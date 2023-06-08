Онколикбез: пять признаков, которые говорят, что вы просто обязаны проверить свою родинку на меланому

Чем опасны родинки

Каждый взрослый человек может найти у себя на теле родинки (иногда их число может превышать несколько десятков), и врачи говорят, что это нормально.



— Появление на теле родинок — нормальный процесс, и наличие их на коже не говорит о какой-то патологии, это естественная пигментация кожных покровов. Просто в коже имеется пигмент меланин, который вырабатывает меланоциты, — объясняет онколог.