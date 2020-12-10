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СК возбудил уголовное дело против 23-летнего новосибирца, который избил женщину-таксиста на Первомайке

Его обвиняют еще и в том, что он склонил трех подростков к преступлению

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По версии следствия, 23-летний новосибирец предложил и пообещал подросткам&nbsp;покататься по городу на чужом автомобиле

По версии следствия, 23-летний новосибирец предложил и пообещал подросткам покататься по городу на чужом автомобиле

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Следователи возбудили дело против участника избиения таксистки в Новосибирске

В рамках расследования истории с избиением женщины-таксистки в Первомайском районе Новосибирска Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело. Единственного совершеннолетнего участника банды — 23-летнего местного жителя — подозревают еще и в том, что он вовлек несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления.

— По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил и пообещал двум 15-летним и одному 16-летнему подростку покататься по городу на чужом автомобиле, и тем самым вовлек их в совершение особо тяжкого преступления. Несовершеннолетние на предложение согласились и совместно с подозреваемым ночью 4 декабря около продуктового магазина на улице Одоевского, с целью угона припаркованного автомобиля Honda Fit с силой нанесли множественные, не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. После чего угнали машину и поехали кататься по территории Первомайского района, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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Сейчас 23-летний новосибирец находится под арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказывали, что женщина-таксист вышла из машины, чтобы купить сигарет. Подростки сначала жестоко избили ее, потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу. Продавец киоска позвонила в полицию, задержать угонщиков удалось с помощью сотрудников ГИБДД. Самому старшему оказалось 23 года, остальные — несовершеннолетние, им по 15 и 16 лет. Журналист НГС Алёна Истомина узнала, какое наказание им может грозить и вспомнила другие громкие преступления, совершенные подростками.

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Следственный комитетнападение на водителяподростки
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