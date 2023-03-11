«Развиваются импотенция и бесплодие»: врачи — о том, почему понижается тестостерон, к чему это приводит и как его повысить

Сегодня в рубрике «Медликбез» врачи отвечают на важный вопрос, который нередко заботит мужчин: как повысить уровень тестостерона и почему он может понижаться. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, как диагностировать проблему, как лечить и какие естественные способы повышения этого гормона существуют.
Что такое тестостерон
Тестостерон — гормон, который синтезируется из холестерина, главным образом в яичках и в небольших количествах в надпочечниках у мужчин и в яичниках у женщин.
— Его выработка находится под контролем центральной нервной системы, а именно: гипоталамуса и гипофиза, и зависит от уровня гормонов гипофиза фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов. Самые высокие концентрации тестостерона наблюдаются утром — в 6–8 часов, в момент пробуждения, поэтому исследовать уровень тестостерона рекомендуется именно в это время суток, — объясняет главный эндокринолог Новосибирской области, заведующая эндокринологическим отделением Новосибирской областной больницы Олеся Шабельникова.
Наибольший уровень тестостерона наблюдается в возрасте 14–20 лет, а с 30–35 лет его содержание в организме начинает медленно снижаться, что приводит к возрастному андрогенному дефициту.
В среднем диапазон нормальных значений тестостерона у мужчин составляет от 11 до 33 нмоль/л.
По словам экспертов, этот гормон играет важную роль в развитии мужских качеств, включая мышечную массу, рост волос на теле, тембр голоса. Он также влияет на настроение, либидо, плотность костной ткани и когнитивные функции.
Врач-эндокринолог многопрофильного медицинского центра «ИНВИТРО» Анна Акопова уточняет, что, помимо всем известной и привычной половой сферы, то есть возможности осуществлять половую жизнь, тестостерон отвечает за многие аспекты человеческой жизни:
— Например, та энергичность, которая дает нам возможность добиваться каких-то целей, ходить на работу, думать, принимать решения, тоже определяется тестостероном. Кроме того, тестостерон имеет очень большое значение для скорости обмена веществ. Достаточный уровень тестостерона дает человеку возможность не набирать лишний вес, иметь хороший уровень защитного холестерина и низкий уровень холестерина, поражающего сосуды, поддерживать нормальное артериальное давление и невысокую склонность к развитию сахарного диабета.
Как определить уровень тестостерона
Олеся Шабельникова акцентирует внимание на том, что нужно сдавать анализ на уровень тестостерона дважды, чтобы исключить ложные результаты. Накануне исследования важно исключить физическую нагрузку, секс и стресс.
— Пороговым значением принято считать уровень тестостерона 12 нмоль/л для мужчин 18–50 лет. При снижении уровня тестостерона до 8–12 нмоль/л необходимо дополнительно определить уровень глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ), его должно быть не менее 243 пмоль/л. Для уточнения причины и уровня понижения в ряде случаев необходимо дополнительно исследовать такие гормоны, как ЛГ, ТТГ, пролактин, — объясняет эндокринолог.
Почему снижается тестостерон
Олеся Шабельникова поясняет, что снижение уровня тестостерона называют гипогонадизмом, или андрогенным дефицитом:
— К нему могут приводить заболевания яичек (первичный гипогонадизм), такие как: врожденное недоразвитие яичка, его неопущение в мошонку (крипторхизм), воспаление яичка, ВИЧ-инфекция, туберкулез, травмы, опухоли яичка, облучение, химиотерапия и гормональная терапия, а также некоторые генетические заболевания. Поражение гипофиза и гипоталамуса, которые сопровождаются снижением выработки ФСГ и ЛГ, также может сопровождаться дефицитом тестостерона (вторичный гипогонадизм).
Существует и масса других причин, приводящих к снижению тестостерона, добавляет врач: например, недостаточность питания, ожирение, употребление алкоголя, опиоидных наркотиков и эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет, ожирение, гипотиреоз и другие.
— При развитии гипогонадизма обычно наблюдается снижение сексуального влечения, ослабление спонтанных, то есть не связанных с сексуальным возбуждением, эрекций, выпадение волос, уменьшение мышечной массы, развитие остеопороза, могут появляться приливы тепла и потливости, болезненность в области грудных желез. У мужчин с низким уровнем полового гормона яички часто имеют меньше размер по сравнению с нормой.
