Посмотрите на свой язык: неприметный симптом, который может указывать на цирроз печени — многие его игнорируют

Налет, который мы видим утром на языке, не причинит никакого вреда, если он не имеет запаха и легко удаляется. А вот если вдруг в одно непрекрасное утро он стал толще, появился кремовый оттенок и неприятный запах — это повод обратить внимание на состояние своего здоровья. Такой симптом может сопровождать многие заболевания. Какие именно — вместе с экспертом разбирались наши коллеги из Wday.ru.
Андрей Звонков — врач-терапевт, автор книги «Никто, кроме вас», эксперт Первого канала, канала «Россия 24».
Язык как отражение состояния органов ЖКТ
Не зря врачи на приеме просят показать язык, ведь он словно маркер показывает, как работает желудочно-кишечный тракт. У здорового человека язык бледно-розового цвета, бархатистый и имеет равномерно окрашенную поверхность.
Терапевт Андрей Звонков объясняет: по состоянию языка врач может диагностировать воспаление слизистой оболочки десен (гингивиты, стоматит, микседему) и акромегалию — нарушения гормонального баланса. Сухость поверхности языка может являться следствием острых инфекционных заболеваний: гриппа, брюшного тифа или сепсиса. Ее может вызвать неукротимая рвота, диарея, перитонит и полиурия. Состояние поверхностного сосочкового слоя и цвет языка также могут служить симптомами внутренних болезней: анемии, нарушения функции системы пищеварения, гепатита, цирроза печени, хронического колита и гастрита.
Серьезным поводом для опасений является также обложенный язык, когда вся его поверхность или отдельные локальные области покрыты плотным белым или желтоватым налетом — это симптом очень многих нарушений желудочно-кишечного тракта.
Причины образования на языке белого налета
Мы уже выяснили, что даже у здоровых людей по утрам может быть белый налет на языке. В таком случае он легко удаляется с помощью гигиенических процедур. Эксперт объясняет: чистить язык следует легкими круговыми движениями, стараясь не повредить ткани. Обязательно проводить эту процедуру перед завтраком, чтобы бактерии с языка не попали в ваш организм.
А вот увеличение толщины налета или появление сероватого оттенка свидетельствует о снижении иммунитета и увеличении количества болезнетворных бактерий в организме.
Налет белого цвета, сконцентрировавшийся на кончике языка или по его краям, говорит о том, что нужно проверить органы дыхания. Иногда подобный симптом встречается у курильщиков. Появление же локальных участков белого налета на корне языка или его боковых поверхностях у основания может быть признаком начинающегося заболевания почек.
— Чаще всего белый налет на языке — это симптом нарушения функций органов желудочно-кишечного тракта. Если по утрам на налете видны отпечатки зубов, скорее всего, это признак плохого усваивания пищи кишечником, — предупреждает врач.
Плотный белый налет концентрируется в средней части языка, и трещины на нем могут говорить о начинающемся гастрите. Налет на языке вместе с желтушностью, болью в правом подреберье и нарушением стула — симптом проблем с печенью.
Эксперт советует не заниматься самодиагностикой и самолечением, а при появлении подобных симптомов обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу.
Постоянный голод — симптом заболевания или особенность организма?
Наверное, многие сталкивались с этой проблемой: вы плотно пообедали, вроде бы мозг дал сигнал, что всё, организм сыт. Но проходит совсем немного времени, и чувство голода возвращается. Начинается так называемое кусочничество: вот вы съели кусочек пирога, потом печеньку, потом орешки. Но чувство голода не утихает. Оказывается, в некоторых случаях это может говорить о наличии серьезных патологий.
Наталья Круглова — врач-диетолог санатория «Белые ночи» ММЦ «СОГАЗ».
Физический голод нарастает медленно, постепенно и зависит от того, когда человек последний раз ел, говорит диетолог. Эмоциональный голод возникает быстро и провоцирует тягу к определенным продуктам.
