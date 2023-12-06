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Загляните себе в рот: 7 симптомов рака горла, которые маскируются под безобидные проблемы с гигиеной

Пришло время заняться самообследованием, для этого вам понадобятся зеркало и яркий дневной свет

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Внимательно присмотритесь к своей полости рта

Внимательно присмотритесь к своей полости рта

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Рак ротовой полости является шестым, наиболее часто диагностируемым раком в мире. Коварство в том, что услуги стоматологов не всем по карману, и часто люди приходят к ним, только когда уже испытывают нестерпимую зубную боль. А зря. Ведь во рту, помимо очевидных проблем, могут быть еще довольно коварные. Редакция «Городских порталов» решила наглядно показать симптомы этого опасного заболевания, которое может маскироваться под обычные проблемы с гигиеной.

Редакция напоминает, что не стоит заниматься самодиагностикой, при появлении подобных симптомов лучше сразу обратиться к врачу.

Плоскоклеточный рак является наиболее распространенным типом рака полости рта, на его долю приходится почти 90% всех случаев. К другим распространенным типам рака полости рта относятся:

  • аденокарцинома — рак, развивающийся внутри слюнных желез;
  • саркома, которая развивается из-за аномалий в костях, хрящах, мышцах или других тканях;
  • злокачественная меланома полости рта, при которой рак начинается в клетках, вырабатывающих пигмент или цвет кожи (меланоцитах). Они выглядят как очень темные пятнистые опухоли, которые часто кровоточат;
  • лимфома, которая растет из клеток, обычно находящихся в лимфатических узлах, но может также расти и во рту.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

— Незаживающие язвы во рту, хриплый голос и необъяснимые шишки — всё это тревожные признаки заболевания, — говорит стоматолог Нил Сикка. — Важно помнить, что это не означает, что у кого-то рак ротовой полости. [Но это] вещи, которые требуют дальнейшего исследования.

Основные признаки рака полости рта, на которые следует обратить внимание

Основные признаки рака полости рта, на которые следует обратить внимание

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Язвы во рту

Язвы — поврежденные участки слизистой оболочки рта, которые не заживают в течение трех недель, могут быть признаком рака полости рта. Обычные ранки заживают в течение двух недель и не требуют дополнительного обследования.

А вот если проблема сохраняется дольше указанного срока или периодически возвращается, а тем более увеличивается в размерах, обязательно нужно показать ее специалисту.

Отек или комки во рту

Необъяснимые опухоли и шишки вокруг рта или челюсти могут быть признаком рака полости рта. Часто они могут быть болезненными и вызывать дискомфорт. Обычно они локализуются на поверхности языка, рта, губ или десен. Реже могут появляться на слюнных железах, миндалинах и глотке — участке горла, соединяющем ротовую полость с трахеей.

Красные или белые пятна во рту

Раковые изменения во рту могут проявляться в виде красных или белых пятен. Они также, скорее всего, будут чувствительными и болезненными, предупреждает доктор Сикка. Белые пятна, известные как лейкоплакия, и красные пятна, называемые эритроплакией, обязательно нужно показать стоматологу.

Однако в панику впадать тоже не стоит, они также могут быть результатом банальной молочницы. Если вы прошли противогрибковое лечение и пятна исчезли, это, очевидно, не связано с раком.

Шатающиеся зубы


Если ваши зубы начинают расшатываться без видимой причины, это может быть признаком рака полости рта, предупреждает доктор Сикка. Опухоли, повреждения, растрескивание и кровоточивость десен могут привести к расшатыванию зубов.

Кроме того, страдающие раком полости рта могут наблюдать, как лунка зуба не заживает должным образом после удаления.

Затруднение глотания

Проблемы с глотанием еды и питья тоже могут быть признаком рака полости рта. Это заболевание вызывает боль при приеме пищи или ощущение жжения при жевании и глотании. Часто у больных наблюдается ощущение, будто еда застряла в горле, что может быть вызвано сужением пищевода. Эти симптомы часто приводят к потере аппетита и, как следствие, к потере веса.

