Что известно о новосибирце, таинственно пропавшем с женой и дочками: какой бизнес ведет и чем зарабатывает

Пропавший с семьей новосибирец Александр Фреюк владеет двумя фирмами
Новосибирец Александр Фреюк исчез
К поискам по просьбе родственников, помимо полиции, подключились волонтеры. Через сутки нашелся автомобиль — его бросили около библиотеки, семья Фреюк оставила в салоне личные вещи. Из странного: на машине стояли фальшивые номера.
По данным МВД, семья улетела в Москву, ничего не сказав родственникам. Такая спешка и брошенный автомобиль наталкивают на мысль, что у пары были проблемы, вынудившие их бежать из города.
Мы изучили информацию в открытом доступе, чтобы узнать, чем занимался пропавший Александр Фреюк.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на мужчину оформлены две фирмы.
Первая — ООО «САНАТ» — специализируется на оптовой торговле. Сейчас сайт компании заблокирован, но в кеше сохранилась страничка, из которой следует, что фирма занималась продажей телефонов премиум-сегмента. В основном фирмы Apple.
У этой компании есть долги перед налоговой службой. С
Вторая фирма, оформленная на Александра Фреюка как ИП, занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Специализируется на создании сайтов, поисковом продвижении и оптимизации. Указанные на сайте телефоны оказались отключенными.
По страничке Александра в Instagram можно сделать вывод, что мужчина занимался перепродажей автомобилей. Там же выложена ссылка на чат-бот Telegram, который может проконсультировать по покупке машины. Заявляется, что их цена — самая низкая по рынку.
— На данный момент установлено, что семья вылетела в Москву. Продолжаются мероприятия, направленные на установление ее местонахождения. Обстоятельства, по которым граждане не выходят на связь, выясняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Что нашли в Cadillac Escalade, на котором ездила семья Фреюк с двумя детьми, вы можете узнать здесь.