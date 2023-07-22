«Я не понимала, зачем заниматься сексом»: исповедь фитнес-тренера — почему женщины вечно нервные, усталые и дряблые

Тяжела жизнь женщины: в подростковом возрасте — прыщи, потом сразу морщины, а грань, где мы цветем и пахнем без того и другого, очень зыбка. Проблемы на работе, с детьми и мужьями делают нас нервными, сгорбленными, апатичными, усталыми... стоп. Может быть, не стоит всё валить на начальника и домашних, а сначала обратить внимание на свое здоровье. Редакция Городских порталов вспомнила истории женщин, которые пережили гормональный сбой, но поняли это не сразу. А эксперты рассказали, как не дотянуть до последнего.
Редакция напоминает, что не стоит заниматься самодиагностикой, при появлении подобных симптомов лучше сразу обратиться к врачу. Истории женщин в материале мы приводим исключительно для ознакомления с их личным опытом.
Плохое настроение или дефициты? История Марины
Марина вспоминает: первый раз она серьезно поправилась на первом курсе. Студентов отправили в колхоз, где девушка, «вечно голодающая провинциалка», активно ела в столовой. С полей будущий фитнес-тренер приехала плюс 10 кг.
Девушка взяла себя в руки и начала активно худеть. Тогда же познакомилась с парнем и влюбилась. Впервые в жизни Марина сдала анализы на гормоны и получила вердикт от гинеколога: «Вы практически бесплодны». Но несмотря на слова врача буквально через месяц Марина узнала, что ждет ребенка. Она до сих пор называет это чудом. За беременность женщина набрала 20 кг.
Первые месяцы жизни малышки были для молодой мамы не из легких. Марина чувствовала себя уставшей, истощенной и плаксивой, но думала, что так и должна ощущать себя только что родившая женщина.
— Я была убеждена, что все мамы новорожденных детей так себя чувствуют, что это нормально. Качество тела тогда было ужасное: ягодицы висели, спина кривая, живот вывалился. Я начала усиленно заниматься, а на одной из тренировок девушка-инструктор предложила попробовать растяжку. Я так втянулась, что решила сама пройти обучение и стала инструктором по фитнес-йоге, — вспоминает она в разговоре с нашими коллегами.
Молодая мама начала активно заниматься спортом, вес вернулся в норму, но проблемы с самочувствием остались. Марина постоянно хотела спать после обеда, вставала грустная и скорее пила кофе, раздражалась, злилась на дочь, была вечно усталой, зависела от сладкого и мучного, «не хотела секса и даже не думала о нём».
Тогда женщина сдала анализ крови и ужаснулась. По ее словам, у нее был тотальный дефицит белка, как следствие — не было иммунитета и ферментов для переваривания пищи, а еще коллагена (отсюда морщины и сухость кожи).
— Либидо меня покинуло надолго, я не понимала, «зачем люди сексом занимаются», потому что от гормональной системы остались только намеки. От дефицита витамина D и минералов были постоянно холодные конечности, раздражительность, синяки под глазами и перманентная усталость, — вспоминает она.
По мнению женщины, каждый человек должен знать, что такое белки, жиры, углеводы и уметь рассчитывать их нормы лично для себя. А раз в год — сдавать анализы крови и знать свой уровень железа, витамина D, В12, В9, общего белка.
Какие анализы нужно сдать, чтобы проверить себя?
Александр Гальперин, медицинский директор «Новой больницы», говорит, что многое зависит от возраста и пола пациентов. Если есть наследственные факторы, то они во многом повлияют на набор обследований. Их назначает врач, но в любом случае пациенты должны проходить скрининг, сейчас для этого есть все возможности. Это попытка идентифицировать болезнь или предболезненное состояние у внешне здоровых людей.
Необходимо проверить общий анализ крови с определением СОЭ (скорость оседания эритроцитов). Его можно делать раз в два года или по показаниям. Таким образом можно выявить воспалительное, аутоиммунное или онкологическое заболевание, диагностировать такие состояния, как анемия или полицитемия, тромбоцитопения или тромбоцитоз, лейкопения или лейкоцитоз.
Лишний вес и гормоны
Один из основных симптомов проблем с гормонами — набор веса. В этом виноваты эстрогены (избыток приводит к повышению аппетита), серотонин (дефицит приводит к депрессии и желанию есть сладкое), грелин, лептин, глюкагон, пролактин и нейропептид Y. Грелин решает, что вы голодны, и он весьма злопамятен: даже спустя год после окончания низкокалорийной диеты его уровень будет повышен (организм будет откладывать жир про запас). При избытке нейропептида Y жировые отложения скапливаются в области поясницы, бедер и ягодиц, появляются растяжки. Гинеколог Евгения Пекарева объясняет: при повышении пролактина у женщин кроме набора веса появляется пушок по всему телу, могут вырасти усики, возникают перебои в менструальном цикле. У мужчин избыток пролактина вызывает рост грудных желез.
