Женщина простила доставщика еды, который сбил ее с коляской — он извинился и покрыл ущерб

Сегодня, 24 мая, мировой судья Кировского судебного района Новосибирска прекратил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью (ч.1 ст. 112 УК РФ) в отношении курьера-водителя Константина Волобуева. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде мужчина вину полностью признал и возместил нанесенный ущерб. Потерпевшая попросила прекратить уголовное дело в связи с примирением с подсудимым, принесением им извинений и заглаживанием причиненного вреда. Гособвинитель не возражал. Суд прекратил уголовное преследование на основании ст. 25 УПК РФ.