«Пусть ищут». Что могло произойти с семьей, таинственно пропавшей в Новосибирске, — версии знакомых

У пропавшей в Новосибирске семьи могли быть миллионные долги
19 декабря полиция объявила о розыске 28-летнего Александра и 30-летней Натальи Фреюк, которые пропали вместе с двумя маленькими детьми. По Новосибирску семья передвигалась на черном Cadillac Escalade. На следующий день дорогой автомобиль нашелся вместе с личными вещами семьи — оказалось, что Cadillac, как и другие машины, Александр не покупал, а брал в аренду. Друзья семьи провели собственное расследование и выяснили, что перед исчезновением Александр занял у разных приятелей крупную сумму денег и пообещал отдать их позже с процентами. Криминальный журналист НГС Алёна Истомина узнала, какие версии исчезновения семьи сейчас рассматриваются.
Хронология: фальшивые номера и московский след
Вечером 17 декабря Александр отвечал всем друзьям в мессенджерах — в этот день он должен был отправить процент от денег, которые они давали ему на «реализацию». На звонки парень не отвечал, только писал короткие сообщения: «Жду перевод, вот-вот мне всё скинут, не переживайте». На следующий день номера Александра и его жены Натальи уже были вне зоны доступа.
19 декабря информацию о пропаже семьи распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт». В полицию с заявлением о пропаже сына, снохи и внучек заявил отец Александра — Владимир Фреюк. По словам пожилого мужчины, вечером 17 декабря супруги с детьми задержались в гостях, с того момента про них ничего не известно. Телефоны были выключены.
На момент исчезновения семья передвигалась по Новосибирску на дорогом Cadillac Escalade — по словам знакомых, автомобиль Александр купил буквально за неделю до своего исчезновения. 20 декабря Cadillac был найден брошенным возле ГПНТБ с фальшивыми номерами. Оказалось, что дорогой автомобиль был взят в аренду. В машине оказались личные вещи семьи — детские санки, детское кресло, детский бустер, дорогие наушники AirPods и оригинальные номера автомобиля.
Машина была арендована до 23 декабря, собственник авто рассказал НГС, что глава семьи Александр Фреюк был постоянным клиентом фирмы и часто брал в аренду автомобили премиум-класса. Позже стало известно, что семья покинула город, ничего не сказав родственникам.
— На данный момент установлено, что семья вылетела в Москву. Продолжаются мероприятия, направленные на установление ее местонахождения. Обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь, выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Что известно про Александра Фреюка
Александр родом из Барабинска — на родине у него остались мать, отец и брат. После школы он переехал в Новосибирск, где поступил в НГТУ на химический факультет.
— Но этот химик уже тогда химичил, он два месяца проболтался и пошел в армию, — рассказывает Дмитрий (имя изменено), близкий друг Александра Фреюка. — В армии произошла странная история, после которой он оказался в больнице.
Вместе с будущей женой Александр остался в Новосибирске. На что пара жила — неизвестно. В 2014 году знакомым семьи начали звонить коллекторы, но позже звонки прекратились.
В 2015 году Александр удалился из всех соцсетей. Сейчас у него есть только действующая страница в Instagram, но без личных снимков, только фото и видео автомобилей.
— Ну удаляется постепенно из соцсетей, у Наташи тоже как-то странно было: страницы позакрывала, мало друзей. Фотографии именно Сашки вообще нигде не найти, только древние, со свадьбы, а он сейчас выглядит совсем по-другому. Все свои более-менее свежие фотки он просто зачистил, — недоумевает приятель семьи Никита.
Шикарная жизнь: дорогие машины, квартира, бизнес
— В 2018 году очень резко Сашка начал чудесным образом в люди пробиваться. Никто не понял, как так быстро, что и откуда у него взялось, — продолжает Дмитрий. — Сам он говорил, что занимается программированием, делает сайты. Ему звонили при мне клиенты, говорили, что по 50 тысяч за заказ перевели.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на Александра оформлены две фирмы. Первая — ООО «САНАТ» — специализируется на оптовой торговле. Сейчас сайт компании заблокирован, но в кеше сохранилась страничка, из которой следует, что фирма занималась продажей телефонов премиум-сегмента. В основном фирмы Apple. У этой компании есть долги перед налоговой службой. С 16 сентября на нее заведены 4 исполнительных производства. Общая сумма долга и пени составляет 383,3 тысячи рублей.
Вторая фирма, оформленная на Александра Фреюка как ИП, занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Специализируется на создании сайтов, поисковом продвижении и оптимизации. Указанные на сайте телефоны оказались отключенными.
По страничке Александра в Instagram можно сделать вывод, что мужчина занимался перепродажей автомобилей. Там же выложена ссылка на чат-бот Telegram, который может проконсультировать по покупке машины. Заявляется, что их цена — самая низкая по рынку.
Своим знакомым Александр рассказывал, что занимается перепродажей автомобилей, и у него своя фирма по закупке строительных материалов. А еще он умеет жить на процент от вкладов в тендеры и может последнему научить других.
Семья часто приезжала вместе с детьми в Барабинск на дорогих автомобилях. Заезжали они и в родную деревню Натальи Старощербаково, где живут ее родители.
