Мыть или не мыть: эти 6 продуктов вы зря моете перед едой

Все бактерии с красного мяса вы всё равно не смоете, сколько его ни намывай. Элементарно из-за того, что некоторые бактерии находятся глубоко в мышечных волокнах. Зато с этим вопросом прекрасно справляется термическая обработка. Поэтому блюда из мяса советуют готовить так, чтобы температура внутри продукта была не ниже 55 градусов. А варить — и вовсе дважды. На всякий случай.



— Коровы в пищу получают достаточно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин. Всё это мы получим, поедая мясо животных, выращенных на комбикормах на наших угодьях, — объясняет диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Чтобы убрать эту химическую нагрузку, ненужные стимуляторы и гормональный фон, первый бульон сливается.



Но не нужно варить первый бульон часами. Достаточно всего лишь довести воду до кипения. Так из мяса не успеют выйти вкусовые качества, зато уйдет вся химия, которой было напичкано животное. Закладывать мясо желательно без косточки, чтобы снизить уровень холестерина.



Не забудьте снимать пенку на втором бульоне, ведь в нее уходит коагулированный белок. Во-первых, это эстетически непривлекательно, во-вторых, коагулированный белок не несет энергетической ценности, не усваивается и идет балластом.



— На самом деле как только вы забрали его от мясника упакованным в пластик или бумагу и распаковали дома, всё, что вам нужно сделать, — это бережно удалить остатки влаги с его поверхности с помощью бумажных полотенец, перед тем как отправлять его на сковороду. А затем выбросьте эти полотенца и хорошенько вымойте руки — не меньше 10 секунд под горячей водой с мылом, — подытоживает бренд-шеф Иван Ануфриев.

