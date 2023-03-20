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Заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области снизилась на 19% — кто заражается чаще всего

Эпидсезон в регионе всё еще продолжается

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Заболеваемость ковидом увеличилась на 1%

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В Новосибирской области на неделе с 13 по 19 марта снизилась заболеваемость ОРВИ. Ее по-прежнему фиксируют у взрослых и детей от 7 до 14 лет.

Об этом на оперативном совещании 20 марта рассказал глава регионального Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов:

— Продолжается эпидсезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю зарегистрирован 18 461 случай ОРВИ, что меньше предшествующей недели на 19%. Снижение заболеваемости ОРВИ произошло по всем возрастным группам, наибольшее количество заболевших регистрируется среди взрослого населения и у детей 7–14 лет.

Глава управления добавил, что за неделю в регионе обнаружили 51 нового заболевшего гриппом, из них 28 — в Новосибирске. Также в области выявили 752 случая ковида, что на 1% больше, чем на позапрошлой неделе.

В начале марта НГС писал о том, что сейчас в регионе циркулируют несколько вирусов, из-за которых у людей начинается кашель, насморк и температура. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у медиков, какие вирусы косят здоровье горожан, как проходят заболевания и какие осложнения они дают.

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ГриппКовидОРВИРоспотребнадзор Новосибирской области
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