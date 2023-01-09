Пожарный впал в кому после тушения торгового центра в Барнауле

Сотрудник МЧС попал в реанимацию после крупного пожара в барнаульском торговом центре.
— По уточненным данным, на месте происшествия пострадал один из бойцов пожарной охраны, — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как пишет ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав, пожарный госпитализирован в отделение токсикологии Больницы скорой медицинской помощи
Пожар вспыхнул в торговом доме «Успех» в Барнауле ночью
Пожарные работали по повышенному рангу, привлекли 92 человека и около 30 единиц техники. Вскоре горение локализовали в складском помещении на площади около 500 квадратных метров.
Сейчас открытое горение ликвидировано.
— Тушение пожара осложняло большое количество горючих материалов в помещениях. Спасателям в ходе работы удалось уберечь от огня значительную часть помещений, спасено большое количество материальных ценностей, — добавили в МЧС.
В конце декабря в Новосибирске случился крупный пожар на складах на