Таинственно пропавший с женой и детьми новосибирец записал странное видео. Дословная расшифровка

Александр Фреюк, исчезнувший на прошлой неделе вместе с супругой и двумя маленькими дочками, выложил на своей странице в Instagram странное видео, на котором он попытался отвести от себя подозрения в краже крупной суммы денег у своих знакомых.



— Вы когда-нибудь блевали, оттого что у вас всё пошло не так? Когда вас кинули, и тут всё просто завертелось. Все начали смотреть, копаться в личных вещах. Партнеры по бизнесу сделали поспешные выводы. И после этого всё еще пришло к огласке в СМИ. Многие на этом хотят поживиться. Но по порядку я расскажу обо всём, как есть на самом деле, а не так, как пишут, и так далее, — заявил Александр.

