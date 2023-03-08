Вы всё еще кипятите? Врачи — о том, можно ли повторно нагревать воду до 100 градусов и какой температуры ее лучше пить

Сегодня в рубрике «Медликбез» врачи отвечают на вопрос, который часто вызывает много споров: можно ли повторно кипятить воду. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, какие аргументы они приводят, кому и когда нужно пить горячую, теплую или холодную воду.
Почему не стоит пить некипяченую воду
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух напоминает, что вода — это естественная среда обитания для множества микроорганизмов:
— Поскольку некоторые из них патогенны для людей, то есть являются источниками кишечной инфекции, пить некипяченую воду не рекомендуется. Талая вода, вода из горного источника или реки может быть прозрачной на вид и не иметь неприятного запаха, тем не менее содержать опасные микробы.
Врач-эндокринолог, диабетолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Барухина также замечает, что самое неприятное в сырой воде — это бактерии, которые могут вызвать различные заболевания. Поэтому воду рекомендуется сначала фильтровать для удаления крупных загрязняющих частиц и примесей, а потом кипятить.
Если вода набрана из минерального источника, то ее лучше пить сырой, потому что в ней повышенный состав микроэлементов и электролитов, к тому же нет искусственно добавленного хлора, уверена врач.
Можно ли кипятить
Мнения врачей на этот счет разделились. Екатерина Кашух поясняет, что процесс кипячения — это нагревание воды до температуры
По ее словам, повторное кипячение никак не ухудшает свойств воды, а, напротив, может быть профилактикой кишечной инфекции, если есть риск попадания нежелательных микроорганизмов.
— Фильтрация воды не заменяет кипячение. В бытовых условиях кипячение по-прежнему остается стандартом микробиологической безопасности воды, то есть защиты от болезнетворных микробов, — уверена Екатерина Кашух.
Гастроэнтеролог, диетолог, терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Федорченко говорит, что кипятить воду несколько раз можно:
— Качество воды контролируется ГОСТом, допускаются примеси некоторых веществ в низких концентрациях. Хоть и при кипячении образуются соли магния и кальция, так называемая накипь, вреда это не приносит, разве что меняется вкус. Что может навредить — это чайник из некачественного пластика, при нагревании которого вещества будут переходить в воду.
Ирина Федорченко уточняет, что ежедневно можно пить фильтрованную водопроводную воду, бутилированную воду, качество которой можно посмотреть на сайтах и в приложениях «Росконтроль» и «Роскачество». Вода из родников и скважин должна быть проверена на безопасность использования.
Юлия Барухина замечает, что при нагревании воды температура не только убивает бактерии, но и активизирует химические процессы.
— Находящиеся в ней вещества могут вступать в реакции и образовывать совсем не полезные соединения. При первом кипячении их будет мало, но при повторном кипячении концентрация токсинов увеличится. Например, при взаимодействии хлора с уже преобразованными веществами образуются диоксины — сильные яды. При кипячении часть воды испаряется в виде пара, поэтому концентрация веществ в ней с каждым разом будет становиться больше. Из этих соображений воду желательно кипятить только раз, — считает она.
При этом есть специалисты, которые считают, что количество вредных веществ при повторном кипячении ничтожно мало.
Что говорят химики
Химик Сергей (попросивший не указывать фамилию) объясняет, что накипь состоит в основном из карбоната кальция и образуется из-за уменьшения его растворимости в воде при увеличении температуры. Она не является вредным веществом, не выделяет ничего вредного при нагревании.
— Про кратные кипячения видел аргумент, что химические реакции при нагревании идут быстрее и хлор может реагировать с органикой с образованием чего-нибудь токсичного. В принципе согласен, но, когда мы варим суп, вода кипит не меньше часа, чайник надо вскипятить больше 100 раз, чтобы суммарное время кипения было такое же. Почему в первом случае не возникают аналогичные вопросы? — говорит Сергей.
Еще химик встречал аргумент: вода испаряется, и увеличивается концентрация всех растворенных веществ, среди которых могут быть и вредные.
— Это так, но как сильно она увеличивается? Если испаряется 10% воды, концентрация растворенных веществ увеличивается на 11% — много ли это? Если в водопроводной воде есть вредные примеси, то их количество значительно ниже допустимых пределов. Чтобы произошло что-то плохое, концентрация должна увеличиться раз в 10 (должно испариться 90%), для этого надо кипятить несколько часов, — замечает Сергей.
Еще один аргумент, который он видел, звучит так: якобы полезные вещества могут потеряться при кипячении.
— Может, в Африке такое актуально, но современным людям нет необходимости добирать какие-то вещества из воды. Возможно, исключение — фторирование воды, что может быть полезно, но точных данных я не приведу. Еще видел мнение, что пластиковый чайник может выделять вредные вещества. Если это так, то это проблема чайника, а не многократных кипячений. В общем, с точки зрения химии я не вижу проблем при кратном кипячении воды, — подытоживает он.
Химик Николай (попросивший не указывать фамилию) акцентирует внимание на том, что всё очень сильно зависит от качества воды, даже внутри районов/микрорайонов города:
— Поэтому я бы остановился на чистой бутилированной воде и не кипятил бы, а подогревал градусов до 85–90. Чай так заварится хорошо, кофе и доширак тоже. Детальной очистки в домашних условиях непросто достичь, поэтому хоть закипятись, только за «свет намотает». Если говорить о накипи, то сами по себе осадки, которые есть классическая накипь, не опасны, но чайники бывают разные. Так, например, у меня однажды на съемной квартире был чайник (видимо, самый дешевый), у которого болты или саморезы прокорродировали и заржавели от постоянного контакта с водяным паром. Пришлось чайник заменить, хотя я и так им редко пользовался.
Какая температура воды лучше
Для нормального усвоения рекомендуется пить воду комнатной температуры, добавляет врач-эндокринолог Юлия Барухина, потому что в этом случае организм не испытывает дискомфорта и не тратит дополнительную энергию на нагрев жидкости (о том, можно ли запивать еду водой, мы подробно рассказывали здесь).
Но в зависимости от целей, по словам врача, можно пить воду другой температуры. В этом случае она выполняет дополнительные функции. Например, питье горячей воды или напитков готовит пищеварительную систему к потреблению пищи и ускоряет ее переработку. Но горячие напитки не рекомендованы людям, которые испытывают проблемы с ЖКТ.
— Холодная вода способствует снижению веса тела. Связано это с тем, что организм сжигает дополнительные калории на ее подогрев. Теплую воду рекомендуется пить в случае, если человек испытывает проблемы с кишечником. Она способствует перевариванию пищи и улучшает обмен веществ, — описывает Юлия Барухина.
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