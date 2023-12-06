Загляните себе в рот: 7 симптомов рака горла, которые маскируются под безобидные проблемы с гигиеной

А вот если проблема сохраняется дольше указанного срока или периодически возвращается, а тем более увеличивается в размерах, обязательно нужно показать ее специалисту.

Отек или комки во рту

Необъяснимые опухоли и шишки вокруг рта или челюсти могут быть признаком рака полости рта. Часто они могут быть болезненными и вызывать дискомфорт. Обычно они локализуются на поверхности языка, рта, губ или десен. Реже могут появляться на слюнных железах, миндалинах и глотке — участке горла, соединяющем ротовую полость с трахеей.