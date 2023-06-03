Посмотрите на свой язык: неприметный симптом, который может указывать на цирроз печени — многие его игнорируют

Андрей Звонков — врач-терапевт, автор книги «Никто, кроме вас», эксперт Первого канала, канала «Россия 24».

Язык как отражение состояния органов ЖКТ

Не зря врачи на приеме просят показать язык, ведь он словно маркер показывает, как работает желудочно-кишечный тракт. У здорового человека язык бледно-розового цвета, бархатистый и имеет равномерно окрашенную поверхность.

Терапевт Андрей Звонков объясняет: по состоянию языка врач может диагностировать воспаление слизистой оболочки десен (гингивиты, стоматит, микседему) и акромегалию — нарушения гормонального баланса. Сухость поверхности языка может являться следствием острых инфекционных заболеваний: гриппа, брюшного тифа или сепсиса. Ее может вызвать неукротимая рвота, диарея, перитонит и полиурия. Состояние поверхностного сосочкового слоя и цвет языка также могут служить симптомами внутренних болезней: анемии, нарушения функции системы пищеварения, гепатита, цирроза печени, хронического колита и гастрита.