Заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области снизилась на 19% — кто заражается чаще всего

В Новосибирской области на неделе с 13 по 19 марта снизилась заболеваемость ОРВИ. Ее по-прежнему фиксируют у взрослых и детей от 7 до 14 лет.
Об этом на оперативном совещании
— Продолжается эпидсезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю зарегистрирован
Глава управления добавил, что за неделю в регионе обнаружили 51 нового заболевшего гриппом, из них 28 — в Новосибирске. Также в области выявили 752 случая ковида, что на 1% больше, чем на позапрошлой неделе.
В начале марта НГС писал о том, что сейчас в регионе циркулируют несколько вирусов, из-за которых у людей начинается кашель, насморк и температура. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у медиков, какие вирусы косят здоровье горожан, как проходят заболевания и какие осложнения они дают.