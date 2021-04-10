5 рецептов красоты от бывших толстяков: они похудели на 193 килограмма и всем довольны

Однажды им не понравилось собственное отражение в зеркале, и они начали худеть. Кто-то добился желаемых форм за несколько лет, кому-то понадобилось несколько месяцев. На пятерых у них
Жанна: -40 кг на марафонах и железе
2014 год для Жанны Коробейниковой выдался непростым: развод, маленький ребенок на руках, депрессия и перманентное желание покушать превратились в лишний вес. При росте
— Я была очень крупной, хотя все говорили: «Ты прекрасна в любом теле, ты такая душечка-подушечка, пирожочек сладкий». Но внутри я понимала, что не люблю и не принимаю себя такой, — вспоминает Жанна. — Однажды, в октябре
Перемены начались с похудательных марафонов: Жанне говорили, что и сколько есть, как считать калории и как тренироваться. Она покупала комплексы тренировок и добавляла в них свои упражнения. Занималась дома рано утром, пока ребенок спит.
— В первый месяц было адски сложно. Я понимаю, что это был опасный опыт, но эксперимент подтолкнул меня к тому, чтобы питаться правильно, выбросить «мусор» из холодильника, перестать есть гадости и сформировать качественный рацион, — признаётся женщина.
За два года лишний вес ушел, но осталось желание меняться. Тогда Жанна пришла в спортзал. Спустя год работы с железом можно подвести окончательные итоги: минус
— Я научилась жить в здоровом режиме. Марафоны остались в прошлом, я уже не считала калории, просто начала питаться и заниматься осознанно. Я училась слышать себя, чтобы мне было по кайфу жить. Об этом же я говорю всем, кто просит моего совета на тему, как изменить себя, — признаётся Жанна. — Я сама себе доказала, что и в 40 можно начать любить себя, заниматься собой, принять себя. Это не поздно сделать в любом возрасте.
Кстати, этой весной Жанна дебютировала в конкурсе бодибилдеров и заняла седьмое место.
Комментарий эксперта:
— Спортивные марафоны — штука хорошая, они дают внутреннюю мотивацию меняться, плюс во многих марафонах дарят призы за активность и результаты. В марафонах есть чаты, где участники делятся успехами, неудачами. На первом этапе похудения, когда привычка еще не сформировалась, такая поддержка очень важна, — объясняет инструктор групповых программ Дарья Князева. — Многие марафоны заточены на то, чтобы выполнять их дома, — это плюс, когда нет возможности ходить в зал. Но, вписываясь в марафон, нужно обращать внимание на несколько вещей. Собирают ли организаторы анамнез об участниках? Если есть противопоказания по здоровью, участнику должны предложить адекватные замены упражнений. Если же берут всех подряд — повод насторожиться. Если тренировки убийственны, упражнения сложные, немыслимое количество повторов — это тоже нездоровый подход. Стоит также обратить внимание на предлагаемую систему питания. Если сумма калорий ниже базового обмена веществ (в среднем
Дарья Князева — инструктор групповых программ, сертифицированный специалист по миофасциальному релизу, сертифицированный специалист по тренировкам во время беременности и восстановлению после родов. Руководитель тренировочного отдела школы идеального тела #Sekta.
Оксана: -50 кг с десятью детьми и периодическим голоданием
Сибирячка Оксана Усова воспитывает десять детей. Она ведет блог, где в перерывах между рассказами о детях делится успехом похудения. У женщины есть на это полное право: после седьмых родов она весила уже больше ста килограммов.
— Так получилось, что каждые роды я набирала достаточно приличный вес —
С лишним весом было тяжело ухаживать за детьми, но еще больше тяготили неаккуратные слова близких.
— Однажды, помню как сейчас, одна моя родственница за глаза обозвала меня свиноматкой. Бывает. Правда, родственница не кровная. И то радует, — говорит Оксана. — Глядя на свои фото до, мне кажется, она немного была права. Хотя и обидно.
Работа над собой началась с пересмотра рациона и серьезных тренировок. Всё это время, пока мама в спортзале, дети остаются с отцом.
— Из рациона я убрала именно сахар, но могу себе позволить что-то сладкое в первой половине дня. Вечером я иду в тренажерный зал и после тренировок уже не ужинаю. Ем в последний раз
Оксана признаётся, что однажды сорвалась и наела сброшенные
Комментарий эксперта:
— Периодическое голодание — достаточно популярный способ похудения, но важно не ограничивать себя в калориях, а есть сбалансированно и наполнять свой рацион качественными продуктами. За тот промежуток, пока ты ешь, ты должен, во-первых, получать достаточное количество калорий, какое ты бы получал, если бы ел на протяжении всего дня, — говорит Дарья Князева. — Во-вторых, эти калории должны получаться из качественных продуктов — цельные крупы, нормальное мясо, рыба, овощи. Если интервально голодать на шоколадках, чипсиках и лимонадах, результат будет так себе. А здесь девушка нормально питается, отказалась от лишнего и добавила физическую нагрузку — в комплексе это, конечно, даст похудение и улучшение состава тела: меньше жира, больше мышц.
