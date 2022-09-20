Какая рыба самая полезная? Отвечают диетологи
Диетологи советуют есть ее хотя бы дважды в неделю
В рыбе есть несколько главных плюсов, за которые диетологи ее ценят и советуют включать в рацион. Это полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6), легкоусвояемый белок, витамины и йод, который у каждого четвертого жителя России — в дефиците. Но не вся рыба одинаково полезна. Какая лучше всего и сохраняются ли полезные свойства при консервировании, рассказали специалисты.
Чем полезна рыба?
Рыбу диетологи советуют есть хотя бы дважды в неделю. Потому что в ней полно важных веществ. Здесь вам и витамины (A, E, D), и омега-3 жирные кислоты, йод, кальций, цинк, селен, железо, фосфор, магний, белок. Благодаря всему этому рыба считается полезной для тела, суставов и мозга. Она приостанавливает старение клеток, стимулирует репродуктивную функцию, снижает уровень холестерина — полезных свойств не перечесть.
Какая рыба полезнее — речная или морская?
Специалисты советуют отдавать предпочтение морской рыбе. Ее ловят далеко от берега, что дает хоть какую-то гарантию экологической чистоты. А вот в речной вреда больше. Особенно по части описторхоза.
— Если употреблять в пищу рыбу семейства карповых (лещ, подлещик и всё остальное), легко можно получить описторхоз, который не выварить, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Элементарно при приготовлении ухи из такой рыбы придется три-четыре раза менять воду, чтобы рыба прошла термическую обработку. А жарить ее нужно не меньше 20 минут, но тогда у вас останутся одни угли.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук, стаж работы — больше 30 лет.
Природные очаги описторха находятся на значительных территориях бывшего СССР. Наибольшая степень зараженности приходится на Сибирь, а также на территории Юго-Восточной Азии.
Если абстрагироваться от живущих в пресноводных водоемах паразитов, морская рыба опережает речную по части жирных кислот. Зато в речной больше белка и железа. Кроме того, чтобы доставить на прилавки морскую рыбу, ее, как правило, замораживают, из-за этого она теряет часть полезных свойств. А если была вторая или третья заморозка — вообще пиши пропало.
— У меня нет идеальной рыбы, я разную беру, для меня важны критерии свежести и безопасности, репутация поставщика и производителя, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Какая рыба полезна тем, кто сидит на диете?
Как бы полезна ни была рыба, не забывайте, что она жирная. Поэтому если следите за своей фигурой, обратите внимание на этот показатель: в некоторых сортах может быть до 33% жира. Самые жирные рекордсмены — налим, чавыча, скумбрия, иваси, сиг, сайра, омуль, палтус, сельдь.
— Для тех, кто соблюдает диету, подойдут умеренно-жирные сорта, в которых содержится от 4 до 8 процентов жира. Это лосось, горбуша, кета, форель, тунец, сазан, карп, — говорит Галина Барташевич. — Кроме того, есть сорта, в которых содержится не больше 4% жира. Это треска, камбала, хек, щука, судак, окунь, минтай.
— Минтай считаю лучшим из-за низкой калорийности, высокого содержания белка и совсем низкого содержания жира, — говорит врач-гастроэнтеролог Светлана Федорова. — Это «универсальная» рыба, ее можно без опаски употреблять при сахарном диабете, при панкреатите и гастрите, потому что не требует «усиления» кислотности желудочного сока для усвоения. Также ее можно без опаски употреблять при подагре.
Светлана Федорова — врач-гастроэнтеролог «Новой больницы».
Какая рыба самая полезная?
Польза рыбы заключается не только в количестве полиненасыщенных жирных кислот. Здесь играют роль сразу несколько показателей, в том числе белки, жиры и калорийность. Учитывая их, мы составили эту полезную таблицу, в которой расставили десять сортов рыбы, начиная с наиболее полезной.
Что же до способа приготовления рыбы, который поможет сохранить все ее полезные свойства, то здесь диетологи продолжают настаивать на том, что лучше всего готовить рыбу на пару.
Есть ли польза в консервированной рыбе?
Один из главных вопросов к рыбным консервам — что вообще кладут в банки? Атлантический лосось легко может оказаться форелью, тунец — скумбрией, а треска — минтаем. Продукт получается дешевле, чем у конкурентов, и покупатели с большей вероятностью выберут именно его.
Второй вопрос — соль. Она усиливает вкус продукта и выступает в роли консерванта. Нередко соли в консервах бывает больше нормы. А это приводит к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и отекам. Такие продукты не рекомендуются гипертоникам и людям с нарушением функции почек. Кроме того, некоторым лучше обходить стороной рыбные консервы с добавлением масла. Такие продукты увеличивают калорийность продукта и стимулируют выброс желчи. Соответственно, они противопоказаны людям с дискинезией желчевыводящих путей и избыточным весом.
— Выбирая рыбные консервы, следует отдавать предпочтение изготовленным из охлажденного сырья, — говорит ведущий специалист экспертного центра Союза потребителей Анна Плахотник. — В таком продукте сохраняются практически все полезные вещества, которые есть в свежей рыбе. Производители консервов обязаны указывать на этикетке, из какой рыбы изготовлена продукция. Прямых лабораторных методов, позволяющих точно установить, было ли сырье заморожено, нет. Но для печени (и так же для рыбы, икры), изготовленной из замороженного сырья, характерны и допускаются стандартом некоторые отличия в органолептических свойствах. Таким образом, по косвенным признакам можно предположить, что производитель был не до конца честен с потребителями.
Анна Плахотник — ведущий эксперт экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль».
И совершенно другой вопрос — шпроты. Их делают из рыбы горячего копчения или с добавлением жидкого дыма. Подкопчение не только дает характерный аромат дымка, но и увеличивает количество канцерогенов.
Еще больше о пользе рыбы и о том, что вредного в ней можно найти, читайте в нашем большом рыбном обзоре.