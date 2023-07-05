«Пациенты пьют всю таблицу Менделеева, а жалобы остаются»: что поможет сохранить и улучшить память — рекомендации врачей

Сегодня в сериале «Медликбез» расскажем о том, как улучшить память или профилактировать ее ухудшение. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, дефицит каких витаминов может влиять на ухудшение памяти, каким должен быть образ жизни, чтобы у человека не возникло когнитивных проблем, и как можно тренировать свои способности в запоминании.
Что влияет на ухудшение памяти
Память — сложный механизм, который задействует разные области головного мозга и во многом зависит от общего состояния здоровья человека. Поэтому главными «народными средствами», которые помогают сохранить память, по мнению многих врачей, остаются здоровый образ жизни и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская говорит, что когнитивные способности напрямую зависят от хорошего мозгового кровотока. Поэтому так важно следить за состоянием сосудов и заниматься профилактикой атеросклероза.
— При церебральном атеросклерозе и атеросклерозе брахиоцефальных артерий на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, просвет сосудов сужается, из-за чего кровоснабжение головного мозга ухудшается. Чтобы избежать этого, рекомендуется отказаться от вредных привычек. Соблюдать средиземноморскую диету, которая включает в себя много овощей и зелени, цельнозерновые продукты, диетическое мясо и рыбу, оливковое масло. Потреблять полиненасыщенные жирные кислоты, снизить количество животных жиров в рационе, заниматься физкультурой, — уверена врач.
Кроме того, негативно на память влияет высокое артериальное давление (артериальная гипертензия). Врач-невролог «ИНВИТРО-Москва» Анастасия Бородина добавляет, что для профилактики ухудшения когнитивных (умственных) функций мозга необходим контроль факторов риска, а это не только артериальное давление, но и уровень холестерина и глюкозы крови, а также контроль веса.
Невролог центра семейной медицины «Здравица» Татьяна Тартынова замечает, что ухудшение памяти, проявляющееся в таком заболевании, как деменция, является одним из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний, поражающих миллионы людей во всём мире. На это влияет в том числе увеличение продолжительности жизни среди населения, приводящее к росту количества пожилых людей. А современные методы лечения остаются достаточно ограниченными и сосредоточены на облегчении симптомов.
Врач-невролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Светлана Попеляева замечает, что к ней на прием часто на прием приходят пациенты с вопросами, какие препараты попить для улучшения памяти.
— Пациенты регулярно пьют всю таблицу Менделеева, а жалобы остаются. Спойлер: магических таблеток для улучшения памяти не существует. Ни один ноотроп не поможет вам восстановить память. Для того чтобы поддерживать ее на хорошем уровне или улучшить, нужно трудиться. Вспомните, как много в детстве мы читали, изучали что-то новое. Не было ни дня без новых знаний, эмоций, впечатлений. И вот мы стали взрослыми, устроились на работу, изо дня в день выполняем привычную для себя работу. Утро, обед, вечер. День сурка.
Врач объясняет: ничего нового не происходит, мозг привыкает к определенным условиям и выполняет ежедневную работу на автомате. Что-то новое по истечении времени дается уже трудно, потому что нет той самой тренировки для мозга.
Какие витамины всё же могут помочь
Екатерина Демьяновская замечает, что для оптимальной работы мозга необходимы нейротрансмиттеры — вещества, с помощью которых от нервной клетки передается электрохимический импульс. Для их синтеза необходимы витамины, йод, железо, поэтому стоит выполнять лабораторную диагностику, чтобы вовремя обнаружить дефицит витаминов, особенно группы В, и микроэлементов.
А волшебная таблетка есть?
Врачи говорят, что, к сожалению, волшебной таблетки для памяти не существует.
— Но стоит отметить один интересный факт: известна такая болезнь, как подагра, при которой повышается содержание пуриновых оснований в крови. И было замечено, что среди гениальных людей больше страдающих подагрой, чем в общей популяции, — отмечает Екатерина Демьяновская. — На головной мозг пурины действуют примерно так же, как кофеин, который тоже относится к пуриновым соединениям. Это свидетельствует в пользу мнения о том, что умеренное потребление кофеина может положительно сказаться на когнитивных способностях.
Но стоит помнить, добавляет она, что умеренное потребление подразумевает не более двух-трех чашек кофе в день. Увеличение этой дозы может отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе, повысить артериальное давление и в конце концов оказать обратный эффект.
Какие тренировки памяти важны
Светлана Попеляева уверена, что наилучшая профилактика деменции — это постоянные тренировки памяти: чтение книг, изучение языков, занятия музыкой, решение логических задач, разгадывание кроссвордов, сканвордов, судоку, собирание пазлов.
— Занятия спортом усиливают рост нервных клеток в гиппокампе, отвечающих за запоминание и пространственное ориентирование. Улучшается кровоснабжение мозга. В отношении питания достаточно придерживаться основных правил сбалансированной диеты, исключить употребление токсических веществ — алкоголя, консервантов, усилителей вкуса, — советует она.
Екатерина Демьяновская подчеркивает, что память хорошо тренирует заучивание стихов и прозы, а также попытки запомнить какие-то мелочи в быту — например, прохождение плохо знакомого маршрута по городу без навигатора, поход в магазин без списка покупок. Методам и упражнениям для тренировки памяти посвящено большое количество специализированной литературы.
— Для того чтобы запомнить большой объем данных, рекомендуется находить связи между ними, структурировать и объединять в таблицы, схемы, группы. Всё это позволяет лучше уложить информацию в памяти. При изучении иностранных языков неплохие результаты дает метод ассоциаций, когда новое слово связывается со словом на родном языке или каким-либо знакомым понятием, например по созвучию, — приводит примеры Екатерина Демьяновская.
Анастасия Бородина для запоминания новой информации советует разбивать ее на части, повторять прочитанное вслух время от времени, устанавливать ассоциации.
— К примеру, вам необходимо запомнить номер телефона: возможно, какие-то цифры являются вашей датой рождения или некоторые цифры имеют для вас значение — это поможет лучше запомнить новую информацию. И выработайте привычку к запоминанию — иногда вспоминайте уже то, что с вами недавно происходило. Например, прокутите в голове, что вы делали в последние 2–3 часа, — приводит пример врач.
Еще Анастасия Бородина советует развивать зрительную память:
— Решайте головоломки на внимательность: сравнивайте две картинки, которые несущественно отличаются друг от друга, попытайтесь вспомнить в деталях некоторые предметы, которые видели сегодня за день. Помните, степень прогрессирования возрастных нарушений когнитивных функций будет зависеть от их изначального уровня развития. Улучшайте ваши интеллектуальные способности с раннего возраста.
Еще три полезных текста
Почему брокколи и яйца спасают от переедания.
Врачи рассказали, какие неврологические заболевания провоцирует ковид — туман в голове, депрессия и инсульт у молодых.
Какие витамины нужны для хорошего настроения, объясняют эксперты.