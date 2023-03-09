Новосибирск оказался в лидерах по мужскому бесплодию — главный уролог области назвал причины (без пива не обошлось)

То есть мы фактически входим в первую десятку по России, поэтому можно сказать, что проблема для Новосибирска актуальна, регион является эндемичным для мужского бесплодия.



Но на самом деле эта статистика не очень достоверная, потому что к нам обращаются мужчины, когда партнерша не может забеременеть. Мы начинаем обследовать пациента. Параллельно обследуется женщина. А мы же не знаем, сколько мужчин, у которых есть бесплодие, но они просто не обращаются. К тому же сейчас много тех, кто не хочет вообще заводить детей (чайлдфри).

