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«В качестве оружия он использовал машину»: что грозит водителю, который сбил сибирячку после замечания

Адвокат Дмитрий Смышляев рассказал, под какие уголовные дела может попасть мужчина

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Конфликт попал на видео

Конфликт попал на видео

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Новосибирскому водителю, который сбил женщину с коляской, грозит колония

В Новосибирске следователи начали проверку инцидента в Кировском районе. 15 февраля водитель седана сбил женщину с коляской после того, как она сделала ему замечание из-за парковки. Пострадавшую с переломом ноги доставили в больницу, а мы узнали у адвоката, что теперь грозит водителю, если его вина в произошедшем будет доказана.

Что и как произошло

Инцидент произошел 15 февраля в 16:43 у дома на улице Александра Чистякова. Водитель Toyota Corolla сбил женщину с коляской.

— Женщина вышла с коляской из подъезда. Пройдя несколько метров, она спросила у мужчины за рулем Toyota Corolla о его мотивах припарковаться в неположенном для этого месте. В любом случае водителю это не понравилось, и, развернувшись, он просто решил наехать на девушку, заодно зацепив и коляску с ребенком, — рассказали очевидцы в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».

ДТП попало на видео.

В итоге 37-летнюю женщину с переломом ноги доставили в больницу, а автоинспекторы начали административное расследование.

Обновлено. НГС поговорил с пострадавшей женщиной. Она рассказала, что известно про автохама (вычислить место его работы будет несложно).

Реакция Следственного комитета

После огласки ДТП Следственный комитет заинтересовался происшествием.

— По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, — рассказали следователи.

Что грозит водителю — версия адвоката

— То, что сейчас началось административное расследование, — так и должно быть, потому что, на первый взгляд, ситуация связана с нарушением правил дорожного движения. Это нормальная практика. Так как женщине причинен вред здоровью, то сейчас будет устанавливаться тяжесть вреда. В данном случае это может быть либо средний вред, либо тяжкий. Всё зависит от того, что сломано в ноге. Если, например, сломана тазобедренная кость — то это тяжкий вред здоровью, — рассказал адвокат Дмитрий Смышляев.

Как только женщина закончит лечение, ее отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

— Определив тяжесть вреда здоровью, будет определена подследственность. То, что мы видим на видео, — здесь не идет речь о неосторожности, а присутствует умысел. Поэтому говорить о статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») не приходится. Мы видим, что водитель действует с умыслом. Здесь будет однозначно возбуждено уголовное дело или по ч. 2 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), или по ч. 2 ст. 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Автомобиль можно рассматривать как предмет — как палка, нож и т. д. То есть водитель не вышел из машины и накинулся на женщину с кулаками, а наезжал на нее с помощью автомобиля. В качестве оружия он использовал машину, — добавил адвокат.

За умышленное причинение среднего вреда здоровью водителю грозит лишение свободы до 5 лет, а за тяжкий вред — до 10 лет. Отдельно будет рассматриваться и вопрос о ребенке, который был в упавшей коляске. Сказать, какое наказание грозит водителю за то, что упала и коляска, — сейчас невозможно.

— Это отдельная история. В этом случае сложно что-то говорить, но должна быть дана оценка его действий в отношении ребенка. Скорее всего, это ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление в отношении малолетнего»). Здесь может идти речь об умышленности преступления или неосторожности. Если он прекрасно понимал, что своими действиями мог причинить тяжкий или средний вред здоровью малыша — то здесь будет речь о покушении на умышленное причинение вреда здоровью. Если пойдет речь, что он хотел навредить именно женщине, а коляску якобы не заметил и т. д., то может идти речь о неосторожности, — рассказал Дмитрий Смышляев.

В рамках уголовного дела обязательно будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза водителя.

— Если он будет признан недееспособным, то тогда могут уголовную ответственность заменить на принудительное лечение, — добавил адвокат.

В декабре в Центральном районе 33-летний мужчина за рулем «Рено-Логан» наехал на пешеходов. Ранее в ноябре на видео попало, как бензовоз на Ипподромской магистрали сбил 69-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

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ДТПнаезд на пешехода
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