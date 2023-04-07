Лихорадка, слабость и боли в животе: как распознать описторхоз, можно ли его вылечить и почему он приводит к раку

Откуда берутся описторхисы

Андрей Поздняков объясняет, что люди и другие млекопитающие, употребляющие рыбу, являются окончательными хозяевами описторхисов и выделяют с фекалиями яйца паразитов в окружающую среду.



— Человек или другие крупные млекопитающие употребляют в пищу инфицированную рыбу. Если рыба была плохо термически обработана либо недостаточно долго и концентрированно просолена, метацеркарии (личинки) сохраняются в ней живыми. Под защитой капсулы они преодолевают кислоту желудка и проникают в 12-перстную кишку, а оттуда — в желчные протоки печени. Там они превращаются в половозрелых особей. Описторхисы являются гермафродитами, могут жить в желчных протоках до 25 лет, питаются эпителием протоков, клетками крови, слизью.

