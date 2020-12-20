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Что известно о новосибирце, таинственно пропавшем с женой и дочками: какой бизнес ведет и чем зарабатывает

На мужчину зарегистрированы две фирмы

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Александр Фреюк в своем аккаунте&nbsp;в Instagram выкладывал только фото и видео автомобилей. Причем очень часто сопровождал их хештегом «перекуп»

Александр Фреюк в своем аккаунте в Instagram выкладывал только фото и видео автомобилей. Причем очень часто сопровождал их хештегом «перекуп»

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Пропавший с семьей новосибирец Александр Фреюк владеет двумя фирмами

Новосибирец Александр Фреюк исчез 17 декабря вместе с супругой и двумя маленькими детьми. На момент исчезновения семья передвигалась на черном Cadillac Escalade, который они «купили неделю назад» (позже выяснилось, что автомобиль на самом деле был взят в аренду).

К поискам по просьбе родственников, помимо полиции, подключились волонтеры. Через сутки нашелся автомобиль — его бросили около библиотеки, семья Фреюк оставила в салоне личные вещи. Из странного: на машине стояли фальшивые номера.

По данным МВД, семья улетела в Москву, ничего не сказав родственникам. Такая спешка и брошенный автомобиль наталкивают на мысль, что у пары были проблемы, вынудившие их бежать из города.

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Мы изучили информацию в открытом доступе, чтобы узнать, чем занимался пропавший Александр Фреюк.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на мужчину оформлены две фирмы.

Первая — ООО «САНАТ» — специализируется на оптовой торговле. Сейчас сайт компании заблокирован, но в кеше сохранилась страничка, из которой следует, что фирма занималась продажей телефонов премиум-сегмента. В основном фирмы Apple.

У этой компании есть долги перед налоговой службой. С 16 сентября на нее заведены 4 исполнительных производства. Общая сумма долга и пени составляет 383,3 тысячи рублей.

Вторая фирма, оформленная на Александра Фреюка как ИП, занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Специализируется на создании сайтов, поисковом продвижении и оптимизации. Указанные на сайте телефоны оказались отключенными.

По страничке Александра в Instagram можно сделать вывод, что мужчина занимался перепродажей автомобилей. Там же выложена ссылка на чат-бот Telegram, который может проконсультировать по покупке машины. Заявляется, что их цена — самая низкая по рынку.

— На данный момент установлено, что семья вылетела в Москву. Продолжаются мероприятия, направленные на установление ее местонахождения. Обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь, выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

СЮЖЕТ

Загадочная пропажа семьи

Что нашли в Cadillac Escalade, на котором ездила семья Фреюк с двумя детьми, вы можете узнать здесь.

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