Водитель Toyota Corolla сбил женщину с коляской, которая сделала ему замечание за неправильную парковку

Вчера днем, 15 февраля , в Кировском районе Новосибирска в Южно-Чемском жилмассиве 49-летний водитель автомобиля Toyota Corolla наехал на 37-летнюю женщину во дворе дома № 20 на улице Александра Чистякова. В результате женщину доставили в больницу с переломом правой ноги.

— Женщина вышла с коляской из подъезда. Пройдя несколько метров, она спросила у мужчины за рулем Toyota Corolla о его мотивах припарковаться в неположенном для этого месте. В любом случае водителю это не понравилось, и, развернувшись, он просто решил наехать на девушку, заодно зацепив и коляску с ребенком, — рассказали в сообществе «Новосибирская служба эвакуации " АСТ-54 "».

