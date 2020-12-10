СК возбудил уголовное дело против 23-летнего новосибирца, который избил женщину-таксиста на Первомайке

В рамках расследования истории с избиением женщины-таксистки в Первомайском районе Новосибирска Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело. Единственного совершеннолетнего участника банды — 23-летнего местного жителя — подозревают еще и в том, что он вовлек несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления.

— По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил и пообещал двум 15-летним и одному 16-летнему подростку покататься по городу на чужом автомобиле, и тем самым вовлек их в совершение особо тяжкого преступления. Несовершеннолетние на предложение согласились и совместно с подозреваемым ночью 4 декабря около продуктового магазина на улице Одоевского, с целью угона припаркованного автомобиля Honda Fit с силой нанесли множественные, не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего угнали машину и поехали кататься по территории Первомайского района, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.