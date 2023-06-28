«Щит от входящего мусора»: врачи — о том, почему брокколи и яйца спасают от переедания. Что еще поможет?

Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы с помощью профильных врачей в сериале «Медликбез». Сегодня расскажем о том, что такое липоевая кислота, как и кому стоит ее принимать. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, в каких продуктах содержится это вещество, правда ли, что кислота помогает не переедать и может снижать сахар в крови, и как еще помогает организму.
Что это такое
Альфа-липоевая кислота, или тиоктовая кислота, — природное серосодержащее соединение, синтезирующееся организмом человека. Относится к витаминоподобным веществам, которые оказывают действие в небольших дозах, участвуя в обмене белков, жиров, углеводов.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что витаминоподобные вещества называют еще квазивитаминами, так как они синтезируются в организме и этим отличаются от витаминов:
— В норме — синтезируется в организме в достаточном уровне. Относительно высокая ее концентрация содержится в мясных субпродуктах — печени, сердце, почках, а также в шпинате, брокколи, но меньше — в брюссельской капусте, томатах, горохе.
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— В целом про липоевую кислоту можно сказать, что это естественный щит не только от всякого входящего мусора, но и от последствий переедания. Более того, если в рационе достаточно альфа-липоевой кислоты, то и желания переедать не будет.
Чем она полезна
Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух говорит, что главное свойство липоевой кислоты — это активация ферментов — веществ, которые лежат в основе всех биохимических процессов.
По ее словам, под действием липоевой кислоты в том числе клетки лучше усваивают глюкозу, или сахар, — основной ресурс для выработки энергии в организме. Такой эффект достигается за счет повышения чувствительности тканей к инсулину: без него сахар не сможет попасть в клетки и будет накапливаться в крови.
— У людей с сахарным диабетом
То есть прием липоевой кислоты может помочь в лечении сахарного диабета и других заболеваний, связанных с высоким уровнем глюкозы в крови. В том числе в борьбе с лишним весом, так как основная причина отложения жира — лишний сахар, добавляет врач.
Кроме того, липоевая кислота считается мощным антиоксидантом: она защищает организм от воздействия свободных радикалов — вредоносных молекул, которые разрушают здоровые клетки и, согласно некоторым исследованиям, провоцируют старение.
— Липоевая кислота укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи, поддерживает нормальный обмен веществ и помогает клеткам защищаться от неблагоприятных факторов. Иными словами, липоевая кислота — действительно полезное вещество. Но важно понимать, что это не «волшебная таблетка», — отмечает Екатерина Кашух.
Врачи обращают внимание, что избыток липоевой кислоты в организме может навредить здоровью: вызвать аллергию, диарею, тошноту и рвоту.
Можно ли принимать добавки с липоевой кислотой
Екатерина Кашух поясняет, что липоевая кислота — довольно распространенная биологически активная добавка к пище. Считается, что препараты с этим веществом ускоряют метаболизм, замедляют старение и помогают при похудении. Но некоторым людям от приема БАД с липоевой кислотой лучше отказаться, предупреждает врач:
— Несмотря на сахароснижающие свойства липоевой кислоты, это все-таки биологически активная добавка, а не основное лекарство. Вылечить нарушение обмена веществ или контролировать сахарный диабет только с ее помощью не получится. Более того, прием липоевой кислоты должен быть обязательно согласован с лечащим врачом.
Дело в том, что липоевая кислота усиливает действие некоторых препаратов и в сочетании с ними может спровоцировать критическое снижение уровня сахара в крови — гипогликемию. Это состояние проявляется слабостью, потерей сознания, судорогами и иногда комой.
Ирина Матюк объясняет, что биологически активные добавки, как правило, выпускают в виде таблеток или капсул:
— В уколах используется как лекарственное средство. Встречается в продаже в двух формах: более активной R и менее активной S. Добавки, содержащие
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