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«Пациенты пьют всю таблицу Менделеева, а жалобы остаются»: что поможет сохранить и улучшить память — рекомендации врачей

Как запоминать вещи и события и из чего состоит диета для памяти — помогает даже кофе

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Для тренировки памяти важны: чтение книг, изучение языков, занятия музыкой, решение логических задач, разгадывание кроссвордов, сканвордов, судоку, собирание пазлов

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Сегодня в сериале «Медликбез» расскажем о том, как улучшить память или профилактировать ее ухудшение. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, дефицит каких витаминов может влиять на ухудшение памяти, каким должен быть образ жизни, чтобы у человека не возникло когнитивных проблем, и как можно тренировать свои способности в запоминании.

Что влияет на ухудшение памяти

Память — сложный механизм, который задействует разные области головного мозга и во многом зависит от общего состояния здоровья человека. Поэтому главными «народными средствами», которые помогают сохранить память, по мнению многих врачей, остаются здоровый образ жизни и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская говорит, что когнитивные способности напрямую зависят от хорошего мозгового кровотока. Поэтому так важно следить за состоянием сосудов и заниматься профилактикой атеросклероза.

— При церебральном атеросклерозе и атеросклерозе брахиоцефальных артерий на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, просвет сосудов сужается, из-за чего кровоснабжение головного мозга ухудшается. Чтобы избежать этого, рекомендуется отказаться от вредных привычек. Соблюдать средиземноморскую диету, которая включает в себя много овощей и зелени, цельнозерновые продукты, диетическое мясо и рыбу, оливковое масло. Потреблять полиненасыщенные жирные кислоты, снизить количество животных жиров в рационе, заниматься физкультурой, — уверена врач.

Важно следить за уровнем давления, глюкозы и холестерина в крови

Важно следить за уровнем давления, глюкозы и холестерина в крови

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Кроме того, негативно на память влияет высокое артериальное давление (артериальная гипертензия). Врач-невролог «ИНВИТРО-Москва» Анастасия Бородина добавляет, что для профилактики ухудшения когнитивных (умственных) функций мозга необходим контроль факторов риска, а это не только артериальное давление, но и уровень холестерина и глюкозы крови, а также контроль веса.

Невролог центра семейной медицины «Здравица» Татьяна Тартынова замечает, что ухудшение памяти, проявляющееся в таком заболевании, как деменция, является одним из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний, поражающих миллионы людей во всём мире. На это влияет в том числе увеличение продолжительности жизни среди населения, приводящее к росту количества пожилых людей. А современные методы лечения остаются достаточно ограниченными и сосредоточены на облегчении симптомов.

Врач-невролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Светлана Попеляева замечает, что к ней на прием часто на прием приходят пациенты с вопросами, какие препараты попить для улучшения памяти.

— Пациенты регулярно пьют всю таблицу Менделеева, а жалобы остаются. Спойлер: магических таблеток для улучшения памяти не существует. Ни один ноотроп не поможет вам восстановить память. Для того чтобы поддерживать ее на хорошем уровне или улучшить, нужно трудиться. Вспомните, как много в детстве мы читали, изучали что-то новое. Не было ни дня без новых знаний, эмоций, впечатлений. И вот мы стали взрослыми, устроились на работу, изо дня в день выполняем привычную для себя работу. Утро, обед, вечер. День сурка.

Врач объясняет: ничего нового не происходит, мозг привыкает к определенным условиям и выполняет ежедневную работу на автомате. Что-то новое по истечении времени дается уже трудно, потому что нет той самой тренировки для мозга.

Для тренировки памяти нужно читать книги и учить стихи

Для тренировки памяти нужно читать книги и учить стихи

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Какие витамины всё же могут помочь

Екатерина Демьяновская замечает, что для оптимальной работы мозга необходимы нейротрансмиттеры — вещества, с помощью которых от нервной клетки передается электрохимический импульс. Для их синтеза необходимы витамины, йод, железо, поэтому стоит выполнять лабораторную диагностику, чтобы вовремя обнаружить дефицит витаминов, особенно группы В, и микроэлементов.

