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Водитель Toyota Corolla сбил женщину с коляской, которая сделала ему замечание за неправильную парковку

ДТП произошло в Южно-Чемском жилмассиве во дворе жилого дома

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Инцидент произошел во дворе жилого дома в Южно-Чемском жилмассиве

Инцидент произошел во дворе жилого дома в Южно-Чемском жилмассиве

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Водитель в Новосибирске наехал на женщину с коляской из-за замечания

Вчера днем, 15 февраля, в Кировском районе Новосибирска в Южно-Чемском жилмассиве 49-летний водитель автомобиля Toyota Corolla наехал на 37-летнюю женщину во дворе дома № 20 на улице Александра Чистякова. В результате женщину доставили в больницу с переломом правой ноги.

— Женщина вышла с коляской из подъезда. Пройдя несколько метров, она спросила у мужчины за рулем Toyota Corolla о его мотивах припарковаться в неположенном для этого месте. В любом случае водителю это не понравилось, и, развернувшись, он просто решил наехать на девушку, заодно зацепив и коляску с ребенком, — рассказали в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"».

— 15 февраля в 16:43 водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Corolla двигался по внутридворовой территории дома № 20 улицы Александра Чистякова со стороны дома № 24 в сторону улицы Виктора Шевелёва. Водитель совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части. В результате девушку 1984 года рождения с переломом правой ноги доставили в больницу, — рассказал НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

На данный момент ведется административное расследование данного происшествия, устанавливаются все обстоятельства.

В декабре в Центральном районе 33-летний мужчина за рулем «Рено-Логан» наехал на пешеходов.

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Новосибирскнаезд на пешехода
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