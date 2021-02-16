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Доставщика еды, сбившего женщину с коляской в Новосибирске, задержали. Завели уголовное дело

Им оказался 48-летний сибиряк

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Подозреваемого задержали

Подозреваемого задержали

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В Новосибирске задержали водителя, который совершил наезд на женщину с годовалым ребенком в коляске.

— Следствием установлено, что 15 февраля около 17 часов во дворе дома 20 по улице Александра Чистякова в Кировском районе города Новосибирска 48-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, после ссоры с 36-летней жительницей дома совершил на нее и годовалого ребенка наезд транспортным средством. К женщине и ребенку на помощь бросились проходившие мимо граждане, которые пресекли действие подозреваемого и спасли их от гибели. Потерпевшая в результате происшествия упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок. После произошедшего ее доставили в медицинское учреждение, где диагностировали перелом ноги, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

Подозреваемого задержали. Завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений). Следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее НГС поговорил с пострадавшей. Женщина сообщила, что получила перелом колена.

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