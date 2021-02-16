Автохам, сбивший женщину с ребенком из-за замечания, оказался доставщиком еды. Мы поговорили с пострадавшей

В Новосибирске доставщик еды сбил женщину из-за замечания
НГС поговорил с жительницей Новосибирска, которую
Наталья рассказала, что предшествовало конфликту и какое замечание она сделала автомобилисту.
— Мы собирались с мужем и ребенком на прогулку. На
По словам Натальи, на месте, где припарковался доставщик, часто оставляют прицепы и джипы:
— Мы регулярно делаем замечания. В этот раз водитель сказал мне: «Где встал, там и встал. Я тороплюсь». И начал уезжать. Я еще раз ему повторила, чтобы он назвал мне номер квартиры. А он посигналил и начал движение. Я попыталась открыть дверь. Ну а как я буду говорить с человеком? Он выдернул ручку, и дверь сама захлопнулась. После чего человек просто взял и наехал на меня. Мужчина придавил мне левую ногу, я упала. Санки-коляска упали вместе со мной. В итоге у меня перелом левой ноги — колена.
В санках-коляске сидел годовалый ребенок, который, к счастью, не пострадал.
— Сразу после инцидента я позвонила в «102» и вызвала скорую. Ребенка в больницу не возили, сегодня вызвали педиатра — в принципе, всё нормально, малыш просто испугался, — говорит Наталья.
Ранее НГС расспросил адвоката Дмитрия Смышляева, чем грозит водителю его поступок.