Женщина простила доставщика еды, который сбил ее с коляской — он извинился и покрыл ущерб
У подсудимого уже есть тюремный срок, на этот раз ему светило 3 года лишения свободы
Сегодня, 24 мая, мировой судья Кировского судебного района Новосибирска прекратил уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью (ч.1 ст. 112 УК РФ) в отношении курьера-водителя Константина Волобуева. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В суде мужчина вину полностью признал и возместил нанесенный ущерб. Потерпевшая попросила прекратить уголовное дело в связи с примирением с подсудимым, принесением им извинений и заглаживанием причиненного вреда. Гособвинитель не возражал. Суд прекратил уголовное преследование на основании ст. 25 УПК РФ.
Инцидент произошел 15 февраля 2021 года возле подъезда жилого дома на улице Александра Чистякова, 20. 49-летний мужчина наехал на 37-летнюю женщину, которая гуляла с ребенком в коляске, после того, как она сделала ему замечание о неправильной парковке на газоне.
— Женщина стояла на проезжей части с коляской, в которой находился ее малолетний ребенок 2020 года рождения. Злоумышленник наехал потерпевшей на левую ступню и, продолжая движение на автомобиле, уперся бампером в ее левое колено. Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшей вред здоровью средней тяжести, — сообщала пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Сначала следователи возбудили дело по статье за покушение на убийство двух человек, в том числе ребенка, из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 — пп. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). После действия переквалифицировали на умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Пострадавшая получила перелом ноги.
Инцидент попал на камеру ближайшего подъезда. На кадрах видно, что автомобиль также зацепил коляску с младенцем. Позже НГС поговорил с пострадавшей. Вскоре стало известно, что подозреваемый работает доставщиком еды, который ранее уже сидел в колонии.