Важно знать, что истинный голод возникает через 4–4,5 часа после еды, при этом появляется чувство пустоты в желудке, урчание, слабость. Психологический голод — это желание поесть, не сопровождающееся никакими физическими ощущениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Триггеры психологического голода:
- скука;
- тревога;
- напряжение;
- грусть;
- неудовлетворенность и другие эмоции.
Также побуждать к приему пищи могут определенные действия и привычки, например посещение кинотеатра, застолье, просмотр телевизора, общение с друзьями.
— Единого объяснения этому нет, причин такой тяги очень много — от нейрофизиологических процессов в мозге до эмоционального состояния человека. Чаще всего это комбинация нескольких факторов, — поясняет Наталья Круглова.
Сильная тяга к еде может возникать из-за активации некоторых областей мозга, которые отвечают за память и ощущение удовольствия. Часто жирные или сладкие продукты наделяют положительными свойствами (например, в рекламе) или используют в качестве вознаграждения. Так связь между едой и чувством удовольствия прочно закрепляется.
У многих тяга к еде усиливается в состоянии эмоционального напряжения или беспокойства. При хроническом стрессе вырабатывается гормон кортизол — он повышает аппетит и усиливает желание съесть что-то высококалорийное.
Еще два гормона, которые формируют аппетит, — грелин и лептин. Грелин повышает аппетит, а лептин посылает сигнал в мозг о насыщении. Когда их баланс нарушен, человек чувствует голод, даже если плотно поел. Уровень грелина повышается при нарушении режима труда и отдыха и из-за недостатка сна.
Еще одна важная деталь: дефицит витаминов и минералов может вызвать тягу к определенным продуктам. Низкий уровень калия, магния и хрома провоцирует желание съесть сладкое, нехватка железа — мясо, недостаток цинка — соленое.
— Чаще всего виновник сильного голода именно стресс. Часть людей при этом теряет аппетит, а другие, наоборот, переедают, испытывая «ложный голод». Еда для людей в стрессе выступает как средство, которое помогает заглушить негативные эмоции, переключиться со своих переживаний на пищу, — говорит диетолог.
Нарушения аппетита также могут возникнуть, если человек ест слишком много сладкого и мучного — такие продукты повышают уровень инсулина, а затем он резко снижается. Из-за колебаний инсулина чувство голода возникает уже примерно через час после еды. К инсулинорезистентности (повышенной концентрации инсулина в плазме крови) может привести ожирение.
Соленые продукты, блюда с добавлением острых специй могут стимулировать выработку желудочного сока и провоцировать аппетит. Усилители вкуса повышают вкусовую привлекательность пищи и тоже заставляют нас есть больше. Яркий пример — те же самые чипсы.
Кроме того, чувство голода можно спутать с жаждой. В течение дня врачи советуют выпивать от 1 литра чистой воды. И есть вам хочется пить, то утолять жажду нужно именно водой, а не соком, кофе или газировкой.
Постоянный голод также может быть последствием экстремальных диет — это сигнал от организма для восстановления баланса нутриентов. Помимо этого, повышать аппетит может прием некоторых лекарств:
- гормональные препараты;
- антигистаминные;
- антидепрессанты;
- нейролептики;
- кортикостероиды.
Наконец, помешать почувствовать насыщение могут отвлекающие занятия — просмотр видеороликов, фильмов, чтение книг и так далее. Старайтесь, чтобы прием пищи был самостоятельным занятием, так с большей вероятностью вы не пропустите насыщение.
Эксперт также рассказала, какие болезни могут провоцировать голод — даже сахарный диабет и синдром Прадера — Вилли.
Что еще почитать:
- как я раньше не пробовал? 3 медицинских факта, после которых вы полюбите кофе с лимоном;
- надувает как шарик: врач назвал «тихого врага» в организме, который не дает похудеть, — проверьте себя;
- как получить тело мечты и не остаться калекой: 5 неприятных побочек резкого похудения.