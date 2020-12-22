«Пусть ищут». Что могло произойти с семьей, таинственно пропавшей в Новосибирске, — версии знакомых

Дмитрий утверждает, что дал Александру порядка 800 тысяч на руки. У всех пострадавших, с кем общался Дмитрий, одна история: они переводили ему деньги либо на карточку, либо отдавали наличкой, без расписки.

Несколько человек переводили деньги на банковскую карту, например жительница Барабинска Елена.

— Мой муж с ним общался хорошо, уже лет десять. А я его знаю года три, близко. Он всегда, когда приезжал в Барабинск, заходил к нам покурить, — объясняет свой поступок женщина. — Часто менял новые дорогущие машины. Потом предложил заработать на процентах, что-то с тендерами связано. Я в этом не разбираюсь.

Елена перевела Александру на карту около 400 тысяч рублей. Несколько месяцев он действительно перечислял ей по 40 тысяч рублей. Незадолго до исчезновения Елена доверила Александру продажу своего автомобиля. После того как информация об исчезновении семьи всплыла в СМИ, женщина проверила по базам свою машину — оказалось, что ее продали по фальшивому договору купли-продажи.

Сейчас Дмитрий и Елена собирают информацию о пострадавших из других городов и готовят коллективное заявление в полицию о мошенничестве.

Также их смущает поведение родителей Александра.

— Мы прочитали, что отец Сашки говорил журналистам, что он объявился, не надо его искать, — объясняет Елена. — Мы вечером к ним домой приехали. А там сквозь зубы нам ответил брат, Никитка, что когда отец ехал домой, то Сашка ему позвонил со скрытого номера. И текст разговора был такой: «Ты знаешь, что тебя ищет Новосибирск, Москва и из других городов?» А Сашка: «Пусть ищут, мне это даже на руку». Бросил трубку и больше на связь не вышел.

Поговорить с семьей Александра Фреюка журналисту НГС не удалось — мать коротко объяснила, что ничего не знает, а брат сказал, что его семье сейчас не до этого.



Версия: всё сложнее, чем кажется на первый взгляд

Близкая подруга Натальи, одна из тех, кто в самый первый день начала в соцсетях распространять информацию о пропаже семьи, говорит, что не верит в версию про долги.

— Сначала мы думали, что будут требовать выкуп. Но пока тишина, а родители Саши ничего не говорят. Сейчас мне кажется, что они просто семьей отдыхать уехали или по делам. Что-то случилось с телефоном, ну и пошли вот эти мерзкие сплетни. У них всё всегда нормально было, жили в достатке, с протянутой рукой не стояли. Откуда в людях столько зависти и прочего? Вот на днях, уверена, они появятся, и всё станет понятно, а сплетникам еще и стыдно будет, — уверена девушка.

Туманный намек на то, что всё не так просто, дал и глава семьи Александр Фреюк — он выложил на своей странице в Instagram видео, на котором попытался опровергнуть подозрения в краже крупной суммы денег у своих знакомых.

— Вы когда-нибудь блевали, оттого что у вас всё пошло не так? Когда вас кинули, и тут всё просто завертелось. Все начали смотреть, копаться в личных вещах. Партнеры по бизнесу сделали поспешные выводы. И после этого всё еще пришло к огласке в СМИ. Многие на этом хотят поживиться. Но по порядку я расскажу обо всём, как есть на самом деле, а не так, как пишут, и так далее, — заявил Александр.

Вот то самое видео.