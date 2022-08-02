Как выглядит рак кожи: проверьте свои родинки! Фото не для слабонервных

Врачи собрали примеры того, как выглядит меланома и рак кожи. Недавно мы писали о том, что эти страшные заболевания стали чаще выявлять у молодых людей, и читатели в комментариях попросили показать примеры, чтобы знать, чего опасаться.

Внимательно посмотрите эти фото и сравните их со своими родинками. Если вы увидели что-то похожее — срочно записывайтесь на прием к дерматологу с дерматоскопией (это метод исследования новообразований кожи). Осторожно, некоторые фото не для слабонервных.