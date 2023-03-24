Размер имеет значение. Врачи разрешили мочить Манту, а что нельзя, когда ее поставили?

Зачем делают Манту

Проба Манту относится к туберкулинодиагностике — это массовый диагностический тест для первичного (скринингового) выявления пациентов с подозрением на это заболевание.

Туберкулез — хроническая инфекция, вызываемая микобактерией туберкулеза.

— Туберкулин, который вводится при проведении этой пробы, — это препарат, получаемый из «убитых» (инактивированных) микобактерий туберкулеза или их антигенов. Он не содержит живых и ослабленных микобактерий! Проба Манту проводится путем внутрикожного введения туберкулина, — рассказывает врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро — Сибирь» Андрей Поздняков.