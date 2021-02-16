«В качестве оружия он использовал машину»: что грозит водителю, который сбил сибирячку после замечания

Новосибирскому водителю, который сбил женщину с коляской, грозит колония
В Новосибирске следователи начали проверку инцидента в Кировском районе.
Что и как произошло
Инцидент произошел
— Женщина вышла с коляской из подъезда. Пройдя несколько метров, она спросила у мужчины за рулем Toyota Corolla о его мотивах припарковаться в неположенном для этого месте. В любом случае водителю это не понравилось, и, развернувшись, он просто решил наехать на девушку, заодно зацепив и коляску с ребенком, — рассказали очевидцы в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».
ДТП попало на видео.
В итоге
Обновлено. НГС поговорил с пострадавшей женщиной. Она рассказала, что известно про автохама (вычислить место его работы будет несложно).
Реакция Следственного комитета
После огласки ДТП Следственный комитет заинтересовался происшествием.
— По данному факту следственным отделом по Кировскому району
Что грозит водителю — версия адвоката
— То, что сейчас началось административное расследование, — так и должно быть, потому что, на первый взгляд, ситуация связана с нарушением правил дорожного движения. Это нормальная практика. Так как женщине причинен вред здоровью, то сейчас будет устанавливаться тяжесть вреда. В данном случае это может быть либо средний вред, либо тяжкий. Всё зависит от того, что сломано в ноге. Если, например, сломана тазобедренная кость — то это тяжкий вред здоровью, — рассказал адвокат Дмитрий Смышляев.
Как только женщина закончит лечение, ее отправят на судебно-медицинскую экспертизу.
— Определив тяжесть вреда здоровью, будет определена подследственность. То, что мы видим на видео, — здесь не идет речь о неосторожности, а присутствует умысел. Поэтому говорить о
За умышленное причинение среднего вреда здоровью водителю грозит лишение свободы до
— Это отдельная история. В этом случае сложно что-то говорить, но должна быть дана оценка его действий в отношении ребенка. Скорее всего, это
В рамках уголовного дела обязательно будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза водителя.
— Если он будет признан недееспособным, то тогда могут уголовную ответственность заменить на принудительное лечение, — добавил адвокат.
В декабре в Центральном районе