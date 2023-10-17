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Не все замечают крошечное розовое пятно: врачи назвали симптомы тихого рака кожи, который убивает чаще, чем меланома

В большинстве люди даже не знают, что существуют еще какие-то виды рака кожи, кроме меланомы

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Самодиагностика — одна из самых важных ступенек к уменьшению количества летальных исходов от любого вида рака кожи

Самодиагностика — одна из самых важных ступенек к уменьшению количества летальных исходов от любого вида рака кожи

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Мы много раз писали про меланому. Именно она до сих пор считается самой опасной формой рака кожи. Но европейские дерматологи обнаружили, что менее смертоносные и «распиаренные» разновидности рака кожи теперь являются причиной большинства смертей в мире от этого заболевания. Редакция Городских порталов узнала у экспертов, как диагностировать «непопулярный», но распространенный рак кожи.

По результатам исследований, немеланомные раковые заболевания кожи (НМРК), такие как базальноклеточный рак и плоскоклеточный рак, составили более трех четвертей всех случаев рака кожи в 2020 году и привели к почти 64 000 смертям во всём мире. Для сравнения: от меланомы погибли около 57 000 человек.

— Хотя НМРК менее склонен к летальному исходу, чем меланома, его распространенность поразительно выше. Значительно более высокая заболеваемость НМРК привела к более существенному общему воздействию, — считает соавтор исследования и дерматолог из университетской больницы Ниццы во Франции Тьерри Пассерон.

В симптомах также существуют отличия. Меланомы обычно проявляются как родинки разных оттенков коричневого цвета с неровными границами. Немеланомный рак обнаружить труднее — базальноклеточный рак может проявляться как восковая шишка, белое или розовое пятно, открытая ранка, которая не заживает. Плоскоклеточный рак выглядит как чешуйчатое красное пятно, жесткий и утолщенный участок кожи или бородавка.

Признаки рака кожи варьируются от безобидных до очевидных, но эксперты предупреждают, что раннее лечение случаев является ключом к предотвращению их распространения или дальнейшего развития.

Как обнаружить немеланомный рак?

Самый, если можно так сказать, безобидный рак — это базалиома. Раньше он возникал только у пожилых людей, но в последние годы и правда помолодел, сейчас нередко встречаются 30-летние пациенты. Базалиома в удельном весе онкологии занимает первое место. Дерматолог Елизавета Топычканова рассказывала для Е1.RU, как обнаружить это образование.

— Это узелок розового или телесного цвета, сначала он небольших размеров, появляется на участках кожи, которые больше облучаются солнцем — нос, скуловые дуги, лоб, лысина, кожа плеч, предплечья, — объяснила Елизавета Топычканова. — Но чаще всё же на лице. Выглядит базалиома как прыщик, который может кровоточить. Может быть язвочка в центре образования, которая не заживает. Кровоточит она без травматизации, вы ее не трогаете, а она всё равно не проходит. Никакие мази не помогают — даже гормональные. Со временем они увеличиваются в размере.

Врач подчеркивает, что базалиома встречается в два-три раза чаще, чем меланома, но эта опухоль крайне редко метастазирует, от этого рака не умирают. Бывают редкие формы с метастазами, но смерть наступает, только если долго не удалять новообразование. Узел, разросшись, захватывает ткани и кости и становится неоперабельным. А если базалиому убрать вовремя, она не опасна для жизни.

По мнению эксперта, пациенты с базалиомой действительно помолодели из-за доступности ультрафиолета. Люди стали чаще загорать: летают в жаркие страны или ходят в солярии.

Плоскоклеточный и недифференцированный рак метастазирует, эти два вида опаснее, чем базалиома. Они могут выглядеть как язвы и развиваются быстро.

Дерматолог Елизавета Топычканова посоветовала следовать принципу «гадкого утенка»: если образование чем-то не похоже на другие родинки на вашем теле, его точно нужно показать врачу.

Главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров рассказывал для NGS.RU, что люди с белым цветом кожи, светлыми волосами, голубыми глазами входят в определенную группу риска возникновения меланом и плоскоклеточного рака.

Базальноклеточный рак — это форма опухоли, которая течет относительно неагрессивно, но обладает достаточно мощным местным деструктивным ростом, когда на протяжении нескольких месяцев или лет она превращается в большую бляшку, язву, поражающую окружающие слои кожи и внедряющуюся в глубинные структуры — мышцы, соединительную ткань и даже кости. Но эта опухоль очень редко метастазирует, — рассказывал онколог.

Начинается процесс с маленького розового шелушащегося пятнышка на коже, который потом претерпевает некие изменения. Этот участок кожи начинает возвышаться над остальными, приобретает валикообразные края и изъязвления в центре. Эта опухоль клинически никак себя не проявляет — нет симптомов: боли, зуда и других изменений.

Кто болеет базальноклеточным раком? Это люди в возрасте от 50 и выше, которые ранее переносили солнечные ожоги или любые термические ожоги, длительно пребывают на солнце. Раньше его называли солнечным раком. Возникает он в местах наибольшей механической травматизации. Чаще всего патологический процесс возникает на открытых участках тела.

Особенности плоскоклеточного рака в том, что это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток кожи — кератиноцитов. На долю плоскоклеточного рака из всей структуры рака кожи приходится 20% — достаточно распространенный процесс.

— Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения, абсолютная частота случаев смертельных исходов не меняется на протяжении лет. Важным фактором возникновения этого рака является возраст: к примеру, у детей он встречается крайне редко, частота возникновения этого патологического процесса резко возрастает после 65 лет. Чаще страдают люди со светлой кожей, рыжими волосами или блондины, с голубыми глазами, — заключает онколог.

Такие опухоли обладают большим потенциалом метастазирования. Локализована эта форма рака в 70% случаев на лице и в 5–10% — на коже туловища и конечностей. Как правило, это единичный узел, но могут быть несколько. На начальных стадиях может напоминать базалиому, но потом быстро разрастается, увеличивается в размерах. Опухоль ранима, часто кровоточит. Кожа вокруг нее не изменяется.

Интересно, что, по статистике, в 80% случаев патологию находит сам больной, поэтому врачи активно пропагандируют идею о том, чтобы люди занимались самодиагностикой. Если вы сомневаетесь, недавно мы собрали материал не для слабонервных — фото, как выглядит рак кожи.

Почему может появиться рак кожи

Наследственный фактор играет роль при меланоме и базальноклеточном раке. При базальноклеточном раке большую роль играют предопухолевые заболевания — себорейный кератоз, возрастной кератоз, когда возникают бляшки на коже. Ожоги, после которых остаются пятна гиперпигментации. Хронические воспаления кожи.

Диспластические невусы часто являются виновниками развития меланомы. Они сливаются с кожей, как будто находятся в ее структуре, но это пятно черного цвета с четкими контурами.

Провоцирующие факторы, вызывающие плоскоклеточный рак, помимо длительной солнечной инсоляции, — это канцерогенные вещества (сажа, смола, керосин, мышьяк, разные виды нефтепродуктов). Не стоит забывать еще о плоскоклеточном раке шейки матки, основным фактором возникновения которого является заражение вирусом папилломы человека, 16-м и 18-м типом: нужно проводить скрининг и делать профилактические прививки (подробнее об этом вирусе и его последствиях можете почитать здесь).

Что еще почитать:

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