Многие женщины страдают от лишнего веса, не подозревая, что причина этому — гормональный сбой. Например, 38-летняя Ольга Будяк из Челябинска до беременности весила 58 килограммов при росте 176 см. Через девять месяцев рожать она пошла уже в весе 130 кг. Такую колоссальную прибавку врачи объясняли именно проблемами с гормонами. Потом у Ольги появился второй ребенок, и она стала 150 кг. Говорит, всё устраивало, думала, что муж любит ее и такой. Но вскоре супруги развелись, и жизнь женщины изменилась кардинально. Ольга поступила в педуниверситет на психолога, стала обучаться моделингу, сниматься для журналов, открыла свою практику и сменила 66-й размер на 48-й, похудев на 80 килограммов. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.
ПМС — это норма?
Предменструальный синдром — это комплекс патологических симптомов, который включает в себя разнообразные психоэмоциональные, соматовегетативные и обменно-эндокринные проявления, начинающиеся во время лютеиновой фазы цикла, которая длится примерно 14 дней перед началом менструации, и исчезающие в первые ее дни.
— Очень часто можно услышать такое от женщин: «Да всех колбасит и меня колбасит — это нормально. Желание убивать во время ПМС — это нормально». На самом деле это признаки гормональных нарушений или психической нестабильности либо затяжного стресса. Да, есть определенные изменения, потому что во время месячных меняется гормональный коктейль, но никакой агрессии, апатии и уныния, раздражения, зажора шоколадками быть не должно: всё это — признак сбоя, — объясняет акушерка и клинический психолог Надежда Асанова.
Кстати, острая фаза ПМС может проявляться из-за отсутствия интимной жизни.
— Ведь во время секса, во время возбуждения, граничащего с легкой агрессией, у нас включаются надпочечники, вырабатываются гормоны стресса — кортизол и адреналин. Влияние этих гормонов успешно компенсируется гормонами счастья во время оргазма. Если же разрядки не происходит, гормоны стресса влияют на состояние женщины удручающе. Появляется раздражение, ПМС, обозленность на жизнь и мужчин, — заключает Надежда.
Усики и прыщи
Многие думают, что гормональный сбой может случиться только у женщин после менопаузы, но специалисты говорят, что сейчас есть тренд на нарушения и у молодых девушек.
— В данном случае могут возникнуть такие заболевания, как поликистоз, который обычно выявляется на УЗИ органов малого таза. На подобные гормональные нарушения могут указывать некоторые жалобы: болезненность во время менструаций, нечеткость цикла (разное количество дней и различный период между менструациями), акне (особенно в области усов и бороды), рост жестких черных волос в зоне усов, высыпания в области декольте и межлопаточном пространстве, — объясняет врач-дерматолог Мария Бондарева.
Кстати, несколько лет назад мы рассказывали историю Татьяны Сергиенко из Новосибирска. Из-за проблем с гормонами она несколько лет боролась с акне. По словам девушки, на ее лице был «тихий ужас».
— Я пила гормональные больше 6 лет, потом один врач сказал, что нельзя так долго, я их бросила, и через полгода начался тихий ужас на лице, такого никогда не было — заросла огромными подкожными прыщами. Врач сказал, что если есть проблема в гормонах, то нужно пить их постоянно, но это не так. Гормональный дисбаланс нужно выравнивать образом жизни и питанием, таблетки — это экстренная и временная мера, — рассказывала тогда наша героиня. Историю о том, как Татьяне удалось победить акне, мы записали здесь.
Забыла, куда шла
Также распознать гормональный сбой можно по нарастающей забывчивости.
— Не могли вспомнить, где вы оставили ключи от вашего автомобиля? Может быть, виноват более низкий эстроген. Туманное мышление также может быть вызвано низким уровнем кортизола. Хронический стресс может привести к тому, что надпочечники не смогут продолжать производить кортизол. Стресс производит кортизол, который в небольших дозах полезен для организма, но хронически высокий кортизол может привести к истощению надпочечников, — объясняет врач-эндокринолог Анна Беляева.
Бессонница также может стать причиной недостатка гормона прогестерона. Доктор Трэйси Джонсон, американский ученый и специалист по сну, уверена, что этот гормон является природным релаксантом и помогает человеку расслабиться и наладить сон. Ученые считают, что снижение сна появляется у женщин в результате гормональных изменений, а точнее после 50 лет, однако сейчас случаи появления этого признака у более молодых особ резко возрастают.
Главный специалист, который занимается гормональными нарушениями, — это эндокринолог. Его помощником для женщин может быть гинеколог. Для постановки диагноза и назначения лечения нужен осмотр пациента и данные лабораторных анализов на гормоны. На что именно обследоваться, определяет врач согласно фенотипу пациента и его жалобам.
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