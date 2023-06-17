Симптом гадкого утёнка: как отличить обычную родинку от смертельной меланомы

— Ультрафиолет в любом случае пагубно влияет на кожу, поэтому обязательно нужно использовать защитные средства с фильтрами, механическую защиту вплоть до солнечных очков, потому что существует меланома радужки, — говорит дерматолог. — То есть нужно защищать все открытые участки тела. Любой загар негативно влияет на кожу, можно сказать, что загорать вообще никак нельзя — не бывает абсолютно безопасного загара.



Под подозрением все новые родинки, которые появляются у человека после 23–25 лет, их желательно проверять у дерматолога. Но не стоит списывать со счетов и родимые пятна, которые всегда были на теле. На них нужно обратить внимание, если они доставляют какие-то неудобства. Это может быть кровоточивость, изъязвление, зуд. Доктор Наталья Савченко также говорит о так называемом «симптоме гадкого утенка»: если все родинки на теле примерно одинаковой структуры, высоты, формы, размера и есть одна выделяющаяся — это тоже повод обратиться к специалисту.

