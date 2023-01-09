Пожарный впал в кому после тушения торгового центра в Барнауле

В конце декабря в Новосибирске случился крупный пожар на складах на 2-й Станционной. Дым от огня было видно издалека, кроме того жители Ленинского района слышали взрывы. Из-за ЧП даже перекрыли дорогу. Мы следили за тушением в онлайн-трансляции, на место также выезжал фотограф НГС.