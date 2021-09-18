«Заросла огромными прыщами»: истории женщин с сильнейшим гормональным сбоем — эксперт объяснила, как распознать проблему

— За анализами нужен постоянный контроль — каждые три месяца, а я не сдавала 1,5 года. И за это время я набрала 35 килограммов, которые до этого удалось сбросить. У меня случилось психическое расстройство — это когда ты заедаешь эмоции, а не проживаешь их. Я не всегда позитивная, и это в том числе идет от гормонов, когда у тебя резкие перепады настроения возникают. Меня может задеть какая-то мелочь. Я справилась без психолога, но допускаю тот вариант, что еще обращусь. Родственники и друзья тут не помогут. Не могу и сейчас сказать, что я на 100% себя принимаю. Но процесс принятия идет.



Татьяна, 32 года

— У меня всегда были проблемы с кожей — прыщи еще со школы, я их замазывала тональным кремом. Всё по нарастающей было. Гинекологи говорили, что пройдет само, но не проходило. Потом по совету гинеколога я стала пить гормональные (КОК). Пока я их пила, с кожей было всё хорошо, но питание при этом было отвратительное. Я пила гормональные больше 6 лет, потом один врач сказал, что нельзя так долго, я их бросила, и через полгода начался тихий ужас на лице, такого никогда не было — заросла огромными подкожными прыщами. Врач сказал, что если есть проблема в гормонах, то нужно пить их постоянно, но это не так. Гормональный дисбаланс нужно выравнивать образом жизни и питанием, таблетки — это экстренная и временная мера.

