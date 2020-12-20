«Возможно, от кого-то скрывались»: найден Cadillac пропавшей семьи — рассказываем, что было внутри машины

В Новосибирске нашли Cadillac пропавшей семьи
В Новосибирске обнаружили черный Cadillac Escalade, на котором в день пропажи ездила семья Фреюк с двумя детьми. Пара исчезла 17 декабря, поэтому к поискам по просьбе родственников, помимо полиции, подключились волонтеры.
Оказалось, что дорогая машина принадлежит не семье, а компании «За рулем». Глава семьи Александр Фреюк был постоянным клиентом фирмы и часто брал в аренду автомобили премиум-класса.
Сотрудники компании записали на видео, как открыли найденный автомобиль.
— Проблем с клиентом ранее никаких не было. Брал не то, чтобы часто автомобили, а именно надолго. Он мог взять на полгода машину. Плата за аренду — это сотни тысяч рублей в месяц. Увидели публикацию с утра о пропаже клиента, и менеджер сразу доложил об этом. Затем выехали на место. На автомобиле стояла спутниковая система слежения. Обнаружили наш Cadillac прямо возле библиотеки ГПНТБ. Повреждений не было никаких, только номера московские были на машине, — рассказал корреспонденту НГС исполнительный директор компании «За рулем» Александр Рыбалко. — Почему номера сменил — мы не знаем, возможно, от кого-то скрывался. У него нет документов на эти номера. Если бы его остановили и за него никто бы не договорился, то он уехал бы за это нарушение минимум на 15 суток.
В машине сотрудники компании обнаружили детские санки, детское кресло, детский бустер, дорогие наушники AirPods и оригинальные номера.
Аренду машины Александр Фреюк оплатил до 23 декабря.
— У него в планах было продлить аренду этого автомобиля на 20 дней, как минимум. Родственникам, скорее всего, он говорил, что это его автомобиль, — добавил Александр Рыбалко.
Поэтому вторая версия смены номера — то, что мужчина хотел скрыть факт аренды автомобиля и выдать его за свой собственный.
— Документы и основные ключи остались у него. Нам было бы проще, если бы он вернул их, чтобы не переделывать. Мы разговаривали со всеми родственниками. У них нет связи с ним. Часто бывают ситуации, когда клиенты вот так бросают машины. Но они связаны с тем, что у людей нет денег заплатить за автомобиль, поэтому они могут вот так скрыться. Но мы таких людей легко находим. Здесь другой случай. Никто нам ничего не был должен. Машина оплачена. Люди пропали. Причем пропали очень быстро. Не взяли даже дорогостоящие наушники, которые можно было бы и не оставлять. И машину, например, до 23 декабря можно было бы и не оплачивать. Такие факты говорят о том, что, скорее всего, люди не предполагали улетать так быстро, — считают в компании.
Согласно трекеру, машину у библиотеки бросили вечером 17 декабря.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что все члены семьи живы и здоровы. Они улетели в Москву, но подробности их внезапного отъезда на данный момент не раскрываются.