СК возбудил уголовное дело против 23-летнего новосибирца, который избил женщину-таксиста на Первомайке

Следователи возбудили дело против участника избиения таксистки в Новосибирске
В рамках расследования истории с избиением женщины-таксистки в Первомайском районе Новосибирска Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело. Единственного совершеннолетнего участника банды — 23-летнего местного жителя — подозревают еще и в том, что он вовлек несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления.
— По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил и пообещал двум 15-летним и одному 16-летнему подростку покататься по городу на чужом автомобиле, и тем самым вовлек их в совершение особо тяжкого преступления. Несовершеннолетние на предложение согласились и совместно с подозреваемым ночью 4 декабря около продуктового магазина на улице Одоевского, с целью угона припаркованного автомобиля
Сейчас 23-летний новосибирец находится под арестом. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы рассказывали, что женщина-таксист вышла из машины, чтобы купить сигарет. Подростки сначала жестоко избили ее, потом затащили в ее же автомобиль и поехали кататься по городу. Продавец киоска позвонила в полицию, задержать угонщиков удалось с помощью сотрудников ГИБДД. Самому старшему оказалось 23 года, остальные — несовершеннолетние, им по 15 и 16 лет. Журналист НГС Алёна Истомина узнала, какое наказание им может грозить и вспомнила другие громкие преступления, совершенные подростками.