Боль в правом подреберье и тошнота: новосибирцы чаще стали приходить к врачам с описторхозом

Специалисты рекомендуют покупать рыбу и рыбную продукцию в санкционированных торговых точках. На товар должны быть документы, которые подтверждают прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы, а также сертификаты пищевого сырья и пищевых продуктов.



На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Снижение составило 19%.