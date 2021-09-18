«Заросла огромными прыщами»: истории женщин с сильнейшим гормональным сбоем — эксперт объяснила, как распознать проблему

Состояние, когда в слезах съедаешь пончик, который даже никакого удовольствия не принес, но был срочно нужен, несколько пугает. Тревожность усиливается от набранных за короткий срок лишних килограммов, высыпания на лице тоже расстраивают, как и внезапно выросший ус над губой. Без паники: возможно, у вас случился гормональный сбой. Бороться с ним — задачка не из простых, но вполне достигаемая. Мы поговорили с женщинами, которые уже сталкивались с проблемой гормонального фона и попросили врача объяснить, почему так бывает и что делать, если всё уже произошло.
Елена, 32 года
— Гормональный сбой у меня случился в 26 лет: я почувствовала, что резко поправилась. Совпало так, что с одной должности я перешла на другую, более нервную, стрессовала и набрала вес за короткий период времени. Вообще я всегда мучилась с лишним весом, но он был в рамках здоровой нормы: как только я видела, что цифра на весах переходит за
— Суть в том, что тогда я даже не знала о такой проблеме, как гормональный сбой. Я боролась с весом по старинке: диеты, спорт — но не особо помогало. Я не выходила за рамки в питании, много занималась, вес не набирался, но и не уходил. Я долго не обращалась к врачу, пыталась сама справиться с проблемой. Был период, когда я могла сказать, что движусь к успеху, но после беременности всё вернулось к тому состоянию, с которого я начинала.
— Только в прошлом году я смогла выяснить причину, обратившись к хорошему специалисту. К тому времени я уже знала свою проблему, так как изучила много информации, мне было нужно лишь подтверждение. Эндокринолог выдала мне перечень анализов, и я выяснила, где именно у меня сбой. Оказалось, что у меня узлы на щитовидной железе и повышен гормон инсулин — а это значит, что ты никак не похудеешь, пока не снизишь его до состояния нормы. Кроме инсулина были и другие показатели гормонов, вышедшие за рамки.
— Я все еще в состоянии гормонального сбоя, но уже есть успехи. Я борюсь с инсулинорезистентностью, нахожусь в процессе похудения, сдаю анализы, слежу за гормональными показателями. У меня низкоуглеводное питание (кето диета), оно помогает довольно быстро, но не в плане быстрого похудения: уже на
Анастасия, 31 год
— Я начала очень сильно набирать вес с
Только три года назад мне поставили наконец-таки правильный диагноз — гипотиреоз. Это когда, грубо говоря, организм не вырабатывает гормоны, их просто нет. Это гормональный сбой. Как выяснилось, у меня он хронический. У меня в принципе никогда не было нормально работающей щитовидной железы, но препараты мне не прописывали. Если бы мне изначально назначили правильную гормонотерапию, я бы прекрасно жила и никогда бы не парилась по поводу лишнего веса. А так я всю жизнь пыталась сидеть на диетах.
— За анализами нужен постоянный контроль — каждые три месяца, а я не сдавала 1,5 года. И за это время я набрала 35 килограммов, которые до этого удалось сбросить. У меня случилось психическое расстройство — это когда ты заедаешь эмоции, а не проживаешь их. Я не всегда позитивная, и это в том числе идет от гормонов, когда у тебя резкие перепады настроения возникают. Меня может задеть какая-то мелочь. Я справилась без психолога, но допускаю тот вариант, что еще обращусь. Родственники и друзья тут не помогут. Не могу и сейчас сказать, что я на
Татьяна, 32 года
— У меня всегда были проблемы с кожей — прыщи еще со школы, я их замазывала тональным кремом. Всё по нарастающей было. Гинекологи говорили, что пройдет само, но не проходило. Потом по совету гинеколога я стала пить гормональные (КОК). Пока я их пила, с кожей было всё хорошо, но питание при этом было отвратительное. Я пила гормональные больше 6 лет, потом один врач сказал, что нельзя так долго, я их бросила, и через полгода начался тихий ужас на лице, такого никогда не было — заросла огромными подкожными прыщами. Врач сказал, что если есть проблема в гормонах, то нужно пить их постоянно, но это не так. Гормональный дисбаланс нужно выравнивать образом жизни и питанием, таблетки — это экстренная и временная мера.
— Мне не встречались врачи, которые бы однозначно могли ответить на вопрос: откуда, почему и как быть? Год назад я сама стала решать проблему через питание. Я сама учусь на нутрициолога и могу сказать одно: прыщи — это загрязнение организма, такое, что уже на кожу лезет. Кровь, лимфа, кишечник. Всё это из-за несбалансированного питания, слишком частого питания, слишком много сладкого, фастфуда, мучного, сладких напитков, алкоголя и при этом малоподвижного образа жизни. Поздний сон, мало овощей, мало чистой воды. Уход за лицом играет далеко не первую роль, но тоже важен — косметология и правильная косметика улучшат качество кожи снаружи.
