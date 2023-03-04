Пушистая двоечница: какие породы кошек считаются самыми глупыми (по мнению человека)

Или бывает, что человек заходит, а кошка начинает тереться боком о ноги. Это тоже ее радость, просто не такая активная. Поэтому кажется, что животное не заинтересовано. Чаще всего потом такие коты проявляют чрезмерное внимание, мурчание, делают массаж лапками, когда хозяин уже идет спать. Свою скуку кот показывает в этот момент. Дело в разных приемах передачи информации у разных типов животных.



— Бывает, что коты не просто игнорируют хозяина после разлуки, а демонстративно отворачиваются и показывают свою обиду.



— Начнем с того, что котики не обижаются. Обида — это достаточно сложное чувство, которое проявляют более высокоразвитые существа. К кошкам это не относится, их мозг не настолько сложен. Человек неправильно трактует то, что они отворачиваются.



Если мы понаблюдаем за котиками, которые живут друг с другом, то заметим, что они поворачиваются друг к другу попами и начинают их обнюхивать. Рядом с анальным отверстием у них есть железы, которые выделяют феромоны. Они несут огромное количество информации о данной кошке. Грубо говоря, это «паспорт» животного. Феромоны указывают на возраст кота, пол, готовность к спариванию, состояние здоровья. И когда после долгой разлуки животное встречает хозяина и поворачивается к нему спиной, это значит, что оно делится информацией о себе. Но мы трактуем это как то, что кот на нас обижается.

