проверка и, при необходимости, замена газовых трубок. Кроме того, сотрудниками газораспределительных организаций совместно с сотрудниками администраций проводился осмотр квартир домов, по которым есть сведения, что туда приходили посторонние люди с предложениями о техническом осмотре газового оборудования, — сообщили в пресс-службе правительства.
Министерство также «проработает вопрос» по переводу домов на сжиженном газе на более безопасную систему электроснабжения.
Всё это направлено на предотвращение трагедий, подобных произошедшей на прошлой неделе. Мэр Анатолий Локоть предложил рассмотреть возможность установки сигнализаторов утечки газа в многоквартирных домах. По его словам, в Новосибирске в
Взрыв газа на улице Линейной, 39 в Новосибирске произошел ранним утром 9 февраля. На месте работали около