Не все замечают крошечное розовое пятно: врачи назвали симптомы тихого рака кожи, который убивает чаще, чем меланома

По результатам исследований, немеланомные раковые заболевания кожи (НМРК), такие как базальноклеточный рак и плоскоклеточный рак, составили более трех четвертей всех случаев рака кожи в 2020 году и привели к почти 64 000 смертям во всём мире. Для сравнения: от меланомы погибли около 57 000 человек.

— Хотя НМРК менее склонен к летальному исходу, чем меланома, его распространенность поразительно выше. Значительно более высокая заболеваемость НМРК привела к более существенному общему воздействию, — считает соавтор исследования и дерматолог из университетской больницы Ниццы во Франции Тьерри Пассерон.