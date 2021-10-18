В Новосибирске будут судить водителя, который сбил мать с коляской из-за замечания о парковке

Прокуратура Кировского района Новосибирска утвердила обвинение в отношении 49-летнего мужчины. В феврале этого года он наехал на женщину, которая гуляла с ребенком в коляске, после того, как она сделала ему замечание о неправильной парковке на газоне.



— Женщина стояла на проезжей части с коляской, в которой находился ее малолетний ребенок 2020 года рождения. Злоумышленник наехал потерпевшей на левую ступню и, продолжая движение на автомобиле, уперся бампером в ее левое колено. Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшей вред здоровью средней тяжести, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области сегодня, 18 октября.