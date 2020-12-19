В Новосибирске пропала семья на черном «Кадиллаке» — в последний раз его видели на Октябрьском мосту

В Новосибирске объявили в розыск семью Фреюк: Александр и Наталья, 28 и 30 лет, и их маленькие дочери Вика (4 года) и Ева (1 год) в последний раз выходили на связь вечером 17 декабря.



— Они проживают в Ленинском районе, 17-го числа они уехали в гости, поздно вечером были на связи с родными, сообщили, что задерживаются у подруги. После этого все телефоны, которые есть в семье, не на связи, отключены. Информации о том, где они находились, к сожалению, нет, потому что это взрослые самостоятельные люди, родным они конкретный адрес не оставляли. Известно, что они не планировали никуда уезжать, это нетипичная для них ситуация, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

