Почему у мужчины может заболеть там... Уролог — о серьезном недуге, который многие переносят на ногах

— У многих что-то такое было, да прошло. К доктору он не пошел. Перенес болезнь на ногах, — говорит Рендашкин. — В подавляющем большинстве случаев на прием приходят молодые люди от 30 лет. Они обращаются, потому что к этому времени уже количество повреждений предстательной железы, количество переохлаждений доходит до критического момента.

Болезнь опасна тем, что рано или поздно переходит в хроническую форму. Воспаления могут становиться частыми и в конце концов приводят к необратимым последствиям, в результате которых мужчина не может вести полноценный образ жизни.