Охриплость голоса или трудности с речью

Голос человека может стать хриплым или тихим — подобно тому, как он звучит при простуде. Это может быть признаком рака гортаноглотки, который поражает заднюю часть горла и голосовые связки. Отек во рту из-за опухоли также может вызвать шепелявость, затруднение произношения определенных слов или невнятную речь.

Если рак находится на языке, он может ограничивать его движение и влиять на речь. Из-за этого больной невнятно произносит определенные слова или испытывает проблемы с произношением некоторых звуков.

Боль в горле

В редких случаях причинами боли в горле могут оказаться заболевания сердца или рак. В любом случае при появлении тревожных симптомов нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Можно ли заразиться раком полости рта?

Об этом интересно порассуждать на примере голливудского актер Майкла Дугласа — в 2013 году он заявил, что причиной рака гортани, диагностированного у него в 2010 году, стал оральный секс. Этой своей теорией актер поделился с изданием The Guardian. По словам Дугласа, рак возник у него в результате передачи ему в ходе оральных ласк папилломавируса человека.

И действительно, англоязычные базы данных медицинских и биологических публикаций просто переполнены исследованиями на тему связи вируса папилломы (ВПЧ) с раком самых разных органов. То место, где в организм может проникнуть вирус (это обычно слизистая), становится мишенью: у женщин это шейка матки, у мужчин — рак полового члена и ануса (это если отношения нетрадиционные), а вот у любителей орального секса — рак гортани.

Подробнее о вирусе папилломы человека мы говорили с доктором медицинских наук Михаилом Гомбергом. Оказывается, ВЦИОМ опрашивал на тему вируса папилломы человека 1800 совершеннолетних респондентов из России. Выяснилось, что о раке шейки матки знают 83% опрошенных, о его связи с ВПЧ — 44%, и только 26% понимают, что этот вирус передается половым путем.

Что еще можно узнать, посмотрев внимательно на свой язык

Налет, который мы видим утром на языке, не причинит никакого вреда, если он не имеет запаха и легко удаляется. А вот если вдруг в одно непрекрасное утро он стал толще, появились кремовый оттенок и неприятный запах — это повод обратить внимание на состояние своего здоровья. Такой симптом может сопровождать многие заболевания. Какие именно — мы недавно разбирались с экспертом.

Андрей Звонков — врач-терапевт, автор книги «Никто, кроме вас», эксперт Первого канала, канала «Россия 24».

Не зря врачи на приеме просят показать язык, ведь он словно маркер показывает, как работает желудочно-кишечный тракт. У здорового человека язык бледно-розового цвета, бархатистый и имеет равномерно окрашенную поверхность.

Терапевт Андрей Звонков объясняет: по состоянию языка врач может диагностировать воспаление слизистой оболочки десен (гингивиты, стоматит, микседему) и акромегалию — нарушения гормонального баланса. Сухость поверхности языка может являться следствием острых инфекционных заболеваний: гриппа, брюшного тифа или сепсиса. Ее может вызвать неукротимая рвота, диарея, перитонит и полиурия. Состояние поверхностного сосочкового слоя и цвет языка также могут служить симптомами внутренних болезней: анемии, нарушения функции системы пищеварения, гепатита, цирроза печени, хронического колита и гастрита.

Серьезным поводом для опасений является также обложенный язык, когда вся его поверхность или отдельные локальные области покрыты плотным белым или желтоватым налетом — это симптом очень многих нарушений желудочно-кишечного тракта.

Важные материалы про рак:

  • онколикбез — пять признаков, которые говорят, что вы просто обязаны проверить свою родинку на меланому;
  • почему у мужчины может заболеть там... Уролог — о серьезном недуге, который многие переносят на ногах.

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