Новосибирск оказался в лидерах по мужскому бесплодию — главный уролог области назвал причины (без пива не обошлось)

Наш регион входит в число лидеров по мужскому бесплодию. Почему так происходит и что на это влияет, медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у главного уролога Новосибирской области, куратора урологического отделения Новосибирской областной клинической больницы Игоря Феофилова.
— Правда ли, что Новосибирская область в числе других регионов лидирует по мужскому бесплодию?
— Если мы посмотрим на данные НИИ урологии и интервенционной радиологии имени
То есть мы фактически входим в первую десятку по России, поэтому можно сказать, что проблема для Новосибирска актуальна, регион является эндемичным для мужского бесплодия.
Но на самом деле эта статистика не очень достоверная, потому что к нам обращаются мужчины, когда партнерша не может забеременеть. Мы начинаем обследовать пациента. Параллельно обследуется женщина. А мы же не знаем, сколько мужчин, у которых есть бесплодие, но они просто не обращаются. К тому же сейчас много тех, кто не хочет вообще заводить детей (чайлдфри).
— С чем это связано?
— Можно сразу сказать, что это связано с окружающей обстановкой, и это так. Но мы должны для начала разобраться, что же такое мужское бесплодие. Опять же если взять статистические исследования по всему миру о том, почему существуют бесплодные браки, то эксперты пришли к выводу, что в бесплодии виноваты 40% женщин и 40% мужчин, 20% — смешанная причина.
Но есть разные данные, потому что статистика понятно какой бывает. Достоверно известно, что 25% из всех мужчин являются причиной бесплодия, еще 25% — имеют спермограмму, при которой при определенных моментах не выйдет оплодотворить яйцеклетку. Получается, 50% мужчин по этим результатам.
А вообще фертильность (способность к родопродолжению, оплодотворению яйцеклетки) чаще всего мы определяем по спермограмме. Бывает так, что она не очень хорошая, но здоровая женщина всё равно может забеременеть. А если не очень хорошая спермограмма и какие-то незначительные изменения у женщины, то эти два фактора встречаются, и не происходит оплодотворения.
С другой стороны, если у женщины, у которой есть изменения, затрудняющие оплодотворение, будет партнер с хорошей спермограммой, то она может забеременеть. Мысль понятна? Здоровый один, другой поменьше — оплодотворение происходит. Чуть поменьше здоровы оба — не происходит.
Редко бывает необъяснимое бесплодие, когда оба здоровы, но по каким-то причинам не получается забеременеть.
— Раньше чаще винили в бесплодии женщин, а мужчины реже обращались?
— Медицина развивается, женщину вроде как вылечили, а беременность не наступает. Наверное, врачи стали задумываться, что в процессе как минимум двое участвуют, поэтому стали чаще обследовать мужчин.
— По аналогии с другими заболеваниями можно сказать, что сейчас бесплодие молодеет?
— Я бы не стал так говорить, потому что обычно обращаются пациенты 20–25 лет, то есть в возрасте, когда в России образовываются браки. Иногда бывают такие горячие, которые обращаются из-за того, что три месяца не могут зачать ребенка.
Мы не должны спешить, но раз пациент настаивает, сделаем исследование. Но всё-таки критерий — это 12 месяцев. А когда-то было 3 года, потом 2.
То есть сейчас по критериям ВОЗ считается, что бесплодие — это когда при регулярной половой жизни без предохранения — как минимум 2–3 раза в неделю — в течение 12 месяцев не наступает беременность. Тогда начинают обследовать и женщину, и мужчину.
— Каким считается фертильный возраст мужчины?
— Самый фертильный возраст — от 18 до 35 лет. После 35 лет даже у здоровых мужчин без вредных привычек спермограмма медленно ухудшается. В отличие от женщин, у которых после 35 лет каждый год способность к оплодотворению значительно падает.
Считается, что у мужчин фертильность снижается значительно к 50 годам, хотя мы знаем достоверные случаи, когда мужчины 65–70 могут зачать ребенка.
— Что влияет на ухудшение качества спермограммы?
