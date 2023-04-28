Против депрессии и упадка сил: какие витамины нужны весной для хорошего настроения

— Существует так называемая зимняя депрессия, когда очень мало солнечного света, то есть вариант сезонных депрессий. Лечат солнечным светом, лампами дневного освещения, антидепрессантами.

К тому же, добавляет врач, в весенне-зимний период организм истощен, как правило, бывают авитаминозы, развивается астенический синдром. Если он тянется долго, то трансформируется в депрессивное состояние, требующее помощи специалиста.