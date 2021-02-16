«В качестве оружия он использовал машину»: что грозит водителю, который сбил сибирячку после замечания

В Новосибирске следователи начали проверку инцидента в Кировском районе. 15 февраля водитель седана сбил женщину с коляской после того, как она сделала ему замечание из-за парковки. Пострадавшую с переломом ноги доставили в больницу, а мы узнали у адвоката, что теперь грозит водителю, если его вина в произошедшем будет доказана.

Что и как произошло

Инцидент произошел 15 февраля в 16:43 у дома на улице Александра Чистякова. Водитель Toyota Corolla сбил женщину с коляской.

— Женщина вышла с коляской из подъезда. Пройдя несколько метров, она спросила у мужчины за рулем Toyota Corolla о его мотивах припарковаться в неположенном для этого месте. В любом случае водителю это не понравилось, и, развернувшись, он просто решил наехать на девушку, заодно зацепив и коляску с ребенком, — рассказали очевидцы в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».