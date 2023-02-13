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Взрыв газа на Линейной

После взрыва на Линейной в соседних домах проверяют газовое оборудование

Правительство обещает разработать план по предотвращению трагедий, связанных с газом

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Жителей разрушенного дома заводят в квартиры, чтобы они могли забрать личные вещи

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Сотрудники «Новосибирскоблгаза» проводят поквартирный обход в домах на Линейной. Специалисты проверяют газовое оборудование, заявил на оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

— Проводится осмотр оборудования, проверка и, при необходимости, замена газовых трубок. Кроме того, сотрудниками газораспределительных организаций совместно с сотрудниками администраций проводился осмотр квартир домов, по которым есть сведения, что туда приходили посторонние люди с предложениями о техническом осмотре газового оборудования, — сообщили в пресс-службе правительства.

Министерство также «проработает вопрос» по переводу домов на сжиженном газе на более безопасную систему электроснабжения.

Всё это направлено на предотвращение трагедий, подобных произошедшей на прошлой неделе. Мэр Анатолий Локоть предложил рассмотреть возможность установки сигнализаторов утечки газа в многоквартирных домах. По его словам, в Новосибирске в 332 дома поставляют сжиженный газ. Такая система распространена и в частном секторе.

Взрыв газа на улице Линейной, 39 в Новосибирске произошел ранним утром 9 февраля. На месте работали около 200 спасателей, медики, полиция, спецтехника. В результате погибли 14 человек, в Новосибирске объявили день траура. По подозрению в причастности к взрыву арестовали двух жителей Омской области. Они работали в газовой организации и за несколько дней до взрыва были в квартирах на Линейной.

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Взрыв газаГазовое оборудованиеМэрия НовосибирскаПравительство Новосибирской области
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