С января
Причины гормонального сбоя
Врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет, что гормональный сбой — это широкое понятие. В организме очень много гормонов с разными уровнями их регуляции: как в головном мозге, так и в периферических органах эндокринной системы. Основные причины сбоя — это наследственная предрасположенность, стресс, травма органа, нарушение пищевого поведения (истощение или алиментарное ожирение от переедания). Часто причинами гормонального сбоя являются физиологические изменения организма: половое созревание (у обоих полов), беременность и менопауза у женщин.
— Самые серьезные гормональные сбои у обоих полов касаются функции щитовидной железы: гипотиреоз (снижение функции) и тиреотоксикоз (повышение функции); поджелудочной железы (диабет 1 и 2 типа); гипофиза: гиперпролактинемия на фоне избыточной продукции или по причине аденомы гипофиза; надпочечника: гипер- и гипофункция органа, феохромоцитома, — говорит врач.
Почему из-за сбоя гормонов набирается лишний вес
— В наборе лишнего веса могут быть виноваты следующие гормоны: эстрогены (избыток приводит к повышению аппетита), серотонин (дефицит приводит к депрессии и желанию есть сладкое), грелин, лептин, глюкагон, пролактин и нейропептид Y. Грелин решает, что вы голодны, и он весьма злопамятен: даже спустя год после окончания низкокалорийной диеты его уровень будет повышен (организм будет откладывать жир «про запас»). При избытке нейропептида Y жировые отложения скапливаются в области поясницы, бедер и ягодиц, появляются растяжки. При повышении пролактина у женщин кроме набора веса появляется пушок по всему телу, могут вырасти усики, возникают перебои в менструальном цикле. У мужчин избыток пролактина вызывает рост грудных желез, — объясняет Евгения Пекарева.
Кроме того причиной избыточной массы тела может быть инсулинорезистентность — нечувствительность клеток организма к гормону поджелудочной железы — инсулину. Если клетки не чувствительны к инсулину, то они не впускают в себя глюкозу. Если глюкоза не поступает в клетки, то они продолжают посылать сигналы о том, что голодны. В ответ на голод, поджелудочная железа продуцирует еще больше инсулина, который по-прежнему не замечают голодные клетки, хотя в крови циркулирует уже избыточное количество глюкозы, которое с удовольствием употребляют неприхотливое клетки жировой ткани. Получается порочный круг, разорвать который может только эндокринолог и сахароснижающие препараты.
Чем еще опасен гормональный сбой
— Повышение уровня гормона тестостерона и его предшественников (состояние гиперандрогении) может вызывать поражения кожи и ее придатков (себорея, акне, гирсутизм, алопеция). У 70–86% пациентов с акне по данным лабораторных анализов выявляется гиперандрогения. Причина повышения мужских половых гормонов в крови женщины может крыться в работе яичников (СПКЯ) и надпочечников, а также в нарушении работы рецепторов к тестостерону. Решением этой проблемы может стать прием КОК и рекомендации дерматокосметолога. Ситуация, как правило, врожденная. Можно скомпенсировать состояние гиперандрогении и ее побочных эффектов, но навсегда устранить редко удается, — говорит врач Евгения Пекарева.
Главный специалист, который занимается гормональными нарушениями — это эндокринолог. Его помощником для женщин может быть гинеколог. Для постановки диагноза и назначения лечения нужен осмотр пациента и данные лабораторных анализов на гормоны. На что именно обследоваться, определяет врач согласно фенотипу пациента и его жалоб.
— Симптомы гормонального сбоя невероятно разнообразны и зависят от возраста пациента, состояния организма, наличия хронических заболеваний, а также от основной причины, которая спровоцировала дисбаланс. Может повышаться АД, случаются перебои в работе сердца, повышенная потливость, быстрая утомляемость и резкая смена настроения, изменение веса, нарушение потенции у мужчин и менструального цикла у женщин, появление угревой сыпи и избыточного оволосения, полиурия и жажда. Очень важно не запускать свое плохое самочувствие и при первых тревожных симптомах обращаться к врачу, пока проявления гормонального сбоя не превратились в снежный ком и не начали усугублять друг друга. Чем позднее пациент обращается к врачу, тем сложнее определить, что было первопричиной сбоя в эндокринной системе, — заключает врач.
Что еще почитать
Мужчина для здоровья, слезы в эти дни и еще 3 опасных мифа о женском теле, которые выйдут вам боком.
5 рецептов красоты от бывших толстяков: они похудели на 193 килограмма и всем довольны.
Уходит последним: 8 скрытых причин, от которых у женщин растет живот — разбираемся вместе с экспертами.