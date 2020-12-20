«Возможно, от кого-то скрывались»: найден Cadillac пропавшей семьи — рассказываем, что было внутри машины

— У него в планах было продлить аренду этого автомобиля на 20 дней, как минимум. Родственникам, скорее всего, он говорил, что это его автомобиль, — добавил Александр Рыбалко.



Поэтому вторая версия смены номера — то, что мужчина хотел скрыть факт аренды автомобиля и выдать его за свой собственный.

— Документы и основные ключи остались у него. Нам было бы проще, если бы он вернул их, чтобы не переделывать. Мы разговаривали со всеми родственниками. У них нет связи с ним. Часто бывают ситуации, когда клиенты вот так бросают машины. Но они связаны с тем, что у людей нет денег заплатить за автомобиль, поэтому они могут вот так скрыться. Но мы таких людей легко находим. Здесь другой случай. Никто нам ничего не был должен. Машина оплачена. Люди пропали. Причем пропали очень быстро. Не взяли даже дорогостоящие наушники, которые можно было бы и не оставлять. И машину, например, до 23 декабря можно было бы и не оплачивать. Такие факты говорят о том, что, скорее всего, люди не предполагали улетать так быстро, — считают в компании.