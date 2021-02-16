Доставщика еды, сбившего женщину с коляской в Новосибирске, задержали. Завели уголовное дело

В Новосибирске задержали водителя, который совершил наезд на женщину с годовалым ребенком в коляске.

— Следствием установлено, что 15 февраля около 17 часов во дворе дома 20 по улице Александра Чистякова в Кировском районе города Новосибирска 48-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, после ссоры с 36-летней жительницей дома совершил на нее и годовалого ребенка наезд транспортным средством. К женщине и ребенку на помощь бросились проходившие мимо граждане, которые пресекли действие подозреваемого и спасли их от гибели. Потерпевшая в результате происшествия упала на проезжую часть вместе с коляской, в которой находился ребенок. После произошедшего ее доставили в медицинское учреждение, где диагностировали перелом ноги, — сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.