Автохам, сбивший женщину с ребенком из-за замечания, оказался доставщиком еды. Мы поговорили с пострадавшей

НГС поговорил с жительницей Новосибирска, которую 15 февраля во дворе в Южно-Чемском жилмассиве сбил автохам. Пострадавшей оказалась 37-летняя Наталья (свою фамилию она просила не указывать) — во время инцидента женщина гуляла с годовалым ребенком, но автохама это не остановило.

Наталья рассказала, что предшествовало конфликту и какое замечание она сделала автомобилисту.