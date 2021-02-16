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Автохам, сбивший женщину с ребенком из-за замечания, оказался доставщиком еды. Мы поговорили с пострадавшей

У 37-летней Натальи диагностировали перелом колена. Автомобилиста сейчас ищут

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Сибирячку госпитализировали с переломом колена, но сейчас она уже дома. Женщина отказалась от лечения из-за годовалого ребенка

Сибирячку госпитализировали с переломом колена, но сейчас она уже дома. Женщина отказалась от лечения из-за годовалого ребенка

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В Новосибирске доставщик еды сбил женщину из-за замечания

НГС поговорил с жительницей Новосибирска, которую 15 февраля во дворе в Южно-Чемском жилмассиве сбил автохам. Пострадавшей оказалась 37-летняя Наталья (свою фамилию она просила не указывать) — во время инцидента женщина гуляла с годовалым ребенком, но автохама это не остановило.

Наталья рассказала, что предшествовало конфликту и какое замечание она сделала автомобилисту.

— Мы собирались с мужем и ребенком на прогулку. На 5-м этаже в лифт зашел доставщик еды. У него был зеленый лоток. На улице муж понес выносить мусор. А я увидела, что машина доставщика стоит на газоне. Я являюсь представителем совета дома, поэтому подошла сделать ему замечание, но он меня послал. Я начала спрашивать, в какую квартиру была доставка, чтобы потом зайти и уточнить, откуда доставщик, чтобы руководство провело беседу с данным водителем о том, где и как он паркуется, — вспоминает Наталья.

На скриншотах видно, что мужчина действительно несет в руках зеленую коробку

На скриншотах видно, что мужчина действительно несет в руках зеленую коробку

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По словам Натальи, мужчина сам сказал ей, что работает доставщиком

По словам Натальи, мужчина сам сказал ей, что работает доставщиком

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По словам Натальи, на месте, где припарковался доставщик, часто оставляют прицепы и джипы:

— Мы регулярно делаем замечания. В этот раз водитель сказал мне: «Где встал, там и встал. Я тороплюсь». И начал уезжать. Я еще раз ему повторила, чтобы он назвал мне номер квартиры. А он посигналил и начал движение. Я попыталась открыть дверь. Ну а как я буду говорить с человеком? Он выдернул ручку, и дверь сама захлопнулась. После чего человек просто взял и наехал на меня. Мужчина придавил мне левую ногу, я упала. Санки-коляска упали вместе со мной. В итоге у меня перелом левой ноги — колена.

В санках-коляске сидел годовалый ребенок, который, к счастью, не пострадал.

— Сразу после инцидента я позвонила в «102» и вызвала скорую. Ребенка в больницу не возили, сегодня вызвали педиатра — в принципе, всё нормально, малыш просто испугался, — говорит Наталья.

Ранее НГС расспросил адвоката Дмитрия Смышляева, чем грозит водителю его поступок.

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Новосибирскконфликтнаезд на пешехода
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