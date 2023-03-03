Можно ли запивать еду водой? Врачи объяснили, какие напитки полезны и как их правильно пить

— Лучше, если это будет вода или чай, другие напитки без добавленного сахара, не сильно горячие или холодные, без газа. Нужно хорошо пережевывать пищу, чтоб она была достаточно смочена слюной.



Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух тоже считает, что во время и после еды можно пить воду, кофе и чай. По ее мнению, это не приведет к разбавлению пищеварительных соков и не станет препятствием для переваривания пищи.

