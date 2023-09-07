Почему у мужчины может заболеть там... Уролог — о серьезном недуге, который многие переносят на ногах

Простатит — болезнь многих мужчин, в наличии которой они не хотят признаваться и о которой стыдятся говорить. Приближающиеся осенние холода — это период обострения простатита. Если надуло поясницу или застудил ноги в тонких кроссовках, на фоне сниженного иммунитета болезнь дает о себе знать очень быстро. Красноярский уролог Иван Рендашкин рассказал нашим коллегам из NGS24.RU, почему вредно переносить болезнь на ногах и что нужно делать, чтобы сохранить мужское здоровье.
58% мужчин в жизни хоть раз испытывали симптомы простатита. Такую статистику приводит специалист ФСНКЦ ФМБА России Иван Рендашкин. Кто-то замечает, что струя мочи стала какая-то слабая или подольше в туалете надо постоять. У некоторых появляются неприятные ощущения во время мочеиспускания.
— У многих что-то такое было, да прошло. К доктору он не пошел. Перенес болезнь на ногах, — говорит Рендашкин. — В подавляющем большинстве случаев на прием приходят молодые люди от 30 лет. Они обращаются, потому что к этому времени уже количество повреждений предстательной железы, количество переохлаждений доходит до критического момента.
Болезнь опасна тем, что рано или поздно переходит в хроническую форму. Воспаления могут становиться частыми и в конце концов приводят к необратимым последствиям, в результате которых мужчина не может вести полноценный образ жизни.
Что такое простата и почему она воспаляется?
Простата, она же предстательная железа — это орган, который располагается у мужчины под мочевым пузырем и является проводником для мочи и семени. Простатит — воспалительное заболевание предстательной железы. Болезнь развивается, когда в простату попадают бактерии, множатся там и на фоне низкого иммунитета вызывают сильное воспаление.
— Как один из вариантов, причина простатита — это заболевания, передающиеся половым путем. Такие распространенные болезни как хламидиоз, гонорея, трихомониаз, — объясняет Рендашкин. — Однако, они не превалируют в общей структуре заболеваемости. Чаще всего бактерии, которые вызывают простатит, это наши собственные бактерии. Они находятся в кишечнике, и они нам нужны для правильного пищеварения. То есть для кишечника — это нормальная микрофлора, для мочевой системы — это условно-патогенная микрофлора, которая при нарушениях в нашей иммунной защите может приводить к воспалениям.
Как эти бактерии проникают из кишечника в простату, до сих пор обсуждается в медицинской среде. Однозначного утверждения на этот счет нет. Есть данные, что они проникают при изменении проницающей способности кишечника и могут мигрировать из кишечника в предстательную железу. Кто-то утверждает, что это происходит при попадании бактерий в лимфатическую систему, а с лимфой уже в предстательную железу. Большинство медиков сходятся во мнении, что пациенты, которые практикуют анальный секс без контрацепции, также подвержены риску попадания бактерий в мочеиспускательный канал с последующей транспортировкой в простату.
«Простатит скрывается под масками других болезней»
По словам уролога, диагностировать простатит не так-то просто.
— Можно сказать, что это химера в урологии. Проявлений простатита очень много. Жалобы можно разделить на три категории. Первое — болевые жалобы. Когда мужчина чувствует дискомфорт или боль в промежности, мошонке, половом члене, прямой кишке, нижних конечностях, над лоном. Распространенность этих болевых ощущений очень обширная, порой нам это очень сильно мешает в плане диагностики, потому что простатит может скрываться под масками других заболеваний, — говорит врач.
Следующая категория жалоб, которая знакома многим, — это проблемы с мочеиспусканием. Чаще всего мужчину беспокоит при развитии простатита затрудненное мочеиспускание или частые позывы сбегать в туалет. Также могут быть болезненные ощущения до, во время или после мочеиспускания. Если мужчина просыпается среди ночи, да еще и несколько раз ради похода в туалет — это тоже симптом.
— Именно воспаление предстательной железы заставляет мужчину просыпаться ночью несколько раз и идти в туалет, чего не должно быть в норме. Мужчина должен спать ночью, это аксиома, — заявляет Рендашкин.
Последняя категория жалоб — это различные жалобы сексуального характера. Одно из типичных проявлений простатита — пропадание эрекции во время полового акта. Кроме того, боль из-за воспаления может в принципе влиять на снижение сексуальной активности мужчины, у него снижается потенция.