А волшебная таблетка есть?

Врачи говорят, что, к сожалению, волшебной таблетки для памяти не существует.

— Но стоит отметить один интересный факт: известна такая болезнь, как подагра, при которой повышается содержание пуриновых оснований в крови. И было замечено, что среди гениальных людей больше страдающих подагрой, чем в общей популяции, — отмечает Екатерина Демьяновская. — На головной мозг пурины действуют примерно так же, как кофеин, который тоже относится к пуриновым соединениям. Это свидетельствует в пользу мнения о том, что умеренное потребление кофеина может положительно сказаться на когнитивных способностях.

Но стоит помнить, добавляет она, что умеренное потребление подразумевает не более двух-трех чашек кофе в день. Увеличение этой дозы может отрицательно сказаться на сердечно-сосудистой системе, повысить артериальное давление и в конце концов оказать обратный эффект.

Анастасия Бородина советует практиковать виды деятельности, помогающие думать: головоломки, кроссворды, отгадывание загадок, игру в домино и шахматы

Анастасия Бородина советует практиковать виды деятельности, помогающие думать: головоломки, кроссворды, отгадывание загадок, игру в домино и шахматы

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Какие тренировки памяти важны

Светлана Попеляева уверена, что наилучшая профилактика деменции — это постоянные тренировки памяти: чтение книг, изучение языков, занятия музыкой, решение логических задач, разгадывание кроссвордов, сканвордов, судоку, собирание пазлов.

— Занятия спортом усиливают рост нервных клеток в гиппокампе, отвечающих за запоминание и пространственное ориентирование. Улучшается кровоснабжение мозга. В отношении питания достаточно придерживаться основных правил сбалансированной диеты, исключить употребление токсических веществ — алкоголя, консервантов, усилителей вкуса, — советует она.

Екатерина Демьяновская подчеркивает, что память хорошо тренирует заучивание стихов и прозы, а также попытки запомнить какие-то мелочи в быту — например, прохождение плохо знакомого маршрута по городу без навигатора, поход в магазин без списка покупок. Методам и упражнениям для тренировки памяти посвящено большое количество специализированной литературы.

— Для того чтобы запомнить большой объем данных, рекомендуется находить связи между ними, структурировать и объединять в таблицы, схемы, группы. Всё это позволяет лучше уложить информацию в памяти. При изучении иностранных языков неплохие результаты дает метод ассоциаций, когда новое слово связывается со словом на родном языке или каким-либо знакомым понятием, например по созвучию, — приводит примеры Екатерина Демьяновская.

Врачи говорят, что физические упражнения должны присутствовать ежедневно, хотя бы в виде зарядки

Врачи говорят, что физические упражнения должны присутствовать ежедневно, хотя бы в виде зарядки

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Анастасия Бородина для запоминания новой информации советует разбивать ее на части, повторять прочитанное вслух время от времени, устанавливать ассоциации.

— К примеру, вам необходимо запомнить номер телефона: возможно, какие-то цифры являются вашей датой рождения или некоторые цифры имеют для вас значение — это поможет лучше запомнить новую информацию. И выработайте привычку к запоминанию — иногда вспоминайте уже то, что с вами недавно происходило. Например, прокутите в голове, что вы делали в последние 2–3 часа, — приводит пример врач.

Еще Анастасия Бородина советует развивать зрительную память:

— Решайте головоломки на внимательность: сравнивайте две картинки, которые несущественно отличаются друг от друга, попытайтесь вспомнить в деталях некоторые предметы, которые видели сегодня за день. Помните, степень прогрессирования возрастных нарушений когнитивных функций будет зависеть от их изначального уровня развития. Улучшайте ваши интеллектуальные способности с раннего возраста.

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