В Новосибирске будут судить водителя, который сбил мать с коляской из-за замечания о парковке

В Новосибирске в суд передадут дело о наезде на женщину с младенцем
Прокуратура Кировского района Новосибирска утвердила обвинение в отношении 49-летнего мужчины. В феврале этого года он наехал на женщину, которая гуляла с ребенком в коляске, после того, как она сделала ему замечание о неправильной парковке на газоне.
— Женщина стояла на проезжей части с коляской, в которой находился ее малолетний ребенок 2020 года рождения. Злоумышленник наехал потерпевшей на левую ступню и, продолжая движение на автомобиле, уперся бампером в ее левое колено. Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшей вред здоровью средней тяжести, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сегодня, 18 октября.
Сначала следователи возбудили дело по статье за покушение на убийство двух человек, в том числе ребенка, из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30 — пп. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). После действия переквалифицировали на умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (4ч. 1 ст. 112 УК РФ). Пострадавшая получила перелом ноги.
Подозреваемый не признал свою вину. Ему грозит наказание до 3 лет лишения свободы, дело рассмотрит мировой судья Кировского судебного района.
Инцидент на улице Чистякова, 20, попал на камеру ближайшего подъезда. На кадрах видно, что автомобиль также зацепил коляску с младенцем. Позже НГС поговорил с пострадавшей. Вскоре стало известно, что подозреваемый работает доставщиком еды, который ранее уже сидел в колонии. НГС поговорил с адвокатом, который объяснил, какое наказание может получить автохам.
В конце прошлой недели, 16 октября, водитель ударил оператора НГС Антона Дигаева. Это произошло после того, как сотрудник редакции снимал на видео конфликт двух мужчин после ДТП в Заельцовском районе.