Лихорадка, слабость и боли в животе: как распознать описторхоз, можно ли его вылечить и почему он приводит к раку

Сегодня в рубрике «Медликбез» врачи рассказывают о том, как избежать заболевания, которое часто встречается в Новосибирской области, — описторхоз. Региональный Роспотребнадзор недавно сообщал, что заболеваемость за последний год увеличилась. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, на какие симптомы нужно обратить внимание, как обрабатывать рыбу, чтобы не заразиться, и какие серьезные последствия могут появиться, если описторхоз не обнаружить и не лечить (внимание: даже онкологические заболевания!).
Что это за заболевание
Описторхоз — это заболевание, вызываемое паразитическими плоскими червями — Opisthorchis felineus (кошачья двуустка). В РФ встречается в районах магистральных рек ряда регионов Сибири и Дальнего Востока.
Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков говорит, что из 89 административных территорий РФ 23 являются эндемичными для описторхоза:
— Максимальный показатель заболеваемости последние годы фиксируется в Ханты-Мансийском округе. Самый крупный в мире очаг описторхоза — это Обь-Иртышский очаг, расположенный на территориях 12 областей и округов Западной Сибири и Казахстана. Он относится к гиперэндемичной территории. Очаги средней интенсивности заражения описторхозом определяются на притоках Енисея, в бассейне Урала, Северной Двины. В целом в РФ в последние годы выявляется около 15–20 случаев на 100 тысяч населения, а в гиперэндемичных очагах заболеваемость ежегодно исчисляется сотнями выявленных случаев.
То есть Новосибирская область тоже является гиперэндемичной территорией.
По данным лаборатории «Гемотест», в 2022 году пациенты Новосибирска и Новосибирской области чаще, чем в 2021 году, заказывали исследование для диагностики этой паразитарной инфекции. Пик сдачи анализов приходился на летние месяцы, а также на ноябрь. При этом за последние два года показатели выше нормы зарегистрированы в 13% выполненных лабораторных исследований.
Откуда берутся описторхисы
Андрей Поздняков объясняет, что люди и другие млекопитающие, употребляющие рыбу, являются окончательными хозяевами описторхисов и выделяют с фекалиями яйца паразитов в окружающую среду.
— Человек или другие крупные млекопитающие употребляют в пищу инфицированную рыбу. Если рыба была плохо термически обработана либо недостаточно долго и концентрированно просолена, метацеркарии (личинки) сохраняются в ней живыми. Под защитой капсулы они преодолевают кислоту желудка и проникают в 12-перстную кишку, а оттуда — в желчные протоки печени. Там они превращаются в половозрелых особей. Описторхисы являются гермафродитами, могут жить в желчных протоках до 25 лет, питаются эпителием протоков, клетками крови, слизью.
Инфекционист уточняет, что ежедневно они могут выделять до 900 яиц, которые с желчью попадают в кишечник, с фекалиями выделяются в почву, где могут жить до месяца, попадают в сточные воды и в итоге — в реки. Так круг замыкается. В речной воде яйца могут жить до 15 месяцев и, возможно, дольше.
Симптомы описторхоза
Симптомы зависят от стадии заболевания: она бывает острой и хронической.
В среднем, как говорят врачи, через 2–3 недели после употребления зараженной описторхозом рыбы появляется лихорадка с ознобом, слабость, потливость, снижение аппетита, боли в мышцах и суставах. Нередко отмечается достаточно разнообразная сыпь.
— Практически всегда выражен гепатобилиарный синдром — боли в правом подреберье, желтуха, увеличение печени. В тяжелых случаях развиваются выраженные токсико-аллергические проявления, такие как острый эпидермальный некролиз (синдром Лайела), синдром Стивена — Джонсона, крапивница. Купируется симптоматика от недели до месяца — в зависимости от тяжести и выраженности проявлений. При стертой подострой форме отмечается непродолжительная субфебрильная лихорадка, умеренные боли в животе, — описывает Андрей Поздняков.
По его словам, в общем анализе крови отмечается эозинофилия различной степени выраженности — от 10–15 до 80% в тяжелых случаях. В биохимии крови могут повышаться печеночные ферменты, билирубин, тесты холестаза, маркеры воспаления.