— Есть разные факторы, которые ухудшают спермограмму, причин бесплодия на самом деле много. Среди них у мужчин на первом месте (порядке 40%) находится варикоцелле — расширение семенного канатика гроздевидного сплетения, которое окутывает яички; семенной канатик собирается в вену тестикулярис и слева впадает в почечную вену. Чаще всего это обусловлено анатомией человека. Из-за того, что кровь плохо оттекает от яичка.
Часто приходят мамы подростков и спрашивают, нужно ли оперировать варикоцелле. Надо понимать генез. Почечная вена — достаточно мощная структура, впадающая в полую вену. Вена тестикулярис впадает в почечную вену под прямым углом. Чтобы влиться в поток крови, который поднимается в почечную вену, очень большие усилия должны произойти. У вен нет собственного мышечного аппарата, поэтому всё происходит за счет давления и клапанов.
Я студентам привожу такой пример: оживленный перекресток, а со второстепенной дороги слева машина подъезжает под прямым углом. Ей нужно будет долго ждать, когда появится просвет. В отличие от машины с правой стороны.
Чтобы это предотвратить, сейчас существует большое количество операций, по последним данным — операция Мармара наиболее популярна: под микроскопом все эти вены перевязываются через небольшой разрез в паховой области. Смысл любой из этих операций — предотвратить сброс крови по вене обратно в яичко.
Еще одна причина, ухудшающая сперму, — это инфекционные заболевания мужских половых органов. А также иммунологическая причина, злокачественные образования.
— Какие еще факторы могут негативно сказываться на качестве спермы?
— Избыточный вес мужчины ухудшает качество сперматозоидов. Есть убедительные исследования по этой теме. Вредные привычки — алкоголь, курение, наркотики и токсические препараты. Здесь речь идет также о воздействии вредного производства на работе.
Адинамия — она приводит к избыточному весу, поэтому можно логическую цепочку провести.
— А аргументы о том, что из всех видов алкоголя именно пиво может приводить к бесплодию, это миф, на ваш взгляд, или нет?
— Доказано, что большое потребление пива приводит к выработке эстрогена — женского гормона (подробнее об этом мы рассказывали здесь). А это приводит к снижению тестостерона, увеличению веса — это всё может влиять на качество спермы, в том числе эректильной функции.
— А вредно ли влияние тепла? Например, говорят, что для мужчин вреден подогрев сиденья.
— Достаточно много было исследований о том, что оно влияет на сперматогенез, но однозначной доказательной базы нет. Я отношусь к тем урологам, которые согласны, что тепло может оказывать влияние.
Потому что можно рассуждать логически: для того чтобы спермотегенез хорошо происходил в яичках, должна быть определенная температура, причем ниже, чем температура тела. Поэтому природа придумала вынести яички у мужчин за пределы тела, в мошонку.
Раз природа так придумала, я считаю, что повышение температуры может приводить к ухудшению сперматогенеза.
Нигде я не встречал в научной литературе, например, что у сталеваров заболеваемость бесплодием выше. Но, скорее всего, должно быть.
Если говорить о подогреве сиденья, то он включается до комфортного состояния, а не так, чтобы было горячо. Если не брать во внимание дальнобойщиков, а новосибирцев, которые утром и вечером по часу стоят в пробке, то это непродолжительное действие.
Баня и загар на солнце — это тоже не сильно продолжительное воздействие, поэтому я бы не сказал, что негативно влияет.
— Какие еще анализы назначаются пациентам?
— Пациентам, которые обратились по поводу «плохой спермы», мы назначаем УЗИ органов мошонки. Расширенные вены можно определить визуально, а по УЗИ это подтверждается. Еще пробу проводят: пациент встает, и вены расширяются: например, была
— Какие варианты лечения бесплодия существуют?
— Есть разные варианты. Сейчас достаточное количество препаратов, которые улучшают качественные и количественные показатели спермы. Подбираются индивидуально. Если сперматозоиды в хорошем состоянии, но они не поступают в семенную жидкость (экскреторное бесплодие), то делают реконструкцию семявыносящего протока. Если тоже не получается, то нужно взять сперматозоид и искусственно оплодотворить яйцеклетку.
Ранее мы рассказывали о роддоме, где детская реанимация как в Европе (сюда даже приезжал профессор из Парижа).