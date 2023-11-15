«Вы живёте в памятнике». Жителям 115-летнего дома выставили пятизначные счета за капремонт — делать его не будут

115-летний деревянный купеческий дом в Колывани — региональный памятник. В нем живут люди, но его ремонтом всерьез никто не занимался. В 2023 году его внезапно включили в программу капремонта — настолько ветхие дома в нее обычно не попадают, а тут такая щедрость. Вот только местные жители дома не знают, радоваться ли им этой новости: вместе с включением дома в программу капремонта им сразу же пришли платежки на пятизначные суммы. Корреспондент НГС Илья Калинин отправился в Колывань, чтобы разобраться в этой странной истории на месте и своими глазами увидеть памятник, за проживание в котором жильцы теперь должны платить круглые суммы.
Кирпично-деревянный дом на улице Ленина, 33 в поселке Колывань построен купцом 2-й гильдии, скотопромышленником Дмитрием Титовым в 1908 году. В конце 1920-х это одноэтажное здание с высоким цокольным этажом, где разделывали туши животных, передали «детгородку» для использования в качестве детского сада.
Сайт «Народная летопись Новосибирской области» сообщает, что одно время, судя по найденным карточкам «врагов народа», дом занимали и работники НКВД. В поздние годы советской власти здесь размещались ясли: они съехали где-то на рубеже 1990-х. После этого дом стал жилым, кирпично-деревянное здание поделили на три семьи. Одну из трех частей дома в последние годы занимал местный мастер-берестянщик, а в подвале у него была мастерская.
Везде, где упоминают дом купца Титова, обязательно указано, что он является подлинным украшением Колывани из-за красивой резьбы по всему фасаду. Причем, как уточняется на краеведческом сайте, она совершенно разная: накладная, сквозная пропильная, точеная мебельная… Вот только сохранилась резьба уже не везде — несмотря на то, что дом последние годы является памятником архитектуры регионального значения и как бы должен охраняться государством.
— Я живу в Колывани с 1985 года, мне лет пять–шесть тогда было, так это здание ни разу не реставрировали. В этом месте таких зданий больше нет — все купеческие дома находятся, в основном, в центре Колывани. Вот они и реставрируются, в основном, — сообщила журналисту жительница поселка Ольга Мацкевич, живущая напротив дома-памятника.
Семья Еременко переехала из Новосибирска в купеческий дом в конце 2012 года. Глава семьи Денис работает на заводе «Сибит», его жена Нина — продавщица в местном магазине.
— У нас тогда была тяжелая ситуация. Мы жили в коммунальной квартире — это была трехкомнатная квартира в «хрущевке»-пятиэтажке на трех хозяев. Это было невыносимо! Маленькая кухня на три семьи, и у нас комната 13 квадратов на четверых: одному ребенку было 4 года, второй только родился. И мы начали искать какие-то варианты переезда. В итоге продали комнату в Новосибирске, добавили материнский капитал и вот получилось купить тут две комнаты, — рассказала Нина Еременко.
В доме семья Еременко заняла две комнаты общей площадью 50 квадратных метров и часть подвала, где находится печка.
— Первым делом нас навестила Надежда Васильевна из отдела по охране памятников местной администрации. И спросила: «Вы знаете, что вы в памятнике культуры проживаете?» — вспомнила Нина Еременко.
— А мы вообще не знали, что такие памятники существуют. Оказывается, существуют, — продолжил ее муж Денис. — Когда продавали нам, никто ничего не говорил. Да и сама хозяйка не сказала — думаю, перекрестилась левой пяткой, чтобы свалить отсюда.
Через какое-то время Еременко поняли, что купили: оказывается, они еще и ремонтировать дом сами не могли без особого контроля специальной комиссии. И внешний вид менять никак нельзя: например, те же окна пластиковые ставить — памятник же.
— Дом полностью надо ремонтировать, с одной стороны фундамент совсем разрушился. Я все это фотографировала и писала в управление по охране памятников. Мне ответили, что это мои проблемы. Хотя я слышала, что на наш дом выделялись деньги когда-то там давно. Тогда я пошла в администрацию, где мне сказали, что можно этот памятник оформить как многоквартирный дом и встать на ремонт в Фонд модернизации [ЖКХ] — это, наверное, больше года назад было. А вот в эту пятницу (10 ноября. — Прим. ред.) мы увидели, что нам выставили счет 13700 рублей от Фонда модернизации за капитальный ремонт как многоквартирного дома. Вы представляете? — возмущенно заметила Нина Еременко.
