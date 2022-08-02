Как выглядит рак кожи: проверьте свои родинки! Фото не для слабонервных
Врачи показали, с какими новообразованиями нужно срочно записаться на прием к дерматологу
Врачи собрали примеры того, как выглядит меланома и рак кожи. Недавно мы писали о том, что эти страшные заболевания стали чаще выявлять у молодых людей, и читатели в комментариях попросили показать примеры, чтобы знать, чего опасаться.
Внимательно посмотрите эти фото и сравните их со своими родинками. Если вы увидели что-то похожее — срочно записывайтесь на прием к дерматологу с дерматоскопией (это метод исследования новообразований кожи). Осторожно, некоторые фото не для слабонервных.
— Это самые типичные примеры базалиомы, меланомы и плоскоклеточного рака. Часть образований выявлена просто при осмотре, когда пациенты пришли к дерматологу с другой проблемой, — рассказывает врач-дерматолог Елизавета Топычканова.
Как себя защитить
1. Наблюдаться у дерматолога, проверять родинки на дерматоскопе.
— Доктора тоже нужно выбирать внимательно. Учитывайте, проводит ли дерматолог удаление новообразований и занимается ли дерматоскопией, — посоветовала Елизавета Топычканова. — Таких специалистов не очень много, поэтому лучше обращаться в крупные центры либо спрашивать у операторов частных клиник, занимается ли доктор новообразованиями кожи, диагностирует ли, удаляет ли? Если новообразование удалили, лучше сделать гистологию, чтобы точно ничего не пропустить. Потому что, если это вдруг окажется злокачественное образование, оно может быстро рецидивировать.
2. Самообследоваться и осматривать ребенка / других членов семьи.
По европейскому регламенту нужно осматривать себя каждый месяц и проверять, не появилось ли новых родинок. Если новообразование не вызывает сомнений, не отличается по цвету и размеру от других, достаточно раз в год прийти к доктору на дерматоскопию.
3. Использовать фотозащитные кремы (для людей с большим количеством родинок особенно).
Выбирать нужно только аптечные марки. Такие средства прошли клинические испытания, и они гарантируют защиту. Это лучше уточнять при покупке.
Мы как раз недавно объясняли, как правильно выбрать средство для защиты от солнца. А в этом материале мы подробно рассказывали, какие виды рака кожи существуют, чем базалиома отличается от меланомы и кому нужно наблюдаться чаще.