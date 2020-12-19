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Тема дняПропала семья на черном «Кадиллаке»

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В Новосибирске пропала семья на черном «Кадиллаке» — в последний раз его видели на Октябрьском мосту

В машине находились двое взрослых и две маленьких девочки

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Семья в последний раз выходила на связь вечером 17 декабря — они задержались в гостях у подруги

Семья в последний раз выходила на связь вечером 17 декабря — они задержались в гостях у подруги

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В Новосибирске ищут семью с двумя маленькими дочерьми

В Новосибирске объявили в розыск семью Фреюк: Александр и Наталья, 28 и 30 лет, и их маленькие дочери Вика (4 года) и Ева (1 год) в последний раз выходили на связь вечером 17 декабря.

— Они проживают в Ленинском районе, 17-го числа они уехали в гости, поздно вечером были на связи с родными, сообщили, что задерживаются у подруги. После этого все телефоны, которые есть в семье, не на связи, отключены. Информации о том, где они находились, к сожалению, нет, потому что это взрослые самостоятельные люди, родным они конкретный адрес не оставляли. Известно, что они не планировали никуда уезжать, это нетипичная для них ситуация, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

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Приметы пропавших: рост Александра — 175 см, он худощавого телосложения, глаза карие. Был одет в черный пуховик, синие джинсы, черные кроссовки. Наталья такого же роста и телосложения, волосы девушки светло-русые, была одета в светлый пуховик и обута в светлые короткие сапоги. У старшей дочери, Вики, рыжие волосы, у младшей, Евы, — русые и кудрявые. Вика предположительно была одета в белый комбинезон, на Еве были белый комбинезон, белые сапоги, белые шапка и шарф.

В последний раз автомобиль семьи Фреюк попал на камеры при переезде через Октябрьский мост

В последний раз автомобиль семьи Фреюк попал на камеры при переезде через Октябрьский мост

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Семья ездила на черном Cadillac Escalade. По словам Алеси Яблонских, автомобиль попал на камеры ГИБДД, когда переезжал Октябрьский мост в сторону улицы Восход, после этого камеры его больше нигде не зафиксировали. Информации о том, чтобы подобный автомобиль выезжал за пределы города и области, тоже нет.

Волонтеры просят сообщить любую информацию по номеру 8 800 700-54-52 или 112.

Ранее на этой неделе в розыск объявляли 57-летнего Николая Стасенко, который уехал на личном автомобиле и пропал. Позже волонтеры сообщили, что нашли мужчину живым, но ему потребовалась помощь медиков.

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«Лиза Алерт»пропала семья
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