Как выяснилось, такие счета получили все хозяева дома. На сайте Фонда модернизации ЖКХ указано, что на три условных квартиры начислено 35 656 рублей 95 копеек. После разбирательства стало понятно, что это — начисление за период с августа 2022 года. На капремонт взяли с жильцов примерно по 12 рублей за квадратный метр жилья, причем в жилье попало даже подвальное помещение. В месяц, например, семья Еременко за свои метры должна платить без малого по тысяче рублей.
— Еще в августе 2022 года нам сказали, что надо будет платить взносы за капитальный ремонт, и когда-нибудь нам сделают ремонт. Но я так поняла, ремонт делать никто не собирается, — говорит Нина Еременко. — Получается, сносить дом никто не снесет, потому что он памятник. И никто не ремонтирует. И нам ремонтировать не дают, потому что тут специфический ремонт нужен.
Женщина рассказала, что один раз дом им все же подлатали: когда лет пять-шесть назад прохудилась крыша, и эта новость попала в сюжет новосибирского ТВ. Так после новости о доме-памятнике, который заливает водой, к жильцам сразу пришли люди из поселковой администрации, чтобы устранить протечки. Правда, заметил Денис Еременко, починили только небольшую часть над пристройкой к дому, а основная крыша так и продолжала протекать. Пришлось устранять протечки самостоятельно.
На сайте Фонда модернизации ЖКХ дом в Колывани по адресу улица Ленина, 33 поставлен на капремонт на 2024 год. Запланирован ремонт фасада, крыши, подвальных помещений и внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения. Весь ремонт оценивается почти в два миллиона рублей.
Письмо с просьбой включить дом по улице Ленина, 33 в региональную программу капитального ремонта отправила глава Колывани Нина Сурдина в июле 2021 года на имя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. В сопроводительном описании купеческий дом стал двухэтажным многоквартирным домом площадью 330 квадратных метров с одним подъездом и тремя квартирами. Часть площадей — муниципальные, часть — частные. Год постройки дома в документе указан верно: 1908.
Копия письма министру, как и другие указанные в материале документы, в распоряжении НГС имеются.
В Фонде модернизации ЖКХ корреспонденту НГС уточнили, что дом попал в региональную программу капремонта в ноябре 2021 года. В соответствии с законодательством обязанность платить взносы у жильцов появилось через восемь месяцев, с августа 2022 года — отсюда и суммы в 13–14 тысяч рублей с каждого хозяина.
— Мы сейчас в процессе обсуждения с нашими коллегами из министерства ЖКХ пришли к тому, что в ближайшее время будут пересмотрены данные по физическому износу этого дома. И, скорее всего, его исключат из региональной программы на основании того, что его износ будет более 70% — такие дома не подлежат включению в программу. Просто мы подняли форму 1А, которую администрация [Колывани] сдавала два года назад, и там физический износ не указан. Но, глядя на этот дом, понимая, из чего он состоит и какого года постройки, мы понимаем, что там износ более 70%, — прокомментировал журналисту НГС заместитель исполнительного директора Фонда модернизации ЖКХ Дмитрий Белоусов.
После исключения дома из программы, заметил Белоусов, начисление взносов на капремонт прекратится. Но хозяевам помещений, пояснил Белоусов, не нужно платить за капремонт уже сейчас.
Почему начисления появились одномоментно за весь период и по каким программам будут выделять деньги на ремонт этого дома-памятника, в Фонде модернизации ЖКХ уточнить не смогли. Но в очередной раз подчеркнули: они отвечают за капремонт, за который жильцам этого дома платить не надо.
В начале ноября НГС рассказал, как остался без капитального ремонта знаменитый 100-квартирный дом, который является памятником архитектуры федерального значения. В Фонде модернизации ЖКХ пояснили, что ремонт фасада в 2022 году не смогли провести, так как жильцы не накопили на ремонт нужную сумму. Ранее по той же причине из региональной программы капремонта выпал еще один дом-памятник, известный как «профессорский дом».