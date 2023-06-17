Симптом гадкого утёнка: как отличить обычную родинку от смертельной меланомы

По данным Всемирной организации здравоохранения, меланома является основной причиной смерти от рака кожи, при этом вероятность регистрации и правильного диагностирования меланомы выше, чем немеланомных раковых заболеваний. Врачи говорят, что в случае диагностики меланомы крайне важным фактором становится самообследование родинок — именно оно помогает вовремя заподозрить злокачественное новообразование. Мы попросили врачей рассказать, как правильно проводить самостоятельный осмотр и при каких симптомах следует немедленно обратиться к врачу.
— Регулярное самообследование родинок особенно важно для тех, у кого родинок большое количество — они находятся в зоне риска по появлению злокачественных образований кожи: и меланомы, и базальноклеточного, плоскоклеточного рака кожи, — говорит дерматолог «Новой больницы» Наталья Савченко. — Кроме того, в группе риска люди, у родственников которых в анамнезе были онкологические заболевания, и люди с очень светлой кожей, рыжими или светлыми волосами, голубыми и зелеными глазами.
По данным ВОЗ, научные исследования указывают на то, что риск злокачественной меланомы находится в определенной зависимости не только от генетической предрасположенности и индивидуальных свойств организма, но и от воздействия ультрафиолетового излучения. Проще говоря — попадания на кожу прямых солнечных лучей.
— Ультрафиолет в любом случае пагубно влияет на кожу, поэтому обязательно нужно использовать защитные средства с фильтрами, механическую защиту вплоть до солнечных очков, потому что существует меланома радужки, — говорит дерматолог. — То есть нужно защищать все открытые участки тела. Любой загар негативно влияет на кожу, можно сказать, что загорать вообще никак нельзя — не бывает абсолютно безопасного загара.
Под подозрением все новые родинки, которые появляются у человека после 23–25 лет, их желательно проверять у дерматолога. Но не стоит списывать со счетов и родимые пятна, которые всегда были на теле. На них нужно обратить внимание, если они доставляют какие-то неудобства. Это может быть кровоточивость, изъязвление, зуд. Доктор Наталья Савченко также говорит о так называемом «симптоме гадкого утенка»: если все родинки на теле примерно одинаковой структуры, высоты, формы, размера и есть одна выделяющаяся — это тоже повод обратиться к специалисту.
— Возможные признаки начальной меланомы — это появление и рост новых родимых пятен, — говорит врач-онколог ИНВИТРО Владимир Страхов. — Также рост, изменение формы и цвета, появление неоднородной окраски и неровности краев ранее существующих родимых пятен. И еще один тревожный симптом — это зуд в области родинок.
При появлении вышеуказанных признаков рекомендовано как можно скорее обратиться к врачу-дерматологу.
— Не всегда меланома возникает из родинки, больше половины меланом возникают на ранее видимо не измененном участке кожи, — говорит Наталья Савченко. Поэтому стоит обращать внимание не только на родинки, но и на любые новые для человека образования. Человек самостоятельно не сможет определить это патологическое образование или просто лентиго, то есть веснушки, которые образовались из-за ультрафиолета.