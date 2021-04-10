5 рецептов красоты от бывших толстяков: они похудели на 193 килограмма и всем довольны

Около 15 лет назад Владимир Васильев весил 74 килограмма . Вспоминает, что выглядел тогда отлично и чувствовал себя превосходно. Сейчас он стремится к этим цифрам, сбросить нужно еще пару десятков кило.



Комментарий эксперта:

— Здесь история про интервальное голодание и рациональное питание: человек убрал из меню все обработанные продукты, заменил их более натуральными. Рационализация питания плюс физическая нагрузка, которая позволяет увеличить расход калорий, — хороший вариант для похудения, — рассуждает Дарья Князева. — Главное — не впадать в крайности. Если занимаешься, то должен получать больше калорий, и, соответственно, есть ты тоже должен больше, даже в рамках периодического голодания. А не так, чтобы рассчитал свою норму калорий в дни без физической нагрузки, и в дни тренировок ты продолжаешь есть ту же самую норму. Если к голоданию добавляется нагрузка, то добавляется и калораж на дни тренировок.



Как начать худеть?

Врачи советуют сначала подумать, как долго вы собираетесь худеть, и ставить реальные цели: чем короче сроки, тем больше стресса получает организм. В этом случае ответ тела не порадует.

— Резких движений в ограничениях по питанию, калорийности еды быть не должно — это чревато для организма. Ответ на такой стресс может быть печальным: это скажется на качестве волос, состоянии кожи. Да и настроение у человека в целом будет достаточно депрессивным, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Галина Барташевич. — Посетите диетолога, эндокринолога, убедитесь, что нет гипотиреоза, всё в порядке с гемоглобином, нет анемии, повышенного уровня сахара в крови. Стартовый задел по качеству здоровья сделать надо. Если речь идет о серьезном ожирении, грамотное обследование у диетолога, эндокринолога или терапевта просто необходимо. Если же вопрос о 3–5 килограммах , начните с понимания того, как быстро вы хотите с этими килограммами расстаться. Чем спокойней будет меняться питание и увеличиваться физические нагрузки, тем качественней будет результат.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет .



Начните с пересмотра рациона и времени приема пищи.

— Добавьте овощей и фруктов. Старайтесь, чтобы каждый прием пищи содержал в себе овощи или фрукты. Старайтесь есть больше натуральных продуктов, а не обработанных. Мясо или рыба — вместо сосисок и колбасы. Крупы и цельнозерновые макароны и хлеб — вместо макарон из белой муки. Попробуйте есть регулярно, чтобы не испытывать чувство голода, — говорит специалист по похудению Дарья Князева. — Когда мы голодны, больше хочется сладкого, чтобы быстро восполнить энергию. Если душа не лежит к занятиям в зале, попробуйте выделять время просто на прогулки пешком. А в идеале — найдите активность, которой вам нравится заниматься. Ходьба, бег, плавание, пилатес, велосипед, групповые тренировки под музыку или танцы. Если вы найдете активность, от которой будете получать удовольствие, то заниматься спортом станет легко и приятно, потеря веса будет отличным бонусом.