Врач-гастроэнтеролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Ирина Матюк подчеркивает, что переход в хроническую фазу характеризуется прежде всего устранением лихорадки и улучшением самочувствия:
— У части больных заболевание приобретает латентное течение, и уже в хроническую фазу у них выявляются яйца описторхисов как случайная находка. У пациентов могут быть жалобы на чувство тяжести или боли в правом подреберье, которые носят различный характер. Нередко наблюдается кожный зуд. Часто возникает панкреатит, который протекает в болевой форме.
Андрей Поздняков дополняет, что нередко длительное время симптомов нет или они очень стерты: умеренные боли в животе, усталость, снижение аппетита:
— Однако у части пациентов отмечается достаточно разнообразная симптоматика — сыпь, боли в животе, усиливающиеся после еды, особенно после жирной и острой пищи, преимущественно в правом подреберье, периодическая желтуха. Проявления астеновегетативного синдрома также не редкость у этих пациентов — слабость, нарушения сна, снижение аппетита и толерантности к физическим нагрузкам.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух акцентирует внимание на том, что запущенный описторхоз опасен:
— Он может привести к полной непроходимости желчевыводящих путей, абсцессу печени, желчному перитониту, циррозу и даже раку печени и поджелудочной железы. Поэтому игнорировать тревожные симптомы не стоит. Нужно обратиться к врачу — он направит на анализы и, если заражение паразитами подтвердится, назначит лечение.
Самым грозным исходом заболевания, по словам Андрея Позднякова, является возникновение злокачественных опухолей печени (гепатоцеллюлярной карциномы) и желчных проходов (холангиокарциномы):
— Перерождение клеток печени и желчных проходов возникает из-за длительного воздействия на них описторхисов и хронического воспалительного процесса, с этим воздействием связанного.
Диагностика
Метод, подтверждающий наличие описторхоза, — обнаружение яиц описторхиса в кале или дуоденальном содержимом (после зондирования).
— Как говорится, паразита нужно увидеть глазом. Остальные методы, например кожные пробы, являются вспомогательными диагностическими тестами. В последнее время перспективными тестами считаются обнаружение антигена данного паразита в кале методом хроматографии и обнаружение ДНК методом ПЦР, — объясняет Андрей Поздняков.
Лечение
Лечение, как правило, является 3-этапным: подготовка, собственно прием противопаразитарного препарата и восстановление. Подготовка занимает от 2 до 4 недель в зависимости от формы и тяжести заболевания.
Андрей Поздняков уверен, что единственным эффективным противопаразитарным препаратом на сегодня является празиквантел. Его доза и кратность приема должны рассчитываться врачом.
Как правило, терапия празиквантелом проводится в стационаре в связи с нечастыми, но наблюдающимися побочными эффектами. Важное значение также имеет адекватное обеспечение оттока желчи после терапии.
— Дело в том, что препарат вызывает паралич мускулатуры описторхиса, паразит открепляется от стенок желчных проходов и с током желчи выделяется в кишечник и элиминируется из организма с каловыми массами. Если отток желчи нарушен, то элиминации может не произойти. Поэтому после терапии проводят тюбажи с различными растворами 2–3 раза в неделю в течение месяца, — поясняет инфекционист.
Профилактика
Екатерина Кашух говорит, что после выздоровления надежного иммунитета от описторхоза нет — заразиться можно повторно. Чтобы этого не произошло, нужно тщательно приготовить рыбу перед употреблением в пищу — термическая обработка позволяет уничтожить личинки паразитов.
То есть для профилактики описторхоза необходимо либо не употреблять потенциально зараженные породы речной рыбы из эндемически опасных рек, либо использовать тщательную термическую обработку.
— Обеззараживание достигается термической обработкой — не менее 20 минут с момента закипания, замораживанием — не менее 7 часов при температуре
Ирина Матюк уточняет, что жарить рыбу лучше небольшими кусками, в распластанном виде, под крышкой, с добавлением большого количества жира в течение 15–20 минут. Кроме того, подходят и другие способы приготовления — вяление, соление, копчение при определенных условиях.
— Посол рыбы не менее 2 недель из расчета
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