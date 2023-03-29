Хватит драить! 5 вещей в доме, которые вы постоянно моете, но от этого им (и вам) только хуже

А вот прокаливание сковороды помогает создать на ней антипригарную защитную пленку. Помимо этого, прокаливание избавляет кухонную утварь от неприятного запаха, предохраняет от появления ржавчины.

Кстати, недавно мы писали, как понять, что ваша кухонная утварь выделяет ядовитые частицы, а вы их едите: тут — короткий ликбез.

Плита

Аналогично чугунной посуде, плита также не нуждается в ежедневном мытье. Даже если вы постоянно используете плиту при готовке, еда не соприкасается с ней напрямую. А значит, нет никакой необходимости протирать ее, едва вы убрали с нее кастрюли и сковородки. Исключением может быть только ситуация, когда на плите образовались серьезные загрязнения из-за неаккуратности при готовке. Это, кстати, применимо и в отношении духовки.