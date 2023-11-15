«Вы живёте в памятнике». Жителям 115-летнего дома выставили пятизначные счета за капремонт — делать его не будут

Кирпично-деревянный дом на улице Ленина, 33 в поселке Колывань построен купцом 2-й гильдии, скотопромышленником Дмитрием Титовым в 1908 году. В конце 1920-х это одноэтажное здание с высоким цокольным этажом, где разделывали туши животных, передали «детгородку» для использования в качестве детского сада.

Сайт «Народная летопись Новосибирской области» сообщает, что одно время, судя по найденным карточкам «врагов народа», дом занимали и работники НКВД. В поздние годы советской власти здесь размещались ясли: они съехали где-то на рубеже 1990-х. После этого дом стал жилым, кирпично-деревянное здание поделили на три семьи. Одну из трех частей дома в последние годы занимал местный мастер-берестянщик, а в подвале у него была мастерская.

