Загляните себе в рот: 7 симптомов рака горла, которые маскируются под безобидные проблемы с гигиеной

Рак ротовой полости является шестым, наиболее часто диагностируемым раком в мире. Коварство в том, что услуги стоматологов не всем по карману, и часто люди приходят к ним, только когда уже испытывают нестерпимую зубную боль. А зря. Ведь во рту, помимо очевидных проблем, могут быть еще довольно коварные. Редакция «Городских порталов» решила наглядно показать симптомы этого опасного заболевания, которое может маскироваться под обычные проблемы с гигиеной.
Редакция напоминает, что не стоит заниматься самодиагностикой, при появлении подобных симптомов лучше сразу обратиться к врачу.
Плоскоклеточный рак является наиболее распространенным типом рака полости рта, на его долю приходится почти
- аденокарцинома — рак, развивающийся внутри слюнных желез;
- саркома, которая развивается из-за аномалий в костях, хрящах, мышцах или других тканях;
- злокачественная меланома полости рта, при которой рак начинается в клетках, вырабатывающих пигмент или цвет кожи (меланоцитах). Они выглядят как очень темные пятнистые опухоли, которые часто кровоточат;
- лимфома, которая растет из клеток, обычно находящихся в лимфатических узлах, но может также расти и во рту.
Симптомы, которые нельзя игнорировать
— Незаживающие язвы во рту, хриплый голос и необъяснимые шишки — всё это тревожные признаки заболевания, — говорит стоматолог Нил Сикка. — Важно помнить, что это не означает, что у кого-то рак ротовой полости. [Но это] вещи, которые требуют дальнейшего исследования.
Язвы во рту
Язвы — поврежденные участки слизистой оболочки рта, которые не заживают в течение трех недель, могут быть признаком рака полости рта. Обычные ранки заживают в течение двух недель и не требуют дополнительного обследования.
А вот если проблема сохраняется дольше указанного срока или периодически возвращается, а тем более увеличивается в размерах, обязательно нужно показать ее специалисту.
Отек или комки во рту
Необъяснимые опухоли и шишки вокруг рта или челюсти могут быть признаком рака полости рта. Часто они могут быть болезненными и вызывать дискомфорт. Обычно они локализуются на поверхности языка, рта, губ или десен. Реже могут появляться на слюнных железах, миндалинах и глотке — участке горла, соединяющем ротовую полость с трахеей.
Раковые изменения во рту могут проявляться в виде красных или белых пятен. Они также, скорее всего, будут чувствительными и болезненными, предупреждает доктор Сикка. Белые пятна, известные как лейкоплакия, и красные пятна, называемые эритроплакией, обязательно нужно показать стоматологу.
Однако в панику впадать тоже не стоит, они также могут быть результатом банальной молочницы. Если вы прошли противогрибковое лечение и пятна исчезли, это, очевидно, не связано с раком.
Шатающиеся зубы
Если ваши зубы начинают расшатываться без видимой причины, это может быть признаком рака полости рта, предупреждает доктор Сикка. Опухоли, повреждения, растрескивание и кровоточивость десен могут привести к расшатыванию зубов.
Кроме того, страдающие раком полости рта могут наблюдать, как лунка зуба не заживает должным образом после удаления.Затруднение глотания
Проблемы с глотанием еды и питья тоже могут быть признаком рака полости рта. Это заболевание вызывает боль при приеме пищи или ощущение жжения при жевании и глотании. Часто у больных наблюдается ощущение, будто еда застряла в горле, что может быть вызвано сужением пищевода. Эти симптомы часто приводят к потере аппетита и, как следствие, к потере веса.
Голос человека может стать хриплым или тихим — подобно тому, как он звучит при простуде. Это может быть признаком рака гортаноглотки, который поражает заднюю часть горла и голосовые связки. Отек во рту из-за опухоли также может вызвать шепелявость, затруднение произношения определенных слов или невнятную речь.
Если рак находится на языке, он может ограничивать его движение и влиять на речь. Из-за этого больной невнятно произносит определенные слова или испытывает проблемы с произношением некоторых звуков.
Боль в горле
В редких случаях причинами боли в горле могут оказаться заболевания сердца или рак. В любом случае при появлении тревожных симптомов нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.
Можно ли заразиться раком полости рта?
Об этом интересно порассуждать на примере голливудского актер Майкла Дугласа — в 2013 году он заявил, что причиной рака гортани, диагностированного у него в 2010 году, стал оральный секс. Этой своей теорией актер поделился с изданием The Guardian. По словам Дугласа, рак возник у него в результате передачи ему в ходе оральных ласк папилломавируса человека.
И действительно, англоязычные базы данных медицинских и биологических публикаций просто переполнены исследованиями на тему связи вируса папилломы (ВПЧ) с раком самых разных органов. То место, где в организм может проникнуть вирус (это обычно слизистая), становится мишенью: у женщин это шейка матки, у мужчин — рак полового члена и ануса (это если отношения нетрадиционные), а вот у любителей орального секса — рак гортани.
Подробнее о вирусе папилломы человека мы говорили с доктором медицинских наук Михаилом Гомбергом. Оказывается, ВЦИОМ опрашивал на тему вируса папилломы человека 1800 совершеннолетних респондентов из России. Выяснилось, что о раке шейки матки знают
Что еще можно узнать, посмотрев внимательно на свой язык
Налет, который мы видим утром на языке, не причинит никакого вреда, если он не имеет запаха и легко удаляется. А вот если вдруг в одно непрекрасное утро он стал толще, появились кремовый оттенок и неприятный запах — это повод обратить внимание на состояние своего здоровья. Такой симптом может сопровождать многие заболевания. Какие именно — мы недавно разбирались с экспертом.
Андрей Звонков — врач-терапевт, автор книги «Никто, кроме вас», эксперт Первого канала, канала «
Не зря врачи на приеме просят показать язык, ведь он словно маркер показывает, как работает желудочно-кишечный тракт. У здорового человека язык бледно-розового цвета, бархатистый и имеет равномерно окрашенную поверхность.
Терапевт Андрей Звонков объясняет: по состоянию языка врач может диагностировать воспаление слизистой оболочки десен (гингивиты, стоматит, микседему) и акромегалию — нарушения гормонального баланса. Сухость поверхности языка может являться следствием острых инфекционных заболеваний: гриппа, брюшного тифа или сепсиса. Ее может вызвать неукротимая рвота, диарея, перитонит и полиурия. Состояние поверхностного сосочкового слоя и цвет языка также могут служить симптомами внутренних болезней: анемии, нарушения функции системы пищеварения, гепатита, цирроза печени, хронического колита и гастрита.
Серьезным поводом для опасений является также обложенный язык, когда вся его поверхность или отдельные локальные области покрыты плотным белым или желтоватым налетом — это симптом очень многих нарушений желудочно-кишечного тракта.
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