Врач-эндокринолог, диабетолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Барухина обращает внимание на потребление пива, особенно низкого качества, которое влияет на уровень тестостерона:
— Оно в большом количестве содержит фитоэстрогены, которые нарушают равновесие эстрогенов и тестостерона в организме мужчины. Увеличение объема талии, так называемый пивной живот, может свидетельствовать о гипогонадизме.
Анна Акопова замечает, что имеет значение и нарушение работы других эндокринных желез, например щитовидной:
— Выработка такого гормона как пролактин, который, кстати, возникает при чрезмерных спортивных нагрузках, тоже может нарушать синтез тестостерона. В этом случае, чтобы нормализовать его выработку, нужна помощь эндокринолога. Если причина снижения уровня тестостерона — в нарушении работы других эндокринных желез, бывает достаточно откорректировать работу этого органа, чтобы синтез тестостерона восстановился.
Если причина нарушения — необратимое повреждение, как бывает при генетических отклонениях либо при хирургическом вмешательстве, то тогда тоже возможно восстановление нормального уровня.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный отмечает, что естественное снижение уровня тестостерона обычно начинается после 30 лет — это нормальный процесс, связанный с постепенным старением организма.
Что будет, если не контролировать снижение
Денис Банный акцентирует внимание на том, что дефицит тестостерона приводит к нарушению обмена веществ и снижению плотности костей:
— У мужчин из-за нехватки этого гормона развиваются импотенция и бесплодие, у женщин — снижается либидо, возникает постоянное чувство усталости.
Ольга Филоненко дополняет, что низкий уровень тестостерона может привести к целому ряду симптомов, включая снижение полового влечения, эректильную дисфункцию, усталость, мышечную слабость и изменения настроения:
— Чтобы предотвратить снижение уровня тестостерона, необходимо вести здоровый образ жизни, включая регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и достаточный сон. Снижение уровня стресса, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя также могут помочь.
Как повысить тестостерон
Если выявлен дефицит тестостерона, то лечение, по словам Олеси Шабельниковой, необходимо начинать с коррекции образа жизни: соблюдении режима труда и отдыха, регулярные физические нагрузки, исключение алкоголя и курения, снижение массы тела.
Ольга Филоненко уточняет, что естественным путем могут помочь повысить уровень тестостерона физические упражнения, особенно тренировки с сопротивлением, здоровое питание, включающее большое количество белка, полезных жиров и микроэлементов, таких как цинк и витамин D.
Юлия Барухина добавляет к ним еще и магний, селен, витамин C, витамин B6.
Если коррекции образа жизни недостаточно, то после консультации врача уролога-андролога и при исключении противопоказаний решается вопрос о коротком курсе препаратов тестостерона.
В каждом случае терапия подбирается индивидуально, выбор препаратов, дозы, длительность терапии зависят от причин, которые привели к развитию дефицита тестостерона, сопутствующей патологии, возраста человека, противопоказаний. К ним, по словам Олеси Шабельниковой, относятся рак или аденома предстательной железы с выраженным симптомами нарушением мочеиспускания, рак печени, повышенный гематокрит, застойная сердечная недостаточность, синдром апноэ сна.
— Те, кто планирует рождение детей, должны знать, что тестостерон в виде лекарства подавляет сперматогенез, так что на период лечения и в течение нескольких месяцев после него у мужчины будет бесплодие. А заместительная гормональная терапия мужскими половыми гормонами неэффективна у тех, у кого нет дефицита тестостерона, и значит нет медицинских показаний для его применения, а его назначение может вызвать ряд побочных эффектов, — предупреждает врач.
А что делать, если уровень повышен?
Повышение тестостерона, по словам Юлии Барухиной, — редкая ситуация, обычно связанная с гормонпродуцирующей опухолью яичка:
— Как правило, при избытке тестостерона ничего страшного не происходит, единственный важный побочный эффект выражен в слишком высоком уровне гематокрита, избытке форменных элементов крови, когда она становится густой. Именно поэтому при терапии тестостероном, особенно высокодозными препаратами, нужно контролировать состав крови.
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