Боль в правом подреберье и тошнота: новосибирцы чаще стали приходить к врачам с описторхозом

В Новосибирской области в 2022 году выросла заболеваемость описторхозом. Заболевших было зарегистрировано на 1076 больше, чем в 2021 году.
Описторхоз — паразитарное заболевание, которое передается через рыбу. Природные очаги описторха находятся на значительных территориях бывшего СССР. Наибольшая степень зараженности приходится на Сибирь, а также на территории Юго-Восточной Азии.
В 2022 году в Новосибирской области зарегистрировали 2566 заболевших описторхозом, в 2021 году — 1490. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
— Показатель не превышает уровень средней многолетней заболеваемости. Динамика обусловлена увеличением обращаемости населения за помощью в медицинские организации и возобновлением проведения плановых обследований, — пояснили в Управлении.
С января по февраль 2023 года в регионе выявили 423 заболевших, за тот же период 2022 года — 248. Наибольшее число заболевших за 2022 год — взрослое население, на эту группу приходится 90,2% заразившихся.
У болезни есть две стадии — острая и хроническая. Острая напоминает аллергию, проявляется повышением температуры, болью в животе (чаще всего в правом подреберье), кожными высыпаниями. Для хронической характерны проявления холицестита с обострениями и ремиссиями. Больные чувствуют боль в правом подреберье или эпигастрии, снижение аппетита, тошноту, вздутие, запор или диарею. При подозрении на описторхоз стоит обращаться к инфекционисту или терапевту.
— В 2022 году пациенты с острой формой описторхоза в 95% случаев заболели после употребления вяленой, слабосоленой речной рыбы (язь, карась, лещ и другие), приобретенной на стихийных микрорынках или выловленной самостоятельно. 5% приобретали копченую рыбу на рынке, — добавили в Роспотребнадзоре Новосибирской области.
Для профилактики рекомендуют варить рыбу 15 минут после закипания, жарить в распластанном виде 20 минут. Солить рыбу длиной больше 25 сантиметров нужно в течение 40 суток, мелкую — 2 недели. Использовать 2 килограмма соли на 10 килограмм рыбы.
Специалисты рекомендуют покупать рыбу и рыбную продукцию в санкционированных торговых точках. На товар должны быть документы, которые подтверждают прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы, а также сертификаты пищевого сырья и пищевых продуктов.
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Снижение составило 19%.