Светлана: -26 кг на голодании
Светлана Израйлева из Ярославля за год похудела
Решение сбросить лишнее пришло, когда Светлана при росте
— Обычно задают стандартный вопрос: «Ты что, совсем ничего не ешь?» Формально да,
Особенность метода, по которому худеет Светлана, — чередование: три недели на отварах и соках, три недели — на сырых овощах и фруктах. Всё это происходит под наблюдением наставника, разработавшего такую практику, и при условиях, что у вас нет противопоказаний. На сегодняшний день девушка прошла два курса интервального голодания и к своему прошлому питанию так и не вернулась, отказавшись от мяса и молока.
— Зачем мне это надо? Я знаю путь саморазрушения. Я прошла его до отметки
Комментарий эксперта:
— Детокс-программы лучше осуществлять в специализированных лечебно-профилактических учреждениях. Важно понимать, что будет потом, через
Гизелла: -35 кг после операции на желудке
Жительница Озёрска Гизелла Плаксина год назад весила
Как худеть, женщина не знала. Вроде и не переедала, а килограммы всё прибавлялись. Тогда врачи направили ее в центр снижения веса, где после обследования и консультаций Гизелле назначили операцию по уменьшению желудка.
Вес постепенно ушел, а месяц назад женщине сделали операцию на колене. Она признаётся, что теперь чувствует себя восхитительно.
— Я смотрю на полных женщин, мне их жалко. Я такая же ходила, еле-еле. Операция сложная, это ясно, но на это надо решиться и сделать. Надо либо рот зашивать, либо идти и делать операцию.
Но с такой альтернативой не согласен эксперт: резекция желудка — это самый радикальный способ похудения.
Комментарий эксперта:
— Эта мера применяется по строгим показаниям и назначению лечащего врача, например, как в этом случае, когда необходимо провести операцию на коленных суставах, — говорит Дарья Князева. — Решение об операции не должно приниматься единолично, нельзя просто прийти в клинику и сказать: «Отрежьте мне половину желудка». Необходим комплексный подход команды специалистов, нужно неукоснительно соблюдать рекомендации, полученные после операции, чтобы был эффект и он не сказывался на остальном здоровье негативно.
Владимир: -42 кг на питании и скандинавской ходьбе
Прошлой зимой Владимир Васильев из Тюмени отметил
С того дня началась история похудения. Владимир попробовал бегать, но ноги быстро забились и отекли, около недели он не мог толком двигаться. Тогда тюменец пересмотрел ролики в интернете, прочитал кучу литературы и вывел свою формулу похудения. Он перестал есть хлеб, мучное и сладкое, полностью исключил употребление алкоголя. Рано утром — физические нагрузки: может пройти
— В первые месяцы и вплоть до июля ежемесячно сбрасывал
Убрав из своего рациона сладости, алкоголь, хлебобулочные изделия и фастфуд, он стал налегать на овощи, фрукты, бобовые. Практикует интервальное голодание, не ест после
Около 15 лет назад Владимир Васильев весил
Комментарий эксперта:
— Здесь история про интервальное голодание и рациональное питание: человек убрал из меню все обработанные продукты, заменил их более натуральными. Рационализация питания плюс физическая нагрузка, которая позволяет увеличить расход калорий, — хороший вариант для похудения, — рассуждает Дарья Князева. — Главное — не впадать в крайности. Если занимаешься, то должен получать больше калорий, и, соответственно, есть ты тоже должен больше, даже в рамках периодического голодания. А не так, чтобы рассчитал свою норму калорий в дни без физической нагрузки, и в дни тренировок ты продолжаешь есть ту же самую норму. Если к голоданию добавляется нагрузка, то добавляется и калораж на дни тренировок.
Как начать худеть?
Врачи советуют сначала подумать, как долго вы собираетесь худеть, и ставить реальные цели: чем короче сроки, тем больше стресса получает организм. В этом случае ответ тела не порадует.
— Резких движений в ограничениях по питанию, калорийности еды быть не должно — это чревато для организма. Ответ на такой стресс может быть печальным: это скажется на качестве волос, состоянии кожи. Да и настроение у человека в целом будет достаточно депрессивным, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Галина Барташевич. — Посетите диетолога, эндокринолога, убедитесь, что нет гипотиреоза, всё в порядке с гемоглобином, нет анемии, повышенного уровня сахара в крови. Стартовый задел по качеству здоровья сделать надо. Если речь идет о серьезном ожирении, грамотное обследование у диетолога, эндокринолога или терапевта просто необходимо. Если же вопрос
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше
Начните с пересмотра рациона и времени приема пищи.
— Добавьте овощей и фруктов. Старайтесь, чтобы каждый прием пищи содержал в себе овощи или фрукты. Старайтесь есть больше натуральных продуктов, а не обработанных. Мясо или рыба — вместо сосисок и колбасы. Крупы и цельнозерновые макароны и хлеб — вместо макарон из белой муки. Попробуйте есть регулярно, чтобы не испытывать чувство голода, — говорит специалист по похудению Дарья Князева. — Когда мы голодны, больше хочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию. Если душа не лежит к занятиям в зале, попробуйте выделять время просто на прогулки пешком. А в идеале — найдите активность, которой вам нравится заниматься. Ходьба, бег, плавание, пилатес, велосипед, групповые тренировки под музыку или танцы. Если вы найдете активность, от которой будете получать удовольствие, то заниматься спортом станет легко и приятно, потеря веса будет отличным бонусом.