— Такие симптомы уже заставляют мужчин обращаться к доктору. Потому что это заболевание задевает одно из важных качеств мужчины — ощущение себя мужчиной, возможность провести половой контакт. Когда мужчина часто мочится — да, это неприятно и меняет качество жизни, но многие терпят. А когда это всё перетекает в проблемы сексуального характера, если он не может провести половой контакт, — это у него вызывает сильное беспокойство, физический дискомфорт. Тогда уже и обращаются к врачам, — говорит Рендашкин.
Профилактика простатита
С течением жизни предстательная железа повреждается и изнашивается, как и все органы в организме человека. Воспаления приводят к изменению ее структуры и, как следствие, функций. Когда мужчине после 30 лет делают УЗИ, у него наверняка найдут рубцы, камни, кисты. Именно поэтому профилактикой простатита можно и нужно заниматься. Одна из банальных, но очень важных рекомендаций — соблюдать культуру сексуального поведения. Контрацепция нужна при любых видах контактов.
— Переохлаждение — это самый главный враг в отношении всех воспалительных заболеваний. Поэтому стопы, промежность и поясницу нужно держать в тепле. Никто не знает, какой запас прочности у вашего органа. Никто не знает, когда случится обсеменение предстательной железы кишечными или другими бактериями, — говорит Рендашкин. — Мужчина посидел на холодном, переохладил ноги. Кто-то занимается рыбалкой, кто-то охотой, кто-то любит моржевание, в проруби купаться — всё это приводит к тому, что предстательная железа переохлаждается. Важно понимать, что простата — это такой же барьерный орган, как, допустим, наши гланды. И если факторы защиты нарушены, орган не может бороться с бактериями.
Последний и тоже очень важный метод профилактики — не воздерживаться от секса.
— Предстательная железа — это орган, который должен работать. Застойные явления в простате — тоже фактор риска простатита. Для мужчины очень важно заниматься половыми контактами. Если мы говорим про молодое население, моложе 55 лет — это от 2 до 7 раз в неделю. Старше 55 лет — от 1 до 5 раз в неделю. То есть из предстательной железы должен выходить секрет, а вместе с ним опасные бактерии, которые туда попали.
Лечение простатита
Когда пациент приходит с жалобами на прием, в первую очередь ему делают анализ секрета предстательной железы, либо заменяют его анализом спермограммы. Далее урологи выбирают курс антибактериальной терапии. Чаще всего одного курса антибиотиков вполне хватает. Если простатит связан с высоким содержанием бактерий в железе, стандартный курс амбулаторного лечения включает таблетки, свечи, инъекции. Прием антибактериальных препаратов в среднем продолжается 28 дней.
При этом, по словам специалиста, до сих пор в ходу самолечение, и встречается это довольно часто. Если люди стесняются или ленятся обращаться к врачу, они пользуются народными средствами, которые известны много веков.
— У мужчин старше 40 лет на слуху бобровая струя или кора осины. Возможности фитолечения передаются из уст в уста. А кто-то в баню ходит, греет предстательную железу. Такие методики чреваты усугублением состояния, — считает специалист. — Поймите правильно, фитотерапия в урологии тоже применяется. Мы тоже используем препараты на растительной основе. Но если есть воспалительный процесс и большое количество бактерий, в этом случае пациенту требуется антибактериальная терапия. Если у него есть проблемы нейрогенного характера, мы назначаем нейрогенные препараты, спазмолитики. То есть подход к лечению простатита индивидуальный, а не шаблонный. А если принимать только бобровую струю и кору осины, это может помочь, но далеко не всем. Самолечение может приводить к хронизации процесса и усугублению состояния. Каждое последующее обострение простатита лечится тяжелее, потому что орган уже поврежден и он далеко не всегда может восстановиться после предыдущего воспаления.
Постоянные обострения простатита приводят к невозвратной утрате функций. Если формируются рубцы или камни, они оттуда уже не выходят. У некоторых мужчин доходит до того, что развивается такой стойкий болевой синдром, который купируется только постоянным приемом препаратов. Есть мужчины, которые страдают этим заболеванием, и страдают очень мучительно, с нарушением функции мочеиспускания, с утратой сексуальной функции. Правда, чтобы довести организм до такого состояния, нужно игнорировать болезнь на протяжении очень долгого времени.