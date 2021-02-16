Водитель Toyota Corolla сбил женщину с коляской, которая сделала ему замечание за неправильную парковку

Водитель в Новосибирске наехал на женщину с коляской из-за замечания
Вчера днем,
— Женщина вышла с коляской из подъезда. Пройдя несколько метров, она спросила у мужчины за рулем Toyota Corolla о его мотивах припарковаться в неположенном для этого месте. В любом случае водителю это не понравилось, и, развернувшись, он просто решил наехать на девушку, заодно зацепив и коляску с ребенком, — рассказали в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "
— 15 февраля в 16:43 водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по внутридворовой территории дома
На данный момент ведется административное расследование данного происшествия, устанавливаются все обстоятельства.
В декабре в Центральном районе