— У них были деньги, часто меняли машины, очень обеспеченные люди, вообще никогда ни про какие проблемы у них, особенно с деньгами, никто не слышал, — рассказывает Евгения, соседка матери Натальи. — Когда они пропали, ее мама ходила горем убитая, а сейчас она вообще не выходит на улицу, а дозвониться мы ей не можем.
Пропавшая семья хвалилась знакомым фотографиями двухкомнатной квартиры в элитном микрорайоне на Горском. Но, по словам знакомых, жилье оказалось съемным.
— Недели две назад Александр подарил отцу дорогую машину, Nissan, по-моему. А как вся эта история всплыла с арендованными машинами и пропажей и его, и жены, так настоящий хозяин приехал за машиной. Оказывается, он тоже был в аренде. Мы сейчас думаем, что Саша вообще все свои машины брал в аренду, а нам говорил, что купил, — рассказывает Елена, жительница Барабинска.
Версия: побег из-за долгов
После загадочного исчезновения Александра его близкий друг Дмитрий стал обзванивать всех друзей и знакомых. И мужчина пришел к странным выводам: оказалось, что незадолго перед пропажей он занимал деньги у близких приятелей. Сейчас Дмитрий ищет других пострадавших — по его подсчетам, обманутыми могли быть минимум девять человек на сумму порядка девяти миллионов.
— Да, я знал его биографию, — объясняет Дмитрий. — И про долги, и про проблемы с законом, он сам мне всё это рассказывал. Он приезжал в гости со своей дочкой, с моим ребенком гуляли на площадке. Привозил ребенку шоколадку, игрушки. Двоих моих детей забирал с роддома. Вы интересуетесь, как я повелся на это? Потому что братом его считал, мы были знакомы с детства.
Дмитрий утверждает, что дал Александру порядка 800 тысяч на руки. У всех пострадавших, с кем общался Дмитрий, одна история: они переводили ему деньги либо на карточку, либо отдавали наличкой, без расписки.
Несколько человек переводили деньги на банковскую карту, например жительница Барабинска Елена.
— Мой муж с ним общался хорошо, уже лет десять. А я его знаю года три, близко. Он всегда, когда приезжал в Барабинск, заходил к нам покурить, — объясняет свой поступок женщина. — Часто менял новые дорогущие машины. Потом предложил заработать на процентах, что-то с тендерами связано. Я в этом не разбираюсь.
Елена перевела Александру на карту около 400 тысяч рублей. Несколько месяцев он действительно перечислял ей по 40 тысяч рублей. Незадолго до исчезновения Елена доверила Александру продажу своего автомобиля. После того как информация об исчезновении семьи всплыла в СМИ, женщина проверила по базам свою машину — оказалось, что ее продали по фальшивому договору купли-продажи.
Сейчас Дмитрий и Елена собирают информацию о пострадавших из других городов и готовят коллективное заявление в полицию о мошенничестве.
Также их смущает поведение родителей Александра.
— Мы прочитали, что отец Сашки говорил журналистам, что он объявился, не надо его искать, — объясняет Елена. — Мы вечером к ним домой приехали. А там сквозь зубы нам ответил брат, Никитка, что когда отец ехал домой, то Сашка ему позвонил со скрытого номера. И текст разговора был такой: «Ты знаешь, что тебя ищет Новосибирск, Москва и из других городов?» А Сашка: «Пусть ищут, мне это даже на руку». Бросил трубку и больше на связь не вышел.
Поговорить с семьей Александра Фреюка журналисту НГС не удалось — мать коротко объяснила, что ничего не знает, а брат сказал, что его семье сейчас не до этого.
Версия: всё сложнее, чем кажется на первый взгляд
Близкая подруга Натальи, одна из тех, кто в самый первый день начала в соцсетях распространять информацию о пропаже семьи, говорит, что не верит в версию про долги.
— Сначала мы думали, что будут требовать выкуп. Но пока тишина, а родители Саши ничего не говорят. Сейчас мне кажется, что они просто семьей отдыхать уехали или по делам. Что-то случилось с телефоном, ну и пошли вот эти мерзкие сплетни. У них всё всегда нормально было, жили в достатке, с протянутой рукой не стояли. Откуда в людях столько зависти и прочего? Вот на днях, уверена, они появятся, и всё станет понятно, а сплетникам еще и стыдно будет, — уверена девушка.
Туманный намек на то, что всё не так просто, дал и глава семьи Александр Фреюк — он выложил на своей странице в Instagram видео, на котором попытался опровергнуть подозрения в краже крупной суммы денег у своих знакомых.
— Вы когда-нибудь блевали, оттого что у вас всё пошло не так? Когда вас кинули, и тут всё просто завертелось. Все начали смотреть, копаться в личных вещах. Партнеры по бизнесу сделали поспешные выводы. И после этого всё еще пришло к огласке в СМИ. Многие на этом хотят поживиться. Но по порядку я расскажу обо всём, как есть на самом деле, а не так, как пишут, и так далее, — заявил Александр.
Вот то самое видео.
Мужчина пообещал рассказать «всю правду» позже, но на связь пока не выходил. В полиции корреспонденту НГС рассказали, что новой информации о пропавшей семье в ведомство пока не поступало — оперативные мероприятия по поиску пропавших продолжаются. Всю актуальную информацию о загадочном исчезновении целой семьи вы можете прочитать здесь.