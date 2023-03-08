Вы всё еще кипятите? Врачи — о том, можно ли повторно нагревать воду до 100 градусов и какой температуры ее лучше пить

— Поскольку некоторые из них патогенны для людей, то есть являются источниками кишечной инфекции, пить некипяченую воду не рекомендуется. Талая вода, вода из горного источника или реки может быть прозрачной на вид и не иметь неприятного запаха, тем не менее содержать опасные микробы.



Врач-эндокринолог, диабетолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Барухина также замечает, что самое неприятное в сырой воде — это бактерии, которые могут вызвать различные заболевания. Поэтому воду рекомендуется сначала фильтровать для удаления крупных загрязняющих частиц и примесей, а потом кипятить.

