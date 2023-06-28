«Щит от входящего мусора»: врачи — о том, почему брокколи и яйца спасают от переедания. Что еще поможет?

Что это такое

Альфа-липоевая кислота, или тиоктовая кислота, — природное серосодержащее соединение, синтезирующееся организмом человека. Относится к витаминоподобным веществам, которые оказывают действие в небольших дозах, участвуя в обмене белков, жиров, углеводов.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что витаминоподобные вещества называют еще квазивитаминами, так как они синтезируются в организме и этим отличаются от витаминов:

— В норме — синтезируется в организме в достаточном уровне. Относительно высокая ее концентрация содержится в мясных субпродуктах — печени, сердце, почках, а также в шпинате, брокколи, но меньше — в брюссельской капусте, томатах, горохе.