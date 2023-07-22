«Я не понимала, зачем заниматься сексом»: исповедь фитнес-тренера — почему женщины вечно нервные, усталые и дряблые

Марина вспоминает: первый раз она серьезно поправилась на первом курсе. Студентов отправили в колхоз, где девушка, «вечно голодающая провинциалка», активно ела в столовой. С полей будущий фитнес-тренер приехала плюс 10 кг.



Девушка взяла себя в руки и начала активно худеть. Тогда же познакомилась с парнем и влюбилась. Впервые в жизни Марина сдала анализы на гормоны и получила вердикт от гинеколога: «Вы практически бесплодны». Но несмотря на слова врача буквально через месяц Марина узнала, что ждет ребенка. Она до сих пор называет это чудом. За беременность женщина набрала 20 кг.