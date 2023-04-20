«Исключать жир мужчинам нежелательно»: врачи — о том, какие продукты повышают потенцию и как сохранить мужскую силу

— Поэтому волшебных продуктов нет, которые можно съесть и всё восстановится, достаточно питаться сбалансированно и правильно, иметь активный здоровый образ жизни, не иметь соматических, психических и психологических заболеваний, — уверена Ирина Федорченко.



Но при этом Екатерина Кашух согласна, что в определенной степени питание влияет на мужскую потенцию:

— Дело в том, что половые гормоны образуются из жироподобных веществ, в том числе поступающих с пищей. При этом, стремясь сохранить молодость, зрелые мужчины часто активно занимаются спортом, увеличивая долю белка в рационе и почти отказываясь от жиров. Согласно исследованиям, исключать жир из рациона мужчинам нежелательно — это может привести к снижению уровня тестостерона. В то же время популярная кетодиета, по некоторым данным, немного повышает его количество.