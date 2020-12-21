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Таинственно пропавший с женой и детьми новосибирец записал странное видео. Дословная расшифровка

Мужчина пообещал рассказать «всю правду» позже

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Александр Фреюк пропал еще 17 декабря. Сначала его искали родственники и волонтеры, а потом к поискам подключились полицейские

Александр Фреюк пропал еще 17 декабря. Сначала его искали родственники и волонтеры, а потом к поискам подключились полицейские

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Новосибирец Александр Фреюк объяснил свое загадочное исчезновение

Александр Фреюк, исчезнувший на прошлой неделе вместе с супругой и двумя маленькими дочками, выложил на своей странице в Instagram странное видео, на котором он попытался отвести от себя подозрения в краже крупной суммы денег у своих знакомых.

— Вы когда-нибудь блевали, оттого что у вас всё пошло не так? Когда вас кинули, и тут всё просто завертелось. Все начали смотреть, копаться в личных вещах. Партнеры по бизнесу сделали поспешные выводы. И после этого всё еще пришло к огласке в СМИ. Многие на этом хотят поживиться. Но по порядку я расскажу обо всём, как есть на самом деле, а не так, как пишут, и так далее, — заявил Александр.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Вот то самое видео, которое он опубликовал в этот понедельник, 21 декабря, спустя несколько дней после своего таинственного исчезновения.

Новосибирец Александр Фреюк исчез 17 декабря вместе с супругой и двумя маленькими детьми. На момент исчезновения семья передвигалась на черном Cadillac Escalade, который они «купили неделю назад» (позже выяснилось, что автомобиль на самом деле был взят в аренду).

К поискам по просьбе родственников, помимо полиции, подключились волонтеры. Через сутки нашелся автомобиль — его бросили около библиотеки, семья Фреюк оставила в салоне личные вещи. Из странного: на машине стояли фальшивые номера.

СЮЖЕТ

Загадочная пропажа семьи

По данным МВД, семья улетела в Москву, ничего не сказав родственникам. Такая спешка и брошенный автомобиль наталкивают на мысль, что у пары были проблемы, вынудившие их бежать из города. По информации источника НГС, перед исчезновением Александр занял крупную сумму денег у своих друзей.

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пропажа семьи
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