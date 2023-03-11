«Развиваются импотенция и бесплодие»: врачи — о том, почему понижается тестостерон, к чему это приводит и как его повысить

Наибольший уровень тестостерона наблюдается в возрасте 14–20 лет, а с 30–35 лет его содержание в организме начинает медленно снижаться, что приводит к возрастному андрогенному дефициту.

В среднем диапазон нормальных значений тестостерона у мужчин составляет от 11 до 33 нмоль/л.

По словам экспертов, этот гормон играет важную роль в развитии мужских качеств, включая мышечную массу, рост волос на теле, тембр голоса. Он также влияет на настроение, либидо, плотность костной ткани и когнитивные функции.