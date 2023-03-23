Мыть или не мыть: эти 6 продуктов вы зря моете перед едой

1
Красное мясо
Все бактерии с красного мяса вы всё равно не смоете, сколько его ни намывай. Элементарно из-за того, что некоторые бактерии находятся глубоко в мышечных волокнах. Зато с этим вопросом прекрасно справляется термическая обработка. Поэтому блюда из мяса советуют готовить так, чтобы температура внутри продукта была не ниже 55 градусов. А варить — и вовсе дважды. На всякий случай.
— Коровы в пищу получают достаточно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин. Всё это мы получим, поедая мясо животных, выращенных на комбикормах на наших угодьях, — объясняет диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Чтобы убрать эту химическую нагрузку, ненужные стимуляторы и гормональный фон, первый бульон сливается.
Но не нужно варить первый бульон часами. Достаточно всего лишь довести воду до кипения. Так из мяса не успеют выйти вкусовые качества, зато уйдет вся химия, которой было напичкано животное. Закладывать мясо желательно без косточки, чтобы снизить уровень холестерина.
Не забудьте снимать пенку на втором бульоне, ведь в нее уходит коагулированный белок. Во-первых, это эстетически непривлекательно, во-вторых, коагулированный белок не несет энергетической ценности, не усваивается и идет балластом.
— На самом деле как только вы забрали его от мясника упакованным в пластик или бумагу и распаковали дома, всё, что вам нужно сделать, — это бережно удалить остатки влаги с его поверхности с помощью бумажных полотенец, перед тем как отправлять его на сковороду. А затем выбросьте эти полотенца и хорошенько вымойте руки — не меньше 10 секунд под горячей водой с мылом, — подытоживает бренд-шеф Иван Ануфриев.
Поделиться
2
Рыба и морепродукты
В случае с рыбой и морепродуктами действуют те же правила, что и с мясом: достаточная термическая обработка избавит их от всех возможных бактерий. Можно ополоснуть ее холодной водой и отправить на бумажное полотенце, чтобы избавить от лишней влаги.
Промывать рекомендуют разве что моллюсков. Потому что в них часто встречаются песок и осколки раковин.
Поделиться
3
Мясо птицы
— Представьте все эти микроскопические бактерии, которые расположились на куске мяса. Вместе с молекулами воды они отправляются прямиком к вам в рот или ноздри, оседают повсюду вокруг раковины и даже на вашей одежде, — говорит Иван Ануфриев. — Каждая бактерия, поселяющаяся на мясе, едва оно выходит из упаковки, погибнет в ходе тепловой обработки. К сожалению, нельзя сказать то же самое о бактериях, облюбовавших раковину, посуду, утварь и доску для разделки мяса, — всё это придется мыть горячей водой с мылом, затем высушивать и протирать бумажными полотенцами перед следующим контактом с мясом.
Кроме того, струя воды нарушает молекулярный состав, образующийся на поверхности мяса, из-за чего затрудняется реакция Майяра. Она начинается примерно на 110 градусах, а вода начинает испаряться при 100 градусах. Таким образом мясо элементарно не прогреется так, чтобы реакция Майяра началась вовремя. Как результат — вы получите совсем не то блюдо, что хотели приготовить.
Поделиться
4
Зелень для салатов
Если на упаковке с зеленью написано «готово к употреблению», помните, что такой продукт достаточно чистый, дополнительно мыть его не нужно. Некоторые производители свежих салатных смесей и без того проводят тройную промывку листьев, чтобы убрать загрязнения. Разве что для успокоения собственной совести можно слегка сполоснуть проточной водой перед употреблением.
А вот если вы собрали зелень с собственной грядки, мытье ей не помешает. Чтобы смыть любые остатки грязи.
Поделиться
5
Грибы
Грибы, собранные в лесу, конечно, лучше промыть, чтобы избавить их от грязи и налипших сосновых иголок и листвы. Еще лучше — ненадолго замочить их. В диких грибах могу завестись жуки, а такая процедура их выгонит.
— Собранные самостоятельно грибы необходимо замочить в теплой соленой воде на 30 минут, затем промыть чистой проточной водой до тех пор, пока не смоется вся грязь, — советуют в Роспотребнадзоре.
Если же грибы у вас «цивилизованные» и куплены в магазине, в этих действиях нет никакого смысла. Более того, грибы от таких махинаций только впитают лишнюю воду, что может отразиться на вкусе. Всё, что вам нужно, это прополоскать грибы, просушить их на бумажном полотенце или просто протереть чистой влажной тканью.
Поделиться
6
Макароны
Понятное дело, что мыть макароны перед приготовлением никому и в голову не взбредет, но вот промывать их, сваренные, чтобы они не слиплись, — такое мы умеем, любим, практикуем. И совершенно зря.
— Сама идея промывать макароны после варки появилась вместе с некачественными макаронными изделиями, — говорит бренд-шеф Иван Ануфриев. — Их надо было промывать, чтобы слить лишний крахмал. Макароны, которые есть сегодня в нашем распоряжении, промывать ни в коем случае нельзя. Из-за этого они только потеряют свой вкус, а если добавите соус, то он будет стекать.
Если хотите быть уверенными в том, что макароны после варки точно не слипнутся, достаточно выбирать качественные изделия твердых сортов, варить их в подсоленной кипящей воде, а после варки откинуть на дуршлаг на пять минут.
Поделиться
7
Какие продукты все-таки надо мыть перед употреблением
Не стоит сразу бросать в кастрюлю крупы. Перед приготовлением их всё же лучше промыть, чтобы убрать с зерен шелуху, пыль и лишний крахмал. В Роспотребнадзоре советуют промывать крупу в большой кастрюле или миске: залить водой и перемешать, затем аккуратно слить воду, повторить процедуру 2–3 раза.
— Обратите внимание, что использовать для очищения овощей, фруктов и зелени мыло или средства для мытья посуды — не лучший выбор, — говорят в Роспотребнадзоре. — Поверхностно-активные вещества, благодаря которым образуется обильная пена, не предназначены для употребления внутрь. При этом важно не забывать, что перед приготовлением любых продуктов нужно тщательно вымыть руки с мылом.
Есть еще мнение, что перед приготовлением не стоит мыть яйца — якобы из-за этого смывается защитная пленка. Но вспомните, откуда они берутся, включите воображение или просто почитайте ответы врачей на главные яичные вопросы. В том числе о вреде желтка и о том, что будет, если есть на завтрак одни яйца.
Поделиться