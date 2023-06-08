Онколикбез: пять признаков, которые говорят, что вы просто обязаны проверить свою родинку на меланому

Родинки часто тревожат своих обладателей, ведь ни для кого не секрет, что такие образования на коже могут внезапно перерождаться в злокачественные. Как понять, что уже нужно бить тревогу? Наши коллеги из 74.RU разбираются, что такое меланома и как ее отличить от обычной родинки, вместе с заведующим отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) Сергеем Пашевичем.
Чем опасны родинки
Каждый взрослый человек может найти у себя на теле родинки (иногда их число может превышать несколько десятков), и врачи говорят, что это нормально.
— Появление на теле родинок — нормальный процесс, и наличие их на коже не говорит о какой-то патологии, это естественная пигментация кожных покровов. Просто в коже имеется пигмент меланин, который вырабатывает меланоциты, — объясняет онколог.
Скопления меланоцитов образуют родинку, которая может быть плоской или возвышаться над кожей, бесцветной или цветной (всех оттенков красного, синего, коричневого и даже черного). С возрастом число образований на коже увеличивается, это связано с накоплением меланина в нижних слоях кожи под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Большинство родинок безобидны, но риск того, что из доброкачественного образования разовьется меланома, есть всегда, при этом меланома до сих пор остается одним из самых агрессивных и опасных видов рака. Поэтому врачи призывают следить за своими родинками: замечать новые образования, обращать внимание на изменение цвета, формы и размера.
Признаки меланомы
Опухоли кожи — это визуальная локализация, поэтому заподозрить неладное вполне может сам пациент.
— Есть международная система диагностики меланомы кожи, которая называется ABCD, где каждая буква подразумевает сокращение какого-либо признака. А — это асимметрия (Asymmetry). То есть если имеется образование на коже, мы должны отследить его по осям в разных плоскостях. И если одна половинка образования не похожа на вторую, несимметрична, то это ненормально, — говорит Сергей Пашевич.
В означает нечеткие границы (Border irregularity).
— Четкая граница образования — это хорошо, если она размытая, есть какие-то зубчатые очертания, то это тоже нехороший признак, — объясняет доктор.
С — цветовое разнообразие (Colour variegation), или изменение цвета.
— Вариации цвета родинок могут быть от черного до белого, если цвет однородный — это хорошо. Но достаточно часто бывает такое, что имелась родинка, и вдруг началась какая-то депигментация — если она начала менять цвет (темнеть или светлеть), это нехорошо, — говорит онколог. — И еще один тревожный признак — полихромия, когда образование неоднородное по цвету и имеет различные оттенки.
Последняя буква — D — обозначает диаметр (Diameter), или размер.
— Образование на коже в диаметре менее пяти миллиметров в 90 процентах случаев доброкачественное. Даже если их много. Увеличение размера родинки более пяти миллиметров — это один из нехороших признаков, — предупреждает Сергей Пашевич. — Но есть еще симптом гадкого утенка, когда на фоне множественных родинок на коже одна визуально отличается от других.
Пятый признак не входит в международную классификацию, но, по мнению врача, тоже важен — это чувствительность.
— Если ничего на коже не было, и вдруг появилось, увеличилось в размерах, начали беспокоить зуд, жжение — это повод обратиться к врачу, — добавляет специалист.
Нужно ли удалять родинки
Если вы заметили у себя один или несколько из этих признаков, нужно обратиться к врачу, для начала к терапевту. Если будет необходимость, он направит к хирургу, дерматологу или сразу к онкологу.
— Доктор сначала оценивает родинку по международной классификации, если его что-то смущает, назначается дерматоскопия, — говорит Сергей Пашевич. — Дерматоскоп похож на лупу, только она идет со специальным освещением, используется специальная линза, и методика своеобразная: она позволяет врачу детальнее рассмотреть образование и оценить больше признаков.
В этом случае удалять родинку или нет — решает врач.
— Если визуально непонятно, что это — злокачественное или доброкачественное образование, то на первом этапе делается эксцизионная биопсия (полное удаление образования. — Прим. ред.) под местной анестезией. Это делается амбулаторно, материал обязательно отправляется на гистологическое исследование, — акцентирует доктор. — Если всё хорошо, на этом лечение заканчивается. Если гистология выявляет злокачественное образование, пациента направляют на дообследования и следующий этап лечения.
Но сегодня модно удалять родинки без консультации с врачом, например, если она расположена на лице или в таком месте, где ее можно травмировать. Онколог предупреждает — без гистологии этого лучше не делать.
— Чаще всего родинки просто выжигают лазером, а правильно — срезать частичку, отправить на гистологию, остальное удалить. И то если это папиллома, а если это пигментное образование, так делать не стоит. Если сжечь меланому, она может стать еще агрессивнее, — говорит наш собеседник.
Несмотря на то что меланома кожи — визуальная локализация, запущенные стадии — до сих пор не редкость. И в этом случае даже самые современные технологии бывают бессильны, и смертность довольно высока.
— Меланома — очень плохое заболевание тем, что оно может «выстрелить» в любой момент. Если после других видов рака пациенты состоят на диспансерном учете пять лет, то я всем своим пациентам говорю, что не пять лет, а пожизненно. Иногда пациенты, которых лет 10 назад прооперировали, приходят с метастазами, это очень серьезно.
Между тем профилактика меланомы существует, в первую очередь необходимо избегать яркого солнца, особенно людям со светлой кожей, а когда это невозможно, правильно одеваться и использовать солнцезащитный крем.
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