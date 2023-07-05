«Пациенты пьют всю таблицу Менделеева, а жалобы остаются»: что поможет сохранить и улучшить память — рекомендации врачей

Что влияет на ухудшение памяти

Память — сложный механизм, который задействует разные области головного мозга и во многом зависит от общего состояния здоровья человека. Поэтому главными «народными средствами», которые помогают сохранить память, по мнению многих врачей, остаются здоровый образ жизни и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.



Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская говорит, что когнитивные способности напрямую зависят от хорошего мозгового кровотока. Поэтому так важно следить за состоянием сосудов и заниматься профилактикой атеросклероза.

