Какая рыба самая полезная? Отвечают диетологи

В рыбе есть несколько главных плюсов, за которые диетологи ее ценят и советуют включать в рацион. Это полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6), легкоусвояемый белок, витамины и йод, который у каждого четвертого жителя России — в дефиците. Но не вся рыба одинаково полезна. Какая лучше всего и сохраняются ли полезные свойства при консервировании, рассказали специалисты.



Чем полезна рыба?

Рыбу диетологи советуют есть хотя бы дважды в неделю. Потому что в ней полно важных веществ. Здесь вам и витамины (A, E, D), и омега-3 жирные кислоты, йод, кальций, цинк, селен, железо, фосфор, магний, белок. Благодаря всему этому рыба считается полезной для тела, суставов и мозга. Она приостанавливает старение клеток, стимулирует репродуктивную функцию, снижает уровень холестерина — полезных свойств не перечесть.

