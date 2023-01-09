СЕЙЧАС -32°С
Пробки 3/10
usd 69.61
eur 74.54
Тема дняОтец пятерых детей погиб в СВО
Все новости
Все новости

Пожарный впал в кому после тушения торгового центра в Барнауле

Сейчас он подключен к ИВЛ

7 680

Торговый дом «Успех» загорелся этой ночью

Поделиться

Сотрудник МЧС попал в реанимацию после крупного пожара в барнаульском торговом центре.

— По уточненным данным, на месте происшествия пострадал один из бойцов пожарной охраны, — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как пишет ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав, пожарный госпитализирован в отделение токсикологии Больницы скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. В результате выброса пламени он получил отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей.

Пожар вспыхнул в торговом доме «Успех» в Барнауле ночью 9 января. Горел склад автомобильной резины на 3-м этаже. В здании находились 2 охранника, они вышли сами.

Пожарные работали по повышенному рангу, привлекли 92 человека и около 30 единиц техники. Вскоре горение локализовали в складском помещении на площади около 500 квадратных метров.

Сейчас открытое горение ликвидировано.

— Тушение пожара осложняло большое количество горючих материалов в помещениях. Спасателям в ходе работы удалось уберечь от огня значительную часть помещений, спасено большое количество материальных ценностей, — добавили в МЧС.

В конце декабря в Новосибирске случился крупный пожар на складах на 2-й Станционной. Дым от огня было видно издалека, кроме того жители Ленинского района слышали взрывы. Из-за ЧП даже перекрыли дорогу. Мы следили за тушением в онлайн-трансляции, на место также выезжал фотограф НГС.

По теме

МЧСОгоньРеанимацияИВЛ
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ11
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter