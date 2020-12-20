Что известно о новосибирце, таинственно пропавшем с женой и дочками: какой бизнес ведет и чем зарабатывает

Новосибирец Александр Фреюк исчез 17 декабря вместе с супругой и двумя маленькими детьми. На момент исчезновения семья передвигалась на черном Cadillac Escalade, который они «купили неделю назад» (позже выяснилось, что автомобиль на самом деле был взят в аренду).

К поискам по просьбе родственников, помимо полиции, подключились волонтеры. Через сутки нашелся автомобиль — его бросили около библиотеки, семья Фреюк оставила в салоне личные вещи. Из странного: на машине стояли фальшивые номера.

По данным МВД, семья улетела в Москву, ничего не сказав родственникам. Такая спешка и брошенный автомобиль наталкивают на мысль, что у пары были проблемы, вынудившие их бежать из города.