freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 85.05
eur 93.14
Тема дняСмертельное ДТП в Новосибирской области
Все новости
Все новости
Медликбез Подробности

«Щит от входящего мусора»: врачи — о том, почему брокколи и яйца спасают от переедания. Что еще поможет?

Мы узнали, какая полезная кислота содержится в этих продуктах

1 438

Липоевая кислота регулирует обмен углеводов и жиров, снижает уровень «плохого» холестерина, уменьшает риск развития атеросклероза, нормализует работу печени

Поделиться

Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы с помощью профильных врачей в сериале «Медликбез». Сегодня расскажем о том, что такое липоевая кислота, как и кому стоит ее принимать. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, в каких продуктах содержится это вещество, правда ли, что кислота помогает не переедать и может снижать сахар в крови, и как еще помогает организму.

Что это такое

Альфа-липоевая кислота, или тиоктовая кислота, — природное серосодержащее соединение, синтезирующееся организмом человека. Относится к витаминоподобным веществам, которые оказывают действие в небольших дозах, участвуя в обмене белков, жиров, углеводов.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что витаминоподобные вещества называют еще квазивитаминами, так как они синтезируются в организме и этим отличаются от витаминов:

— В норме — синтезируется в организме в достаточном уровне. Относительно высокая ее концентрация содержится в мясных субпродуктах — печени, сердце, почках, а также в шпинате, брокколи, но меньше — в брюссельской капусте, томатах, горохе.

Врач-гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Ирина Матюк добавляет в этот список также свеклу, морковь, бобовые (чечевицу, горох, фасоль) и яйца.

— В целом про липоевую кислоту можно сказать, что это естественный щит не только от всякого входящего мусора, но и от последствий переедания. Более того, если в рационе достаточно альфа-липоевой кислоты, то и желания переедать не будет.

Врачи говорят, что при достаточном уровне липоевой кислоты у человека уменьшается желание переедать

Врачи говорят, что при достаточном уровне липоевой кислоты у человека уменьшается желание переедать

Поделиться

Чем она полезна

Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух говорит, что главное свойство липоевой кислоты — это активация ферментов — веществ, которые лежат в основе всех биохимических процессов.

По ее словам, под действием липоевой кислоты в том числе клетки лучше усваивают глюкозу, или сахар, — основной ресурс для выработки энергии в организме. Такой эффект достигается за счет повышения чувствительности тканей к инсулину: без него сахар не сможет попасть в клетки и будет накапливаться в крови.

— У людей с сахарным диабетом 2-го типа глюкоза не усваивается должным образом, так как клетки слабо реагируют на инсулин. Прием липоевой кислоты может улучшить ситуацию: она делает ткани более чувствительными и они быстрее поглощают сахар. В результате его концентрация в крови снижается, — объяснила Екатерина Кашух.

То есть прием липоевой кислоты может помочь в лечении сахарного диабета и других заболеваний, связанных с высоким уровнем глюкозы в крови. В том числе в борьбе с лишним весом, так как основная причина отложения жира — лишний сахар, добавляет врач.

Кроме того, липоевая кислота считается мощным антиоксидантом: она защищает организм от воздействия свободных радикалов — вредоносных молекул, которые разрушают здоровые клетки и, согласно некоторым исследованиям, провоцируют старение.

— Липоевая кислота укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи, поддерживает нормальный обмен веществ и помогает клеткам защищаться от неблагоприятных факторов. Иными словами, липоевая кислота — действительно полезное вещество. Но важно понимать, что это не «волшебная таблетка», — отмечает Екатерина Кашух.

Врачи обращают внимание, что избыток липоевой кислоты в организме может навредить здоровью: вызвать аллергию, диарею, тошноту и рвоту.

Липоевая кислота содержится в брокколи, шпинате, субпродуктах

Липоевая кислота содержится в брокколи, шпинате, субпродуктах

Поделиться

Можно ли принимать добавки с липоевой кислотой

Екатерина Кашух поясняет, что липоевая кислота — довольно распространенная биологически активная добавка к пище. Считается, что препараты с этим веществом ускоряют метаболизм, замедляют старение и помогают при похудении. Но некоторым людям от приема БАД с липоевой кислотой лучше отказаться, предупреждает врач:

— Несмотря на сахароснижающие свойства липоевой кислоты, это все-таки биологически активная добавка, а не основное лекарство. Вылечить нарушение обмена веществ или контролировать сахарный диабет только с ее помощью не получится. Более того, прием липоевой кислоты должен быть обязательно согласован с лечащим врачом.

Дело в том, что липоевая кислота усиливает действие некоторых препаратов и в сочетании с ними может спровоцировать критическое снижение уровня сахара в крови — гипогликемию. Это состояние проявляется слабостью, потерей сознания, судорогами и иногда комой.

Ирина Матюк объясняет, что биологически активные добавки, как правило, выпускают в виде таблеток или капсул:

— В уколах используется как лекарственное средство. Встречается в продаже в двух формах: более активной R и менее активной S. Добавки, содержащие R-форму, более эффективны. Дозировку, кратность и длительность приема липоевой кислоты определяет индивидуально врач.

Еще три полезных текста

Врачи объяснили, почему подагру называют болезнью богатых, откуда она берется и как понизить уровень мочевой кислоты.

Какие продукты повышают потенцию и как сохранить мужскую силу.

Почему повышается гормон стресса кортизол и к чему это приводит.

По теме

ВрачиБАДыЛипоевая кислотаСахарный диабет
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter