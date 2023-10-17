Не все замечают крошечное розовое пятно: врачи назвали симптомы тихого рака кожи, который убивает чаще, чем меланома

Мы много раз писали про меланому. Именно она до сих пор считается самой опасной формой рака кожи. Но европейские дерматологи обнаружили, что менее смертоносные и «распиаренные» разновидности рака кожи теперь являются причиной большинства смертей в мире от этого заболевания. Редакция Городских порталов узнала у экспертов, как диагностировать «непопулярный», но распространенный рак кожи.
По результатам исследований, немеланомные раковые заболевания кожи (НМРК), такие как базальноклеточный рак и плоскоклеточный рак, составили более трех четвертей всех случаев рака кожи в 2020 году и привели к почти
— Хотя НМРК менее склонен к летальному исходу, чем меланома, его распространенность поразительно выше. Значительно более высокая заболеваемость НМРК привела к более существенному общему воздействию, — считает соавтор исследования и дерматолог из университетской больницы Ниццы во Франции Тьерри Пассерон.
В симптомах также существуют отличия. Меланомы обычно проявляются как родинки разных оттенков коричневого цвета с неровными границами. Немеланомный рак обнаружить труднее — базальноклеточный рак может проявляться как восковая шишка, белое или розовое пятно, открытая ранка, которая не заживает. Плоскоклеточный рак выглядит как чешуйчатое красное пятно, жесткий и утолщенный участок кожи или бородавка.
Признаки рака кожи варьируются от безобидных до очевидных, но эксперты предупреждают, что раннее лечение случаев является ключом к предотвращению их распространения или дальнейшего развития.
Как обнаружить немеланомный рак?
Самый, если можно так сказать, безобидный рак — это базалиома. Раньше он возникал только у пожилых людей, но в последние годы и правда помолодел, сейчас нередко встречаются
— Это узелок розового или телесного цвета, сначала он небольших размеров, появляется на участках кожи, которые больше облучаются солнцем — нос, скуловые дуги, лоб, лысина, кожа плеч, предплечья, — объяснила Елизавета Топычканова. — Но чаще всё же на лице. Выглядит базалиома как прыщик, который может кровоточить. Может быть язвочка в центре образования, которая не заживает. Кровоточит она без травматизации, вы ее не трогаете, а она всё равно не проходит. Никакие мази не помогают — даже гормональные. Со временем они увеличиваются в размере.
Врач подчеркивает, что базалиома встречается в два-три раза чаще, чем меланома, но эта опухоль крайне редко метастазирует, от этого рака не умирают. Бывают редкие формы с метастазами, но смерть наступает, только если долго не удалять новообразование. Узел, разросшись, захватывает ткани и кости и становится неоперабельным. А если базалиому убрать вовремя, она не опасна для жизни.
По мнению эксперта, пациенты с базалиомой действительно помолодели из-за доступности ультрафиолета. Люди стали чаще загорать: летают в жаркие страны или ходят в солярии.
Плоскоклеточный и недифференцированный рак метастазирует, эти два вида опаснее, чем базалиома. Они могут выглядеть как язвы и развиваются быстро.
Дерматолог Елизавета Топычканова посоветовала следовать принципу «гадкого утенка»: если образование чем-то не похоже на другие родинки на вашем теле, его точно нужно показать врачу.
Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров рассказывал для NGS.RU, что люди с белым цветом кожи, светлыми волосами, голубыми глазами входят в определенную группу риска возникновения меланом и плоскоклеточного рака.
— Базальноклеточный рак — это форма опухоли, которая течет относительно неагрессивно, но обладает достаточно мощным местным деструктивным ростом, когда на протяжении нескольких месяцев или лет она превращается в большую бляшку, язву, поражающую окружающие слои кожи и внедряющуюся в глубинные структуры — мышцы, соединительную ткань и даже кости. Но эта опухоль очень редко метастазирует, — рассказывал онколог.
Начинается процесс с маленького розового шелушащегося пятнышка на коже, который потом претерпевает некие изменения. Этот участок кожи начинает возвышаться над остальными, приобретает валикообразные края и изъязвления в центре. Эта опухоль клинически никак себя не проявляет — нет симптомов: боли, зуда и других изменений.
Кто болеет базальноклеточным раком? Это люди в возрасте от 50 и выше, которые ранее переносили солнечные ожоги или любые термические ожоги, длительно пребывают на солнце. Раньше его называли солнечным раком. Возникает он в местах наибольшей механической травматизации. Чаще всего патологический процесс возникает на открытых участках тела.
Особенности плоскоклеточного рака в том, что это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток кожи — кератиноцитов. На долю плоскоклеточного рака из всей структуры рака кожи приходится 20% — достаточно распространенный процесс.
— Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения, абсолютная частота случаев смертельных исходов не меняется на протяжении лет. Важным фактором возникновения этого рака является возраст: к примеру, у детей он встречается крайне редко, частота возникновения этого патологического процесса резко возрастает после 65 лет. Чаще страдают люди со светлой кожей, рыжими волосами или блондины, с голубыми глазами, — заключает онколог.
Такие опухоли обладают большим потенциалом метастазирования. Локализована эта форма рака в 70% случаев на лице и в 5–10% — на коже туловища и конечностей. Как правило, это единичный узел, но могут быть несколько. На начальных стадиях может напоминать базалиому, но потом быстро разрастается, увеличивается в размерах. Опухоль ранима, часто кровоточит. Кожа вокруг нее не изменяется.
Интересно, что, по статистике, в 80% случаев патологию находит сам больной, поэтому врачи активно пропагандируют идею о том, чтобы люди занимались самодиагностикой. Если вы сомневаетесь, недавно мы собрали материал не для слабонервных — фото, как выглядит рак кожи.
Почему может появиться рак кожи
Наследственный фактор играет роль при меланоме и базальноклеточном раке. При базальноклеточном раке большую роль играют предопухолевые заболевания — себорейный кератоз, возрастной кератоз, когда возникают бляшки на коже. Ожоги, после которых остаются пятна гиперпигментации. Хронические воспаления кожи.
Диспластические невусы часто являются виновниками развития меланомы. Они сливаются с кожей, как будто находятся в ее структуре, но это пятно черного цвета с четкими контурами.
Провоцирующие факторы, вызывающие плоскоклеточный рак, помимо длительной солнечной инсоляции, — это канцерогенные вещества (сажа, смола, керосин, мышьяк, разные виды нефтепродуктов). Не стоит забывать еще о плоскоклеточном раке шейки матки, основным фактором возникновения которого является заражение вирусом папилломы человека,
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